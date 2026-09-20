Bếp ăn ở ASIAD có gì?

Phục vụ ăn uống tại một kỳ Đại hội Thể thao châu Á (Asiad) không đơn thuần là việc đặt thức ăn lên đĩa, mà là bài toán vận hành cả một “hệ thống thực phẩm quốc tế thu nhỏ”. Tại Làng vận động viên Asiad 20, gian bếp trung tâm luôn đỏ lửa từ 5 giờ sáng cho đến tận 1 giờ sáng hôm sau, đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng khắt khe của hơn 11.000 vận động viên đến từ khắp châu lục.

Dưới sự điều phối của chuyên gia Peter Wright – nhà sáng lập Global Hospitality Group với hơn 40 năm kinh nghiệm qua nhiều kỳ Olympic, đội ngũ bếp ăn quy tụ 80 đầu bếp hàng đầu đến từ 25 quốc gia cùng 200 nhân viên hỗ trợ vận hành. Thực đơn tại đại hội được luân phiên liên tục với khoảng 450 món ăn, chia làm 4 bữa chính trong ngày (sáng, trưa, tối và đêm). Mỗi bữa ăn, các vận động viên có thể lựa chọn từ 110 đến 120 món khác nhau.

Bếp ăn cho các VĐV tham dự Asiad (Ảnh: Bùi Lượng/ ĐTTVN)

Để duy trì năng lượng cho hàng nghìn vận động viên đỉnh cao, khối lượng thực phẩm tiêu thụ mỗi ngày đạt đến những con số kỷ lục. Trung bình mỗi ngày, bếp ăn sử dụng khoảng 2 tấn thịt gà, 800 kg thịt bò, 800 kg cá và gần 1 tấn gạo thuộc nhiều chủng loại như basmati, jasmine, gạo Nhật, gạo nếp hay gạo đen. Ngoài ra, khoảng 60.000 quả chuối, 35.000 chiếc bánh mì các loại và 30 kg hạnh nhân cũng được phục vụ liên tục nhằm cung cấp năng lượng tức thì tại các địa điểm thi đấu.

Bên cạnh quy mô khổng lồ, yếu tố then chốt tạo nên thành công của bếp ăn Asiad 20 là triết lý coi trọng tính nguyên bản và sự đa dạng văn hóa. Dù tổ chức tại Nhật Bản, thực đơn không chỉ xoay quanh sushi hay sashimi mà trải rộng từ ẩm thực Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan, Malaysia đến Trung Đông và Ấn Độ. Sự tỉ mỉ thể hiện ở từng chi tiết nhỏ: đầu bếp đến từ quốc gia nào sẽ sử dụng đúng loại nước tương của quốc gia đó chứ không dùng chung một loại công nghiệp. Khâu quản lý cũng kiểm soát nghiêm ngặt các tiêu chuẩn tôn giáo, đơn cử như việc thay thế toàn bộ chổi quét bánh làm từ lông gấu mèo sang sợi tổng hợp để đáp ứng chuẩn Halal cho các vận động viên Hồi giáo.

Thức ăn ở Asiad được chuẩn bị chu đáo (Ảnh: Bùi Lượng/ĐTTVN)

Vấn đề dinh dưỡng và an toàn thực phẩm cũng được đặt lên hàng đầu. Các món ăn đa phần được tách biệt nguyên liệu thay vì trộn sẵn, cho phép vận động viên dễ dàng tính toán lượng calo, chất dinh dưỡng đa lượng và phòng tránh các tác nhân gây dị ứng. Toàn bộ chuỗi cung ứng đều trải qua quy trình kiểm định gắt gao với nguồn hàng dự phòng nghiêm ngặt, triệt tiêu hoàn toàn nguy cơ sự cố y tế. Nhờ sự chuẩn bị chu đáo và tinh tế này, bếp ăn Asiad 20 không chỉ đảm bảo thể lực cho các cuộc tranh tài mà còn mang lại cảm giác thân thuộc như ở nhà cho các đoàn thể thao quốc tế.