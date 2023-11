Gạt bỏ chiến lược bán đắt hơn 1-2 triệu so với đối thủ, Thế giới Di động được và mất những gì?

Lũy kế 9 tháng, CTCP Đầu tư Thế giới Di động (MWG) ghi nhận doanh thu thuần 86.858 tỷ đồng, lãi sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 77,4 tỷ đồng, lần lượt giảm 15,5% và 97,8% so với cùng kỳ năm trước. Doanh nghiệp này còn rất xa mục tiêu lợi nhuận nghìn tỷ trong năm nay.

Trong cuộc gặp gỡ nhà đầu tư diễn ra ngày 13/11, cổ đông đặt thắc mắc tại sao lợi nhuận năm nay lại đạt thấp như vậy, ông Nguyễn Đức Tài, Chủ tịch MWG cho biết trong năm nay khi sức mua người dân giảm, nền kinh tế vĩ mô gặp những "lình xình" thì công ty đã phải thực hiện chiến lược cạnh tranh về giá. "Trước đây, khi có được dịch vụ vượt trội thì MWG sẵn sàng bán các sản phẩm của mình cao hơn từ 1-2 triệu so với các đối thủ cạnh tranh. Tuy nhiên, năm nay công ty đã không còn thực hiện chiến lược đó, không còn bán chênh hơn các đối thủ, thậm chí là còn bán rẻ hơn". ông Tài chia sẻ.

Việc thực hiện chiến lược giá này đã giúp MWG có thể đạt được nhiều thứ, tuy nhiên cũng để lại hậu quả lớn cho công ty. Theo ông Tài, hiện nay thị phần mảng ICT của MWG đã dần phục hồi và thuộc hàng lớn nhất trong các công ty bán lẻ hiện nay. Doanh thu của công ty cũng đều đặn tăng trong các tháng vừa qua và khoảng cách về doanh thu giữa MWG và các đối thủ trong mảng ICT cũng tăng lên. Ngoài ra doanh nghiệp cũng đã thu hút được nhiều khách hàng hơn đến mua sắm điện thoại, laptop...

Tuy nhiên, hậu quả là lợi nhuận gộp của công ty đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng do thực hiện chiến lược cạnh tranh về giá. "Chẳng hạn trước đây nhập một chiếc iPhone vào với giá 28 triệu và có thể bán ra 30 triệu thì nay chỉ còn bán được 29 triệu. Vì vậy, việc lợi nhuận gộp giảm đi vài phần trăm là đương nhiên. Biên lợi nhuận MWG những năm trước đều khá mỏng nhưng bây giờ còn thấp đi so với trước", ông Tài bộc bạch. Ông Nguyễn Đức Tài còn cho biết thêm trong bối cảnh như vậy đáng ra công ty phải cắt giảm chi phí như chi phí nhân viên, thuê mặt bằng, điện nước... để tiết kiệm hơn nhưng MWG cũng phản ứng hơi chậm với điều này.

Ông Nguyễn Đức Tài cũng khẳng định, năm 2024 MWG sẽ chỉ làm những thứ hiệu quả. "Trong thời gian qua MWG đã phải đóng một số cửa hàng, trong đó phải kể đến việc đóng cửa hàng Thế Giới Di Dộng tại Phan Đăng Lưu - một trong những cửa hàng đầu tiên của công ty. Tuy nhiên việc đóng cửa hàng cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến doanh thu của MWG vì doanh thu có thể dịch chuyển.

Ví dụ ngay gần cửa hàng Phan Đăng Lưu công ty có một cửa hàng Thế Giới Di Động ngay ngã tư Phan Xích Long, rất to và đẹp. Nếu như trước đây cửa hàng ở ở Phan Đăng Lưu có thể mang về 6 tỷ doanh thu, mở thêm cửa hàng Phan Xích Long thì doanh thu tại khu vực đó có thể lên đến 10 tỷ đồng, mặc dù hai cửa hàng gần nhau. Tuy nhiên hiện nay cở sở Phan Đăng Lưu đã không còn làm ăn tốt nên buộc phải đóng, nhưng doanh thu tại đây sẽ không mất đi mà có thể dịch chuyển gần như toàn bộ sang bên Phan Xích Long", ông Tài chia sẻ.

MWG sẽ tiến hành đóng những cửa hàng không có được hiệu quả kinh doanh cao để giảm gạnh nặng chi phí cho công ty. "Nếu những đứa con nào là gánh nặng cho gia đình thì buộc phải đóng". Ngoài ra cũng sẽ giải quyết tất cả những tồn đọng trong bối cảnh nền kinh tế vĩ mô có thể xấu thêm một thời gian dài nữa. Ông Nguyễn Đức Tài cũng khẳng định việc này là để giúp MWG tiếp tục phát triển trong những năm sau, ngoài ra cũng tự tin lợi nhuận năm 2024 sẽ tốt hơn nhiều so với năm nay.

Theo công bố, MWG ghi nhận doanh thu sơ bộ tháng 10/2023 đạt hơn 11.000 tỷ đồng. Như vậy, đây là tháng đầu tiên trong năm 2023 doanh thu theo tháng tăng trưởng dương so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, hai chuỗi Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh ghi nhận doanh thu khoảng 7.600 tỷ đồng, tăng trưởng hơn 5% so với tháng trước. Chuỗi Bách Hóa Xanh vượt mức 3.000 tỷ đồng doanh thu trong tháng 10, tăng trưởng hơn 5% so với tháng trước. Doanh thu bình quân của mỗi cửa hàng Bách Hóa Xanh đạt hơn 1,7 tỷ đồng/ cửa hàng.

Cửa hàng thuốc An Khang cũng ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu tháng thứ 4 liên tiếp, bình quân mỗi cửa hàng đạt 420 triệu đồng/cửa hàng. Ngoài ra, chuỗi AVAKids cũng tăng trưởng doanh thu tháng thứ 5 liên tiếp, doanh thu bình quân cửa hàng đạt 1,35 tỷ đồng/cửa hàng. Về cửa hàng EraBlue (Indonesia), hiện ghi nhận 16 cửa hàng đang hoạt động, những cửa hàng hoạt động tròn tháng có mức doanh thu bình quân khoảng 4 tỷ đồng/tháng và đã hòa vốn EBITDA ở cấp độ cửa hàng.