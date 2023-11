Shark Hùng Anh nói gì về tin đồn "cưới vợ già, làm quan to"?

Shark Lê Hùng Anh - Nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành của BIN Corporation Group.

Trong một video hậu trường mới đây của chương trình Shark Tank Việt Nam mùa 6, câu hỏi được đặt ra cho "cá mập" Lê Hùng Anh là: "Điều mà người khác hiểu nhầm về Shark?".

"Người ta nói tôi cưới vợ già, vợ làm quan to. Nhưng không có", ông khẳng định.

Bên cạnh đó, khi được hỏi "3 điều mà Shark tự hào nhất về bản thân", Nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành của BIN Corporation Group thành thực rằng hiện tại ông "chưa thấy có cái nào tự hào lắm".

Đây dường như là câu trả lời khá khiêm tốn, bởi trên thực tế BIN Corporation Group đã có chi nhánh trên 50 quốc gia và hệ sinh thái gồm 10 thương hiệu, hoạt động tại 3 thị trường chính là châu Âu, châu Mỹ và châu Á.

Theo thông tin trên website công ty, BIN Corporation Group là tập đoàn quốc tế đa ngành được thành lập vào năm 2009 bởi doanh nhân Lê Hùng Anh. Tập đoàn có trụ sở tại TP. HCM và mở rộng quốc tế với các văn phòng đại diện tại thị trường Singapore, Hongkong, Lithuania, Canada, Mỹ.

Các lĩnh vực BIN Corporation Group đang hoạt động bao gồm tư vấn quản lý doanh nghiệp, tư vấn tài chính, tiếp thị kỹ thuật số, thương mại điện tử, du lịch, bất động sản, công nghệ. Trong đó, dịch vụ tư vấn tài chính và dịch vụ doanh nghiệp quốc tế là hai trong những nhóm kinh doanh cốt lõi của BIN Corporation Group.

Nguồn: BIN Corporation Group.

Về cá nhân CEO Lê Hùng Anh, vị "cá mập" đến từ Quảng Nam này từng cho biết ông khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng, đã thất bại nhiều lần trước khi gây dựng thành công BIN Corporation Group tại nhiều quốc gia.

Chia sẻ trên truyền thông, Shark Lê Hùng Anh kể rằng từ khi còn là người con của đất Tam Kỳ vào TP. HCM trọ học, ông đã ấp ủ ước mơ khởi nghiệp để có thể lo cho bản thân và giúp đỡ gia đình. Đến năm thứ 2, khi đang là sinh viên của Đại học Bách khoa TP.HCM, ông đã bắt đầu khởi nghiệp bằng những dự án như hệ thống dạy học trực tuyến, cửa hiệu bác sĩ máy tính.

Tuy nhiên, tại thời điểm đó, Shark Hùng Anh nhận thấy việc vừa học vừa khởi nghiệp không mang lại hiệu quả như mong đợi, do phải lo nhiều vấn đề cùng một lúc. Vì vậy, ông quyết định dừng việc học và tìm kiếm một công việc để trau dồi kinh nghiệm làm việc thực tế, học hỏi về nhiều mô hình kinh doanh khác nhau.

"Khi vào làm tại công ty may Nhà Bè ở vị trí nhân viên IT, may mắn thay, tôi được sếp và giám đốc chỉ bảo và hướng dẫn rất nhiều. Một thời gian sau, với động lực giúp đỡ gia đình và cho ba mẹ tôi có cuộc sống tốt hơn, cũng như niềm đam mê khởi nghiệp cháy bỏng, tôi mạnh dạn thành lập công ty chuyên về hosting, dữ liệu doanh nghiệp, dịch vụ phụ trợ, hỗ trợ dịch vụ du lịch cùng 5 cộng sự đầu tiên. Đây cũng là công ty tiền thân của Tập đoàn BIN Corporation Group", Shark Hùng Anh hồi tưởng.

CEO của BIN Corporation Group bắt đầu tham gia chương trình Shark Tank Việt Nam từ mùa 5. Về khẩu vị đầu tư, ông từng chia sẻ rằng muốn tìm kiếm các startup có tính toàn cầu hóa và tập trung vào công nghệ, chuyển đổi số. Ông còn cho biết sẽ không khống chế số tiền đầu tư vào một startup mà rót vốn theo khả năng của startup tại chương trình.