Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

GDP bình quân Việt Nam từng đứng thứ 185/188 thế giới, hiện nhảy vọt bao nhiêu bậc?

06-12-2025 - 14:28 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Năm 1991, GDP bình quân Việt Nam đạt khoảng 140 USD, xếp thứ 185 trên thế giới.

GDP bình quân Việt Nam từng đứng thứ 185/188 thế giới, hiện nhảy vọt bao nhiêu bậc? - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Theo dữ liệu của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), năm 1991, GDP Việt Nam đạt khoảng 140 USD, xếp thứ 185/188 trên thế giới. Năm 2024, GDP bình quân Việt Nam đạt khoảng 4.649 USD, xếp thứ 120 trên thế giới. Theo đó, GDP bình quân Việt Nam năm 2024 tăng gần 33 lần, nhảy 65 bậc trên thế giới so với năm 1991.

GDP bình quân Việt Nam từng đứng thứ 185/188 thế giới, hiện nhảy vọt bao nhiêu bậc? - Ảnh 2.

GDP bình quân Việt Nam giai đoạn 1991 – 2024 và dự báo năm 2025. Nguồn: IMF.

Theo dự báo mới nhất của IMF, GDP bình quân Việt Nam năm 2025 đạt khoảng 4.744 USD, xếp thứ 120 trên thế giới.

Theo Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân cho giai đoạn 2026 - 2030 từ 10%/năm trở lên; GDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt khoảng 8.500 USD.

Tại Kỳ họp Quốc hội ngày 13/11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026. Theo đó, Quốc hội quyết nghị tốc độ tăng trưởng GDP phấn đấu từ 10% trở lên, GDP bình quân đầu người đạt 5.400-5.500 USD; Tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GDP đạt khoảng 24,96%; Tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân khoảng 4,5%.

Trong khối ASEAN, năm 2024, Singapore là nước có GDP bình quân cao nhất, đạt khoảng 89.369 USD. Xếp thứ 2 là Brunei với GDP bình quân đạt khoảng 34.871 USD, xếp thứ 3 là Malaysia với GDP bình quân đạt khoảng 13.142 USD.

Thái Lan xếp thứ 4 với GDP bình quân đạt khoảng 7.527 USD, Indonesia xếp thứ 5 với GDP bình quân đạt khoảng 4.980 USD. GDP bình quân Việt Nam xếp thứ 6.Còn lại là Philippines (4.153 USD), Campuchia (2.744 USD), Lào (1.945 USD), Đông Timor (1.454 USD) và Myanmar (1.179 USD).

GDP bình quân Việt Nam từng đứng thứ 185/188 thế giới, hiện nhảy vọt bao nhiêu bậc? - Ảnh 3.

GDP bình quân các nước ASEAN năm 2024 và dự báo năm 2025. Nguồn: IMF.

Theo dự báo mới nhất của IMF, năm 2025, Singapore là nước có GDP bình quân cao nhất, đạt khoảng 94.480 USD. Xếp thứ 2 là Brunei với GDP bình quân đạt khoảng 33.858 USD, xếp thứ 3 là Malaysia với GDP bình quân đạt khoảng 13.900 USD.

Thái Lan xếp thứ 4 với GDP bình quân đạt khoảng 7.942 USD, Indonesia xếp thứ 5 với GDP bình quân đạt khoảng 5.074 USD. GDP bình quân Việt Nam xếp thứ 6. Còn lại là Philippines (4.320 USD), Campuchia (2.812 USD), Lào (2.174 USD), Đông Timor (1.507 USD) và Myanmar (1.097 USD).

Vượt cả Mỹ, Trung Quốc và Hàn Quốc, Việt Nam vào top 7 thế giới trong một lĩnh vực quan trọng, sắp có thay đổi lớn

Minh Tiến

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Giá thực phẩm và nhiên liệu leo thang sau mưa lũ, CPI Việt Nam tháng 11 tăng mạnh

Giá thực phẩm và nhiên liệu leo thang sau mưa lũ, CPI Việt Nam tháng 11 tăng mạnh Nổi bật

Đề xuất mới về cách kê khai thuế của hộ kinh doanh khi bỏ thuế khoán

Đề xuất mới về cách kê khai thuế của hộ kinh doanh khi bỏ thuế khoán Nổi bật

Giá vàng, bất động sản neo cao, áp lực lớn về lạm phát

Giá vàng, bất động sản neo cao, áp lực lớn về lạm phát

14:15 , 06/12/2025
Tăng tốc lắp thiết bị trong tháp không lưu Long Thành, đón chuyến bay đầu tiên

Tăng tốc lắp thiết bị trong tháp không lưu Long Thành, đón chuyến bay đầu tiên

14:00 , 06/12/2025
Bộ Tài chính: Dự kiến 20/34 địa phương đạt tốc độ tăng trưởng GRDP từ 8% trở lên

Bộ Tài chính: Dự kiến 20/34 địa phương đạt tốc độ tăng trưởng GRDP từ 8% trở lên

13:55 , 06/12/2025
Tin vui cho người dân Phú Quốc sau sự cố đứt cáp ngầm

Tin vui cho người dân Phú Quốc sau sự cố đứt cáp ngầm

13:33 , 06/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên