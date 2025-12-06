GDP bình quân Việt Nam từng đứng thứ 185/188 thế giới, hiện nhảy vọt bao nhiêu bậc?

Ảnh minh họa

Theo dữ liệu của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), năm 1991, GDP Việt Nam đạt khoảng 140 USD, xếp thứ 185/188 trên thế giới. Năm 2024, GDP bình quân Việt Nam đạt khoảng 4.649 USD, xếp thứ 120 trên thế giới. Theo đó, GDP bình quân Việt Nam năm 2024 tăng gần 33 lần, nhảy 65 bậc trên thế giới so với năm 1991.

GDP bình quân Việt Nam giai đoạn 1991 – 2024 và dự báo năm 2025. Nguồn: IMF.

Theo dự báo mới nhất của IMF, GDP bình quân Việt Nam năm 2025 đạt khoảng 4.744 USD, xếp thứ 120 trên thế giới.

Theo Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân cho giai đoạn 2026 - 2030 từ 10%/năm trở lên; GDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt khoảng 8.500 USD.

Tại Kỳ họp Quốc hội ngày 13/11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026. Theo đó, Quốc hội quyết nghị tốc độ tăng trưởng GDP phấn đấu từ 10% trở lên, GDP bình quân đầu người đạt 5.400-5.500 USD; Tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GDP đạt khoảng 24,96%; Tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân khoảng 4,5%.

Trong khối ASEAN, năm 2024, Singapore là nước có GDP bình quân cao nhất, đạt khoảng 89.369 USD. Xếp thứ 2 là Brunei với GDP bình quân đạt khoảng 34.871 USD, xếp thứ 3 là Malaysia với GDP bình quân đạt khoảng 13.142 USD.

Thái Lan xếp thứ 4 với GDP bình quân đạt khoảng 7.527 USD, Indonesia xếp thứ 5 với GDP bình quân đạt khoảng 4.980 USD. GDP bình quân Việt Nam xếp thứ 6.Còn lại là Philippines (4.153 USD), Campuchia (2.744 USD), Lào (1.945 USD), Đông Timor (1.454 USD) và Myanmar (1.179 USD).

GDP bình quân các nước ASEAN năm 2024 và dự báo năm 2025. Nguồn: IMF.

Theo dự báo mới nhất của IMF, năm 2025, Singapore là nước có GDP bình quân cao nhất, đạt khoảng 94.480 USD. Xếp thứ 2 là Brunei với GDP bình quân đạt khoảng 33.858 USD, xếp thứ 3 là Malaysia với GDP bình quân đạt khoảng 13.900 USD.

Thái Lan xếp thứ 4 với GDP bình quân đạt khoảng 7.942 USD, Indonesia xếp thứ 5 với GDP bình quân đạt khoảng 5.074 USD. GDP bình quân Việt Nam xếp thứ 6. Còn lại là Philippines (4.320 USD), Campuchia (2.812 USD), Lào (2.174 USD), Đông Timor (1.507 USD) và Myanmar (1.097 USD).