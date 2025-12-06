Giá thực phẩm và nhiên liệu leo thang sau mưa lũ, CPI Việt Nam tháng 11 tăng mạnh

Báo cáo mới nhất về tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng 2025 của Cục Thống kê (Bộ Tài chính) cho biết, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 11/2025 tăng 0,45% so với tháng trước.

Theo đó, nguyên nhân khiến CPI tháng 11 tăng đến từ hai yếu tố chính: thực phẩm tăng mạnh tại các địa phương chịu ảnh hưởng nặng bởi mưa lũ sau bão, và giá nhiên liệu, chi phí vận tải phục hồi theo nhu cầu đi lại tăng. So với tháng 12/2024, CPI tăng 3,28%; còn so với cùng kỳ năm trước tăng 3,58%.

Bình quân 11 tháng năm 2025, CPI tăng 3,29% so với cùng kỳ, trong khi lạm phát cơ bản tăng 3,21%, thấp hơn mức tăng CPI chung do nhiều mặt hàng như lương thực, thực phẩm, điện sinh hoạt, giáo dục và y tế là yếu tố tác động làm tăng CPI nhưng thuộc nhóm hàng được loại trừ trong danh mục tính lạm phát cơ bản.

Trong mức tăng 0,45% của tháng 11, có 9/11 nhóm hàng hóa – dịch vụ ghi nhận tăng giá. Nhóm giao thông tăng mạnh nhất với 1,07%, tác động 0,11 điểm phần trăm vào CPI chung. Giá dầu diesel tăng 5,23%, xăng tăng 2,41% sau các kỳ điều chỉnh trong nước. Giá vé máy bay tăng 3,61%, vận tải hành khách kết hợp tăng 0,57%, trong bối cảnh nhu cầu đi lại cải thiện. Một số mặt hàng khác như phụ tùng, bảo dưỡng phương tiện cũng tăng theo chi phí nhập khẩu và nhân công.

Tốc độ tăng/giảm CPI tháng 11/2025 so với tháng trước

Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,95%. Trong đó, thực phẩm tăng 1,33% , riêng nhóm này đã kéo CPI chung tăng 0,3 điểm phần trăm; lương thực tăng 0,30% và ăn uống ngoài gia đình tăng 0,34% do chi phí nguyên liệu và nhiên liệu tăng.

Một số nhóm tăng giá đáng chú ý khác gồm: hàng hóa và dịch vụ khác (+0,30%) với đồ trang sức tăng mạnh theo giá vàng thế giới; đồ dùng gia đình (+0,17%); may mặc, mũ nón, giày dép (+0,12%) do nhu cầu mua sắm cuối năm; đồ uống và thuốc lá (+0,10%); thuốc và dịch vụ y tế (+0,06%); giáo dục (+0,05%) khi một số trường ngoài công lập điều chỉnh học phí cho năm học mới; và văn hóa, giải trí & du lịch (+0,01%).

Ở chiều ngược lại, chỉ có 2 nhóm giảm giá trong tháng:

Thông tin và truyền thông giảm 0,06%, chủ yếu do thiết bị điện tử tiêu dùng tiếp tục xu hướng giảm giá như điện thoại thông minh, máy tính bảng và phụ kiện.

Nhà ở, điện nước, chất đốt và VLXD giảm 0,10%. Giá điện sinh hoạt giảm 1,53% và nước sinh hoạt giảm 0,34% do nhu cầu sử dụng giảm theo thời tiết lạnh. Giá gas giảm 1,15% theo thị trường thế giới. Tuy nhiên, giá vật liệu bảo dưỡng nhà ở, giá thuê nhà và dịch vụ sửa chữa vẫn tăng nhẹ.

Lạm phát cơ bản tháng 11 tăng 0,23% so với tháng trước và tăng 3,28% so với cùng kỳ năm 2024. Bình quân 11 tháng, lạm phát cơ bản tăng 3,21%, phản ánh áp lực giá đã lan rộng nhưng vẫn thấp hơn lạm phát chung.