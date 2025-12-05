Phát biểu tại cuộc tiếp, Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan ghi nhận và cảm ơn Tập đoàn Samsung đã quan tâm, đầu tư vào Việt Nam từ rất sớm. Điều này đã thể hiện sự quan tâm của Tập đoàn đến môi trường pháp lý và phát triển công nghệ tại Việt Nam.

Là một trong những nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất vào Việt Nam, Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan cho biết, trong thời gian kể từ khi quyết định đầu tư vào Việt Nam, không chỉ triển khai thành công nhiều dự án với doanh thu cao hằng năm, Samsung còn có những đóng góp tích cực trong việc tạo ra công ăn việc làm, chuyển giao công nghệ và thúc đẩy xuất khẩu, góp phần vào tăng trưởng kinh tế bền vững của Việt Nam.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của nâng cao tỷ lệ nội địa hóa trong sản xuất, Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan mong muốn Samsung hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nghiên cứu để tìm kiếm những hướng đi phù hợp nhằm nâng cao tỷ lệ nội địa hóa cũng như tăng cường hợp tác giữa các doanh nghiệp nội địa của Việt Nam và Hàn Quốc.

Về phần mình, ông Park Soon Cheol - Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính (CFO), Samsung Điện tử cho biết, trong 17 năm qua, Samsung Việt Nam đã triển khai thành công nhiều dự án công nghệ cao, vận hành 6 pháp nhân sản xuất, 1 viện nghiên cứu và phát triển, 1 pháp nhân bán hàng, liên tục duy trì mức doanh thu ấn tượng, khẳng định vị thế doanh nghiệp FDI dẫn đầu tại Việt Nam.



Vào ngày 5/12, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan có cuộc tiếp ngoại giao với ông Park Soon Cheol - Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính (CFO), Samsung Điện tử. Ảnh: Quốc hội

Bên cạnh đó, từ năm 2015, Samsung Việt Nam đã hợp tác với Bộ Công Thương và các Sở Công Thương các tỉnh, thành phố để triển khai đều đặn các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam như: Dự án Hỗ trợ phát triển nhà máy thông minh; triển lãm công nghiệp phụ trợ… Bên cạnh đó, nhiều hoạt động cũng đang được triển khai tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia trực thuộc Bộ Tài chính, bao gồm Chương trình phát triển nhân tài công nghệ Samsung Innovation Campus…

Cho đến nay, Samsung đã và đang tích cực tạo điều kiện cho các công ty Việt Nam tham gia vào chuỗi cung ứng linh kiện và trong thời gian tới, thông qua các hoạt động tư vấn hỗ trợ, bồi dưỡng năng lực, Samsung sẽ tiếp tục nỗ lực để mở rộng hơn nữa cơ hội cho các công ty Việt Nam có năng lực công nghệ toàn cầu tham gia vào chuỗi cung ứng của Samsung Việt Nam.

"Để đạt được điều này, Samsung Việt Nam đang xây dựng kế hoạch nhằm hợp tác và hỗ trợ các công ty Việt Nam bằng cách đặt ra các mục tiêu cụ thể trong các lĩnh vực như khuôn mẫu, ép nhựa, đột dập…", ông Park Soon Cheol chia sẻ.

Với môi trường đầu tư và hệ sinh thái phù hợp để nâng cao tỷ lệ nội địa hóa trong hoạt động sản xuất và phát triển công nghiệp phụ trợ, Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính của Samsung Điện tử khẳng định, Samsung sẽ tích cực, nỗ lực hơn nữa trong việc hỗ trợ nâng cao năng lực của doanh nghiệp Việt Nam trong thời gian tới; sẵn sàng hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.