Thay đổi quan trọng, chưa từng có đối với tất cả hành khách đi tàu metro Cát Linh - Hà Đông từ hôm nay

05-12-2025 - 17:18 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Đây là lần đầu tiên một hệ thống vận tải công cộng tại Việt Nam được vận hành theo mô hình định danh số, sinh trắc học và thanh toán không dùng tiền mặt.

Từ ngày 5/12, khách đi metro Cát Linh - Hà Đông không cần mang tiền mặt

Cổng thông tin điện tử Chính phủ đưa tin, sáng 5/12, Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Hà Nội Metro) đã chính thức áp dụng Hệ thống soát vé tự động ứng dụng định danh, xác thực điện tử, nhận diện sinh trắc học và thanh toán không dùng tiền mặt đối với hành khách trên tuyến đường sắt đô thị 2A Cát Linh-Hà Đông.

Trong thời gian qua, Hà Nội Metro đã phối hợp với Visa và Công ty Thăng Long Software đánh giá hiện trạng hệ thống AFC tại Tuyến 2A và 3.1, xây dựng phương án nâng cấp phần mềm quản trị AFC, máy chủ dữ liệu, đầu đọc đa chuẩn, mạch điều khiển và tận dụng tối đa hạ tầng hiện hữu, bảo đảm tuyệt đối an toàn và không gián đoạn vận hành.

Thay đổi quan trọng, chưa từng có đối với tất cả hành khách đi tàu metro Cát Linh - Hà Đông từ hôm nay- Ảnh 1.

Chủ tịch HĐTV Hà Nội Metro Khuất Vệt Hùng giới thiệu hệ thống soát vé tự động ứng dụng định danh, xác thực điện tử, nhận diện sinh trắc học và thanh toán không dùng tiền mặt với các đại biểu (Ảnh: VGP).

Theo ông Khuất Việt Hùng, Chủ tịch HĐTV Hà Nội Metro, sau hơn 4 tháng triển khai Kế hoạch 428, với sự chỉ đạo của các Bộ, UBND TP. Hà Nội và sự phối hợp chặt chẽ của C06, Trung tâm RAR và các đơn vị liên quan, Hà Nội Metro đã hoàn thành các nhiệm vụ đúng theo yêu cầu đề ra.

Theo đó, về công nghệ, Hà Nội Metro đã hoàn tất lắp đặt đầu đọc đa chuẩn, camera AI, nâng cấp mạch điều khiển cổng, server và bảo mật hệ thống; tích hợp với hệ thống xử lý sự cố và hệ thống báo cháy.

Công ty đã hoàn thành việc xác thực tài khoản trên App Hà Nội Metro, phối hợp với các đơn vị liên quan đánh giá an ninh hệ thống và đồng bộ dữ liệu vé lên VNeID, giúp người dân kiểm tra và sử dụng vé ngay trên ứng dụng.

Đồng thời, phối hợp triển khai tính năng bán vé trên nền tảng quốc gia VNeID; xây dựng ứng dụng bán vé điện tử trên App Store và Google Play hỗ trợ nhiều loại vé và hình thức xác thực (QR, NFC, CCCD chip), triển khai nhận diện sinh trắc học và thanh toán không dùng tiền mặt qua ví điện tử, thẻ ngân hàng theo mô hình "Tap & Go".

Tạo tiền đề hình thành "hộ chiếu giao thông số" cho người dân

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trương Việt Dũng nhấn mạnh, sự kiện hôm nay đánh dấu một bước tiến quan trọng - lần đầu tiên một hệ thống giao thông công cộng tại Việt Nam tích hợp đồng thời định danh điện tử, sinh trắc học và thanh toán mở EMV vào vận hành thực tế.

Những kết quả của giai đoạn 1 mang ý nghĩa vượt xa phạm vi của một giải pháp công nghệ. Đó là lần đầu tiên, một hệ thống vận tải công cộng tại Việt Nam vận hành theo mô hình định danh số, sinh trắc và thanh toán mở; dữ liệu hành khách-dữ liệu vận hành-dữ liệu thanh toán được tích hợp trên một nền tảng thống nhất, tạo tiền đề hình thành "hộ chiếu giao thông số" cho người dân Hà Nội.

Thay đổi quan trọng, chưa từng có đối với tất cả hành khách đi tàu metro Cát Linh - Hà Đông từ hôm nay- Ảnh 2.

Người dân hào hứng thực hiện hình thức soát vé mới (Ảnh: Công an nhân dân).

Trong giai đoạn 2, nhiệm vụ quan trọng không chỉ là mở rộng quy mô kỹ thuật, mà là nâng cấp năng lực kết nối của toàn bộ hệ thống giao thông đô thị, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Trương Việt Dũng yêu cầu Hà Nội Metro tập trung vào 3 trụ cột chiến lược:

Thứ nhất, kết nối danh tính số: Hoàn thành tích hợp hệ thống AFC với VNeID, nền tảng vé quốc gia và Hub giao thông của Bộ Công an, hướng tới mục tiêu một danh tính-đi mọi phương tiện-dùng mọi hình thức thanh toán. Đây là nền tảng của giao thông thông minh và quản trị đô thị bằng dữ liệu.

Thứ hai, kết nối hạ tầng metro: Sớm hình thành hệ thống AFC thống nhất cho cả tuyến 2A và 3.1, để Hà Nội lần đầu tiên có thể vận hành 2 tuyến metro như một mạng lưới, tối ưu luồng vận hành và nâng cao hiệu quả dịch vụ, thay vì mô hình từng tuyến độc lập như hiện nay.

Thứ ba, kết nối toàn bộ hệ sinh thái giao thông công cộng: Chủ động mở rộng định danh-sinh trắc-thanh toán mở sang ga đường sắt quốc gia, xe buýt, bãi đỗ xe và hệ thống vé liên thông của Thành phố, hướng tới nền tảng giao thông Hà Nội thống nhất-thông minh-tiện lợi.

Theo Duy Anh

