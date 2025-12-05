Tin vui cho người đi Metro Cát Linh - Hà Đông

Visa - công ty công nghệ thanh toán điện tử hàng đầu thế giới, phối hợp với Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Hanoi Metro) công bố triển khai giải pháp "chạm để di chuyển" (tap-to-ride) của Visa trên tuyến Metro 2A (Cát Linh – Hà Đông), sau khi được triển khai thành công trên tuyến Metro Số 1 TP. HCM (Bến Thành – Suối Tiên). Sự kiện diễn ra dưới sự chứng kiến của các Bộ, Ban, Ngành, lãnh đạo Thành phố Hà Nội, Ngân hàng và các doanh nghiệp, đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình chuyển đổi số của Thủ đô.

Visa đồng hành cùng với Hanoi Metro và các bên liên quan trong việc nâng cấp hệ thống thanh toán và triển khai xác thực sinh trắc học trên tất cả các tuyến Metro do Hanoi Metro vận hành theo định hướng của Ủy ban Nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội. Với sự chỉ đạo và hỗ trợ của UBND thành phố Hà Nội, Bộ Công an và Bộ Xây dựng, dự án mang lại cho người dân và khách du lịch trải nghiệm thanh toán an toàn, liền mạch và không biên giới.

Với giải pháp “chạm để di chuyển”, hành khách trên tuyến Metro 2A hiện có thể: Chạm thẻ Visa, thiết bị di động hoặc thiết bị đeo thông minh trực tiếp tại cổng soát vé để di chuyển mà không cần tiền mặt hay vé giấy. Mua vé trên ứng dụng Hanoi Metro và thanh toán bằng thẻ Visa. Khách hàng sẽ quét mã QR vé lượt/vé ngày/vé tuần/vé tháng hiển thị trên ứng dụng Hanoi Metro tại cổng kiểm soát để thực hiện giao dịch an toàn và thuận tiện trong việc di chuyển.

Các giao dịch được xử lý trên nền tảng Cybersource – một trong những cổng thanh toán hàng đầu thế giới đặc biệt trong lĩnh vực giao thông và dịch vụ công, đảm bảo an toàn, linh hoạt và khả năng mở rộng, hỗ trợ thẻ quốc tế và nhiều phương thức thanh toán khác.

“Thông qua quan hệ hợp tác chiến lược với Hanoi Metro, Visa tự hào mang công nghệ thanh toán tiên tiến đến gần hơn với người dân Hà Nội. Giải pháp ‘chạm để di chuyển’ biến những chuyến đi hằng ngày thành hành trình dễ dàng – an toàn, nhanh chóng và bền vững. Sáng kiến này thể hiện cam kết lâu dài của Visa trong việc hỗ trợ quá trình chuyển đổi số tại Việt Nam và xây dựng đô thị thông minh, xanh hơn,” bà Đặng Tuyết Dung, Giám đốc Visa Việt Nam và Lào, chia sẻ.

“Hanoi Metro rất vui mừng khi hợp tác với Visa trong việc ứng dụng nhận diện sinh trắc học và thanh toán không dùng tiền mặt trên tuyến Cát Linh – Hà Đông”, ông Khuất Việt Hùng, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội, cho biết. “Cột mốc này đánh dấu quá trính chuyển đổi số mạnh mẽ trong giao thông công cộng của Hà Nội, mang đến cho người dân và du khách trải nghiệm di chuyển hiện đại, thuận tiện và an toàn. Cùng với Visa, chúng tôi mong muốn tiếp tục phát triển hệ thống giao thông xanh, đóng góp vào mục tiêu phát triển bền vững, đô thị thông minh của Thủ đô”.

Với việc triển khai thanh toán mở trên tuyến Metro Hà Nội 2A, Visa tiếp tục củng cố sáng kiến "Một chạm đi mọi trạm. Đi Metro – Chạm thẻ Visa", nhằm mang lại lợi ích tối đa cho người dân, doanh nghiệp và du khách tại Việt Nam.