Hà Nội sẽ bố trí 5.000 xe đạp điện quanh Vành đai 1

05-12-2025 - 15:54 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

TP Hà Nội sẽ triển khai 5.000 xe đạp điện quanh Vành đai 1 với mẫu xe nhỏ gọn, pin tháo rời đổi tại trạm, chạy được 90 km mỗi lần sạc.

Người dùng chỉ cần tải ứng dụng, đăng ký tài khoản, nạp tiền và quét mã QR để mở khóa xe. Các dịch vụ cho thuê xe đạp cơ, xe đạp điện theo giờ, theo ngày, theo tháng với mức giá đã được cơ quan chức năng Hà Nội chấp thuận. Xe đạp điện hai bánh công cộng mở ra thêm lựa chọn di chuyển tiện lợi, an toàn và thân thiện môi trường cho người dân.

Tại trạm Cầu Giấy, 10 chiếc xe đạp điện công cộng mới được đưa vào vận hành. Để sử dụng xe, người dùng chỉ cần tải ứng dụng, đăng ký tài khoản, nạp tiền và quét mã QR để mở khóa chỉ trong vài phút.

Hệ thống trạm xe đạp điện công cộng được bố trí tại các vị trí trọng điểm ở khu vực trung tâm, kết nối với mạng lưới xe buýt và các tuyến đường sắt trên cao để thuận tiện cho người sử dụng. Mức giá thuê xe là 10.000 đồng cho 15 phút và 20.000 đồng cho 30 phút.

Với tải trọng 130kg, tốc độ tối đa 25km/giờ, xe đạp điện sẽ trở thành một trong những phương tiện công cộng giúp người dân đi lại thuận tiện, an toàn và thân thiện với môi trường hơn.

Trong giai đoạn đầu, đơn vị triển khai 500 xe tại 130 vị trí trạm trong khu vực Vành đai 1, đồng thời xây dựng lộ trình mở rộng sang Vành đai 2 và Vành đai 3 nhằm tăng khả năng tiếp cận, đáp ứng nhu cầu di chuyển linh hoạt của người dân nội đô.

Theo kế hoạch đến quý I năm 2026, Công ty dự kiến đưa vào vận hành hơn 5.000 xe điện hai bánh trong khu vực nội đô. Việc đưa xe đạp điện vào khai thác được kỳ vọng tạo ra lựa chọn di chuyển xanh, tiết kiệm, dễ tiếp cận, phù hợp với lộ trình giảm khí thải và cải thiện chất lượng giao thông đô thị của Thành phố Hà Nội.

Theo Minh Dũng, Ngọc Minh

VTV.VN

