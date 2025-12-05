Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Phú Thọ gỡ khó dự án Đường liên kết vùng Hòa Bình - Hà Nội và cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu

05-12-2025 - 14:00 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ yêu cầu các nhà thầu thi công tuyến Đường liên kết vùng Hòa Bình - Hà Nội và cao tốc Hoà Bình - Mộc Châu tăng tốc thi công, nhất là trong mùa khô, đồng thời đề nghị các địa phương dứt điểm vướng mắc mặt bằng và vận động người dân đồng thuận để dự án có mặt bằng sạch, bảo đảm tiến độ và chất lượng.

Thông tin từ UBND tỉnh Phú Thọ , ngày 4/12, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra tiến độ dự án Đường liên kết vùng Hòa Bình – Hà Nội và cao tốc Hòa Bình – Mộc Châu.

Theo Ban Quản lý dự án khu vực Hòa Bình, đến thời điểm này, tổng giá trị thi công đạt hơn 509 tỷ đồng, tương đương 30,56% hợp đồng. Trên toàn tuyến , nhà thầu đang triển khai 11 mũi thi công; đã đào nền đường được hơn 20km, đạt 65% khối lượng, trong đó đắp nền K95 đạt 46%, nền K98 đạt 26%. Hệ thống thoát nước cũng được đẩy nhanh với hơn 8.000 đốt cống các loại đã hoàn thiện. Hầm chui dân sinh hoàn thành 3/4 vị trí, các hạng mục cầu đã thi công tại 18/20 điểm. Nhà thầu dự kiến tổ chức thảm bê tông nhựa từ ngày 12/12.

Phú Thọ gỡ khó dự án Đường liên kết vùng Hòa Bình - Hà Nội và cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu- Ảnh 1.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Quách Tất Liêm dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra tiến độ dự án Đường liên kết vùng Hòa Bình – Hà Nội và cao tốc Hòa Bình – Mộc Châu. Ảnh: Nguyễn Hải.

Về giải ngân, dự án đã thanh toán 1.402 tỷ đồng, đạt hơn 60% tổng vốn bố trí. Riêng năm 2025, giải ngân chậm do vướng mắc mặt bằng, khiến chủ đầu tư phải đề xuất điều chỉnh 131,5 tỷ đồng vốn sang giai đoạn 2026 – 2030.

Báo cáo của chủ đầu tư nêu rõ, giải phóng mặt bằng đang là điểm nghẽn lớn nhất. Một số địa phương bàn giao mặt bằng chậm do hồ sơ đất đai chưa hoàn thiện, diện tích thực tế khác so với giấy chứng nhận, vướng tái định cư hoặc người dân chưa đồng thuận giá bồi thường.

Kiểm tra tại các vị trí vướng mắc như Đồi Cỏ Mơ (Lương Sơn) và đoạn Km30+200 (Kỳ Sơn), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Quách Tất Liêm yêu cầu các đơn vị tập trung tối đa nhân lực và thiết bị, tổ chức thi công đồng loạt trong mùa khô, đẩy nhanh tiến độ nhưng phải bảo đảm an toàn lao động. Các sở, ngành phối hợp chặt chẽ với địa phương để gỡ vướng mặt bằng, đẩy nhanh hoàn thiện hồ sơ pháp lý.

Lãnh đạo tỉnh cũng yêu cầu Ban Quản lý dự án bám sát công trường, kịp thời báo cáo UBND tỉnh khi có phát sinh; đồng thời giao chính quyền các xã, phường tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận, sớm bàn giao mặt bằng sạch.

Theo Đức Anh

Báo Tiền Phong

