Sau khi lãnh đạo TP Hải Phòng thị sát, kiểm tra, các đơn vị đang gấp rút triển khai các hạng mục dở dang của dự án cải tạo chỉnh trang đô thị bờ sông Tam Bạc và sông Cấm, khắc phục tình trạng chậm tiến độ.

Lãnh đạo TP Hải Phòng ra 'tối hậu thư', gấp rút thi công dự án cải tạo bờ sông Tam Bạc- Ảnh 1.

Dự án chỉnh trang sông Tam Bạc giai đoạn 2 (từ cầu Lạc Long đến cầu Hoàng Văn Thụ) được UBND quận Hồng Bàng (cũ), nay là phường Hồng Bàng (TP Hải Phòng) khởi công tháng 10/2022, nhằm chỉnh trang đô thị dọc sông Tam Bạc – sông Cấm và tuyến đường Nguyễn Thượng Hiền, khu vực trung tâm thành phố.

Lãnh đạo TP Hải Phòng ra 'tối hậu thư', gấp rút thi công dự án cải tạo bờ sông Tam Bạc- Ảnh 2.

Lãnh đạo TP Hải Phòng ra 'tối hậu thư', gấp rút thi công dự án cải tạo bờ sông Tam Bạc- Ảnh 3.

Dự án có hợp phần: xây dựng bờ kè dọc sông Tam Bạc và sông Cấm (dài 819m) bằng cọc ván bê tông cốt thép; cải tạo mở rộng đường Tam Bạc, Bến Bính, Nguyễn Thượng Hiền và xây mới đường Nguyễn Thượng Hiền... với tổng mức đầu tư hơn 557 tỷ đồng nguồn vốn ngân sách

Lãnh đạo TP Hải Phòng ra 'tối hậu thư', gấp rút thi công dự án cải tạo bờ sông Tam Bạc- Ảnh 4.

Dự kiến dự án thi công từ năm 2022-2024 sẽ hoàn thành, đưa vào sử dụng. Song đến nay, còn nhiều hạng mục dang dở, chưa hoàn thành, chậm tiến độ hơn 1 năm. Tháng 11/2025, ông Lê Tiến Châu - Bí thư Thành ủy Hải Phòng và đoàn công tác đi thị sát, kiểm tra và chỉ đạo công tác thi công dự án.

Lãnh đạo TP Hải Phòng ra 'tối hậu thư', gấp rút thi công dự án cải tạo bờ sông Tam Bạc- Ảnh 5.

Lãnh đạo TP Hải Phòng ra 'tối hậu thư', gấp rút thi công dự án cải tạo bờ sông Tam Bạc- Ảnh 6.

Lãnh đạo TP Hải Phòng ra 'tối hậu thư', gấp rút thi công dự án cải tạo bờ sông Tam Bạc- Ảnh 7.

Ngay sau đó, UBND TP Hải Phòng đã yêu cầu khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công dự án trên địa bàn các phường Hồng Bàng, Hồng An và lên phương án gấp rút thi công những hạng mục còn dở dang của dự án. Phấn đấu hoàn thành dự án trong năm 2025.

Lãnh đạo TP Hải Phòng ra 'tối hậu thư', gấp rút thi công dự án cải tạo bờ sông Tam Bạc- Ảnh 8.

Lãnh đạo TP Hải Phòng ra 'tối hậu thư', gấp rút thi công dự án cải tạo bờ sông Tam Bạc- Ảnh 9.

Lãnh đạo TP Hải Phòng ra 'tối hậu thư', gấp rút thi công dự án cải tạo bờ sông Tam Bạc- Ảnh 10.

Đại diện BQL dự án khu vực Hồng Bàng cho biết, khu vực bờ kè sông Cấm từng bị tàu vận tải va chạm khiến cọc cừ gãy, hư hỏng. Việc giải quyết bồi thường diễn ra lâu ngày là một trong những nguyên nhân ảnh hưởng đến tiến độ thi công dự án. Trong ảnh: vị trí móng bờ kè sông Tam Bạc hư hỏng do sự cố.

Lãnh đạo TP Hải Phòng ra 'tối hậu thư', gấp rút thi công dự án cải tạo bờ sông Tam Bạc- Ảnh 11.

BQL dự án đã yêu cầu các đơn vị thi công gấp rút triển khai công tác đóng cọc cừ, thi công dầm mũi, rọ đá... từ tháng 11/2025.

Lãnh đạo TP Hải Phòng ra 'tối hậu thư', gấp rút thi công dự án cải tạo bờ sông Tam Bạc- Ảnh 12.

Lãnh đạo TP Hải Phòng ra 'tối hậu thư', gấp rút thi công dự án cải tạo bờ sông Tam Bạc- Ảnh 13.

Lãnh đạo TP Hải Phòng ra 'tối hậu thư', gấp rút thi công dự án cải tạo bờ sông Tam Bạc- Ảnh 14.

Đồng thời, tổ chức lắp đặt thay thế lan can hư hỏng và đoạn lan can chưa được lắp đặt dọc bờ sông Cấm.

Lãnh đạo TP Hải Phòng ra 'tối hậu thư', gấp rút thi công dự án cải tạo bờ sông Tam Bạc- Ảnh 15.

Lãnh đạo TP Hải Phòng ra 'tối hậu thư', gấp rút thi công dự án cải tạo bờ sông Tam Bạc- Ảnh 16.

Đối với hạng mục kiến trúc cảnh quan, các đơn vị thi công đắp cát, lu lèn sân nền công viên; đổ bê tông sàn, lát công viên, trồng cây xanh...

Lãnh đạo TP Hải Phòng ra 'tối hậu thư', gấp rút thi công dự án cải tạo bờ sông Tam Bạc- Ảnh 17.

Lãnh đạo TP Hải Phòng ra 'tối hậu thư', gấp rút thi công dự án cải tạo bờ sông Tam Bạc- Ảnh 18.

Lãnh đạo TP Hải Phòng ra 'tối hậu thư', gấp rút thi công dự án cải tạo bờ sông Tam Bạc- Ảnh 19.

Khu vực dọc bờ sông Tam Bạc, khe rãnh giữa vỉa hè và lan can chưa được hoàn thiện trở thành điểm trồng hoa, rau xanh của người dân. Một số khu vực vỉa hè chưa hoàn thiện, cỏ mọc um tùm.

Lãnh đạo TP Hải Phòng ra 'tối hậu thư', gấp rút thi công dự án cải tạo bờ sông Tam Bạc- Ảnh 20.

Dọc bờ sông Tam Bạc đã được lát đá vỉa hè, hệ thống đèn điện chiếu sáng, lan can đã hoàn thiện. Khu vực này trở thành điểm tập thể dục, vui chơi của người dân phố cảng.

Lãnh đạo TP Hải Phòng ra 'tối hậu thư', gấp rút thi công dự án cải tạo bờ sông Tam Bạc- Ảnh 21.

Khi hoàn thành dự án có khả năng kết nối giao thông, hoàn thiện hệ thống giao thông khu vực trung tâm đô thị vùng lõi quận Hồng Bàng (cũ). Góp phần chỉnh trang đô thị theo hướng sáng - xanh - sạch - đẹp kết nối dải trung tâm thành phố. Xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, thoát nước, thu gom nước thải, hạ ngầm và thay thế hệ thống cấp điện, chiếu sáng, thông tin liên lạc...

