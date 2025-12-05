Lãnh đạo TP Hải Phòng ra 'tối hậu thư', gấp rút thi công dự án cải tạo bờ sông Tam Bạc

Dự kiến dự án thi công từ năm 2022-2024 sẽ hoàn thành, đưa vào sử dụng. Song đến nay, còn nhiều hạng mục dang dở, chưa hoàn thành, chậm tiến độ hơn 1 năm. Tháng 11/2025, ông Lê Tiến Châu - Bí thư Thành ủy Hải Phòng và đoàn công tác đi thị sát, kiểm tra và chỉ đạo công tác thi công dự án.