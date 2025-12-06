Bộ Tài chính: Dự kiến 20/34 địa phương đạt tốc độ tăng trưởng GRDP từ 8% trở lên

Sáng 6/12, tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11, Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng khẳng định, càng trong khó khăn, thách thức, chúng ta càng nỗ lực, kiên định, quyết tâm xoay chuyển tình thế, ứng phó hiệu quả với tình hình, kịp thời hỗ trợ nhân dân phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai.

" Nhờ đó, 'dù chịu tác động kép' từ các yếu tố bất lợi bên ngoài và tình hình thiên tai, nền kinh tế tiếp tục đạt nhiều kết quả nổi bật, toàn diện, được thế giới ghi nhận, đánh giá cao ", ông Nguyễn Văn Thắng nói.

Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng.

Theo đó, kinh tế vĩ mô được giữ ổn định, kiểm soát được lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn; thúc đẩy sản xuất kinh doanh. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) 11 tháng tăng khoảng 3,29% so với cùng kỳ năm ngoái.

Thu ngân sách nhà nước 11 tháng ước đạt gần 2,4 triệu tỷ đồng (bằng 121,9% dự toán và tăng 30,9% so với cùng kỳ) với cơ cấu thu ngân sách Nhà nước theo hướng bền vững. Bội chi, nợ công được kiểm soát tốt. An ninh năng lượng, an ninh lương thực được giữ vững.

Đáng chú ý, các động lực tăng trưởng tiếp tục được thúc đẩy và làm mới. Tổng vốn FDI đăng ký 11 tháng đạt gần 33,7 tỷ USD (tăng 7,4% so với cùng kỳ năm trước), vốn FDI thực hiện khoảng 23,6 tỷ USD (tăng 8,9%). Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 11 tháng ước đạt gần 840 tỷ USD (tăng 17,2%), xuất siêu đạt 20,53 tỷ USD. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 11 tháng tăng 9,1%; khách quốc tế đạt 19,15 triệu lượt người (tăng 20,9%).

Đồng thời, sản xuất kinh doanh tăng trưởng tích cực. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 11 tăng 2,3% so với tháng trước và tăng 10,8% so với cùng kỳ năm trước; tính chung 11 tháng tăng 9,3%.

" Ước tính có 20/34 địa phương đạt tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2025 từ 8% trở lên, trong đó 6 địa phương tăng trưởng 2 con số là: Quảng Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình, Phú Thọ, Bắc Ninh và Quảng Ngãi ", Bộ trưởng Tài chính nêu.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, an sinh xã hội, bảo vệ môi trường tiếp tục được quan tâm. Ngành Giáo dục, Y tế tập trung làm tốt công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai; xây dựng các chương trình mục tiêu quốc gia và trình Quốc hội thông qua các dự án luật, nghị quyết để thực hiện các nghị quyết của Bộ Chính trị...

Bên cạnh những kết quả đạt được, Bộ trưởng Tài chính cũng phân tích rõ các khó khăn, thách thức hiện hữu.

Cụ thể, nhiệm vụ tăng trưởng năm 2025 còn nhiều thách thức; thời gian còn lại của năm 2025 là rất ngắn, trong khi các động lực tăng trưởng về đầu tư, tiêu dùng, xuất khẩu tiếp tục đối mặt với rủi ro, khó khăn từ thị trường bên ngoài, chính sách thuế quan của Hoa Kỳ… và các vấn đề nội tại của nền kinh tế.

Giải ngân vốn đầu tư công 11 tháng mới đạt 60,6% kế hoạch; tiến độ một số dự án trọng điểm chịu nhiều ảnh hưởng do sạt lở, mưa lũ, ngập lụt kéo dài. Đầu tư tư nhân chưa được như kỳ vọng; việc xúc tiến đầu tư, thu hút các dự án FDI quy mô lớn còn gặp vướng mắc.

" Ước tính chưa đầy đủ, thiên tai khiến tốc độ tăng trưởng GRDP trong quý IV của TP Huế, Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa… giảm khoảng 1%, cả năm giảm khoảng 0,2-0,3% và làm giảm khoảng 0,1% tăng trưởng GDP cả nước Quý IV ", ông Nguyễn Văn Thắng dẫn số liệu.

Ngoài ra, tình hình thiên tai trong tháng cuối năm tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả… thường diễn biến phức tạp trong dịp cuối năm. Ô nhiễm không khí tại các đô thị lớn tiếp tục cần quan tâm.

Trong bối cảnh đó, Bộ trưởng Tài chính đề xuất các cấp, ngành, địa phương thực hiện nhất quán mục tiêu ưu tiên giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế để tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững.

Ông Nguyễn Văn Thắng lưu ý nhiệm vụ tiếp tục tập trung phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống Nhân dân, khôi phục sản xuất kinh doanh.

Trong đó có việc triển khai "Chiến dịch Quang Trung" xây dựng lại và sửa chữa nhà ở cho người dân; hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh khôi phục hoạt động, không để đứt gãy chuỗi cung ứng, đứt gãy hợp đồng; tăng cường năng lực cộng đồng, chính quyền địa phương, nhất là cấp xã trong phòng, chống thiên tai.

Đồng thời, cần rà soát quy trình vận hành đơn hồ và liên hồ chứa, xả lũ của hệ thống thủy điện, bảo đảm an toàn, hiệu quả ứng phó trong trường hợp khẩn cấp; rà soát các tuyến đường giao thông thường xuyên xảy ra sạt lở do mưa lũ, từ đó đưa ra giải pháp khắc phục, ứng phó...

Theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng, các bộ, cơ quan, địa phương cần chuẩn bị tổ chức lễ khánh thành, khởi công các công trình, dự án quy mô lớn vào ngày 19/12 chào mừng Đại hội XIV của Đảng.

Cùng đó là triển khai hiệu quả các kết luận, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng về sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị sự nghiệp công lập, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, sắp xếp tài sản công ở Trung ương và địa phương; khẩn trương điều chỉnh các quy hoạch, phát huy không gian phát triển mới của các ngành, lĩnh vực, địa phương sau sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính...