Liên minh "Ba Nhà": Động lực mới cho đổi mới sáng tạo trong kỷ nguyên số

Mục tiêu của hội nghị là tạo dựng một liên minh chiến lược giữa Nhà nước – Nhà khoa học – Doanh nghiệp nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững trong thời kỳ số hóa.

Tam giác phát triển cho hệ sinh thái đổi mới sáng tạo

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Anh hùng lao động Hoàng Đức Thảo, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VST) nhấn mạnh: "“Hơn lúc nào hết, doanh nghiệp và trí thức khoa học – công nghệ Việt Nam cần phát huy tinh thần làm chủ thị trường, tự cường công nghệ, thể hiện tinh thần tiên phong, dám nghĩ dám làm, dám đầu tư vào nghiên cứu và thương mại hóa sản phẩm khoa học công nghệ, cùng nhau đồng hành và thực hiện ngay”.

Ông Thảo nhấn mạnh, Việt Nam — trong xu thế toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế — cần chủ động tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu. Để làm được như vậy, doanh nghiệp Việt cần không ngừng nâng tầm đổi mới sáng tạo, thương mại hóa nghiên cứu để củng cố sức cạnh tranh quốc gia.

Cũng tại Hội nghị, ông Trần Xuân Đích — Phó Cục trưởng Cục Khởi nghiệp và Doanh nghiệp công nghệ — khẳng định: hội nghị không chỉ là hội thảo chính sách mà là nơi hội tụ thực chất của “Ba Nhà”: Nhà nước, nhà khoa học và doanh nghiệp. Ba nhà có vai trò khác nhau, nhưng cùng mục tiêu: phát triển đất nước dựa trên khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Mô hình “liên kết ba nhà” đóng vai trò như một “tam giác phát triển” then chốt, nơi mỗi bên giữ một mắt xích quan trọng trong quá trình chuyển hóa tri thức thành sản phẩm thực tiễn.﻿ Khi Nhà nước – Nhà khoa học – Doanh nghiệp cùng chung tay, dòng chảy tri thức, chính sách và thị trường sẽ cộng hưởng, mở ra động lực mới cho đổi mới sáng tạo Việt Nam.

Trong đó, Nhà nước đóng vai trò ban hành khung chính sách, thể chế, ưu đãi và các công cụ hỗ trợ doanh nghiệp khoa học – công nghệ. Nhà khoa học cung cấp tri thức, nghiên cứu, sáng chế, giải pháp kỹ thuật và công nghệ và Doanh nghiệp đầu tư, thử nghiệm, thương mại hóa kết quả nghiên cứu và đưa sản phẩm ra thị trường.

Các đại biểu thống nhất rằng chỉ khi ba trụ cột được liên kết chặt chẽ, Việt Nam mới có thể phát triển mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học – công nghệ thay vì phụ thuộc lao động giá rẻ hay khai thác tài nguyên.

Đổi mới sáng tạo – chìa khóa cho tăng trưởng bền vững thời kỳ số hóa

Hội nghị nhấn mạnh rằng để doanh nghiệp khoa học – công nghệ phát triển mạnh, Việt Nam phải hình thành một hệ sinh thái hỗ trợ toàn diện gồm chính sách ưu đãi, hỗ trợ tiếp cận vốn, tư vấn pháp lý – sở hữu trí tuệ, cũng như kết nối viện – trường – doanh nghiệp.

Hội nghị cũng là nơi chia sẻ nhiều bài học thành công từ các mô hình doanh nghiệp, như minh chứng sinh động cho hiệu quả của liên kết ba bên.

Trong nông nghiệp, Tiến Nông và ThaiBinh Seed phối hợp chặt chẽ với các viện, trường để phát triển giống cây trồng, phân bón thông minh giúp nông dân nâng cao hiệu quả canh tác, thích ứng biến đổi khí hậu.

Trong lĩnh vực dược – dược liệu, Savipharm và Sao Thái Dương đầu tư mạnh cho nghiên cứu – phát triển, nắm vững công nghệ bào chế, cung ứng sản phẩm chất lượng cao, giảm phụ thuộc nhập khẩu. Trong khi các doanh nghiệp hạ tầng như Busadco là điển hình cho thương mại hóa thành công các kết quả nghiên cứu, triển khai giải pháp thoát nước, chống ngập và bảo vệ môi trường đô thị.

Toàn cảnh phiên thảo luận với sự tham gia của các diễn giả là nhà khoa học, lãnh đạo doanh nghiệp và cơ quan quản lý...

Những ví dụ này cho thấy liên minh không chỉ là khái niệm, mà đang đi vào thực tiễn, tạo ra giá trị cụ thể cho xã hội — từ nông nghiệp, y tế, đến môi trường đô thị, đáp ứng nhu cầu đa dạng của đời sống và hội nhập quốc tế.

Cũng tại Hội nghị, Nền tảng kết nối Nhà Doanh nghiệp - Nhà khoa học - Nhà nước đã được giới thiệu bởi thành viên nhóm nghiên cứu, phát triển nền tảng. Trong tương lai, nền tảng được kỳ vọng có thể﻿ hỗ trợ hình thành thêm nhiều liên kết giữa viện nghiên cứu, các trường đại học và khối doanh nghiệp. Khi các nghiên cứu được thử nghiệm, triển khai và thương mại hóa nhanh chóng hơn, nền kinh tế sẽ được tiếp thêm động lực mới cho sự phát triển.