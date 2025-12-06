Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

06-12-2025 - 10:28 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Công trình mô phỏng hình rắn khổng lồ đang dần thành hình giữa làng nghề truyền thống Lệ Mật (phường Việt Hưng), nổi bật bởi đường nét uốn lượn táo bạo và quy mô khác biệt. Dự án nhanh chóng thu hút sự chú ý của người dân và giới kiến trúc, hứa hẹn trở thành điểm nhấn mới của Thủ đô.

Công trình hình “rắn khổng lồ” độc đáo giữa Hà Nội sắp lộ diện.
Công trình hình ‘rắn khổng lồ’ độc đáo sắp xuất hiện giữa lòng Hà Nội- Ảnh 1.

Hợp tác xã làng nghề Lệ Mật vừa khởi công dự án “Trung tâm nuôi, bảo tồn các loài rắn và Trung tâm thiết kế sáng tạo, giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm OCOP, làng nghề gắn với du lịch tại làng nghề truyền thống nuôi rắn Lệ Mật, phường Việt Hưng” trên diện tích 7.456 m², với tổng mức đầu tư ban đầu trên 10 tỉ đồng.

Công trình hình ‘rắn khổng lồ’ độc đáo sắp xuất hiện giữa lòng Hà Nội- Ảnh 2.

Điểm nhấn của dự án là khu nhà có thiết kế uốn lượn, giúp khách tham quan liên tưởng đến hình ảnh con rắn gắn với nghề truyền thống ở làng Lệ Mật.

Công trình hình ‘rắn khổng lồ’ độc đáo sắp xuất hiện giữa lòng Hà Nội- Ảnh 3.

Nhìn từ trên cao, trung tâm có hình dáng độc lạ, giống một con rắn khổng lồ uốn lượn. Phía giáp kênh nước bố trí 10 toa tàu hỏa cùng mô hình biểu tượng cầu Long Biên.

Công trình hình ‘rắn khổng lồ’ độc đáo sắp xuất hiện giữa lòng Hà Nội- Ảnh 4.

Công trình được thiết kế với nhiều phân khu chức năng liên hoàn như: Khu trưng bày lịch sử - văn hóa; Khu nuôi bảo tồn rắn và bò sát quý; Khu biểu diễn tương tác - giáo dục; Khu triển lãm, gian hàng OCOP và ẩm thực đặc sản từ rắn; Khu lưu trú sinh thái, không gian cây xanh và dịch vụ du lịch hỗ trợ.

Công trình hình ‘rắn khổng lồ’ độc đáo sắp xuất hiện giữa lòng Hà Nội- Ảnh 5.

Công trình hình ‘rắn khổng lồ’ độc đáo sắp xuất hiện giữa lòng Hà Nội- Ảnh 6.

Công trình hình ‘rắn khổng lồ’ độc đáo sắp xuất hiện giữa lòng Hà Nội- Ảnh 7.

Nhiều cảnh quan đã xong phần tạo hình, xếp bên trong khuôn viên dự án để đợi phun bột bả, hoàn thành những công đoạn cuối cùng.

Công trình hình ‘rắn khổng lồ’ độc đáo sắp xuất hiện giữa lòng Hà Nội- Ảnh 8.

Hiện công trình đã hoàn thiện phần thô và không gian cây xanh xung quanh. Công nhân và máy móc hỗ trợ đang khẩn trương thi công để hoàn thành dự án vào cuối năm nay.

Công trình hình ‘rắn khổng lồ’ độc đáo sắp xuất hiện giữa lòng Hà Nội- Ảnh 9.

Công trình hình ‘rắn khổng lồ’ độc đáo sắp xuất hiện giữa lòng Hà Nội- Ảnh 10.

Công trình hình ‘rắn khổng lồ’ độc đáo sắp xuất hiện giữa lòng Hà Nội- Ảnh 11.

Dự án triển khai trên khu đất rộng 7.456 m2, tổng mức đầu tư giai đoạn đầu hơn 10 tỷ đồng, khởi công từ đầu tháng 7/2025. Sau hơn 5 tháng thi công, công trình đã rõ hình hài, dự kiến hoàn thành giai đoạn 1 trong quý IV/2025.

Công trình hình ‘rắn khổng lồ’ độc đáo sắp xuất hiện giữa lòng Hà Nội- Ảnh 12.

Khối nhà chính gồm 6 phòng chức năng hình bát giác và 2 trung tâm chuyên biệt, phục vụ vận hành khi đưa vào sử dụng. Công trình không chỉ mang tính sáng tạo, độc đáo mà còn thể hiện nền tảng giá trị truyền thống của nghề nuôi rắn Lệ Mật.

Công trình hình ‘rắn khổng lồ’ độc đáo sắp xuất hiện giữa lòng Hà Nội- Ảnh 13.

Khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn du lịch mới của Hà Nội.

Công trình hình ‘rắn khổng lồ’ độc đáo sắp xuất hiện giữa lòng Hà Nội- Ảnh 14.

Phối cảnh của dự án Trung tâm nuôi, bảo tồn các loài rắn và Trung tâm thiết kế sáng tạo, giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm OCOP, làng nghề gắn với du lịch tại Làng nghề truyền thống nuôi rắn Lệ Mật.

Theo Trọng Tài

Báo Tiền Phong

