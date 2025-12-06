Liên danh Đèo Cả huy động 2.754 người, 1.241 thiết bị, 'dồn lực' thông tuyến cao tốc 11.000 tỷ đồng

Theo CTCP Tập đoàn Đèo Cả, trong hai ngày 4-5/12, đoàn công tác Cục Đường bộ (Bộ Xây dựng) do Phó Cục trưởng Nguyễn Quang Giang dẫn đầu đã đi kiểm tra tình hình triển khai hai dự án cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng (Lạng Sơn) và Đồng Đăng (Lạng Sơn) – Trà Lĩnh (Cao Bằng).

Chuyến kiểm tra được tổ chức khi hai dự án đang trong giai đoạn “nước rút” thi công, chỉ còn 14 ngày nữa sẽ tới cột mốc thông tuyến theo chỉ đạo của Thủ tướng. Kết quả của chuyến kiểm tra làm căn cứ để Cục Đường bộ báo cáo lên Bộ Xây dựng về kế hoạch thông tuyến của hai dự án ngày 19/12.

Trong đó, về dự án cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng, doanh nghiệp dự án cho biết, trên phạm vi 59,2km chiều dài tuyến, các nhà thầu đã huy động 2.754 nhân sự, 1.241 thiết bị và triển khai 147 mũi thi công trên 4 gói thầu. Giá trị thực hiện đến nay đạt khoảng 3.900/4.572 tỷ đồng, tương đương trên 85% sản lượng theo kế hoạch thông tuyến.

Cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng (Ảnh: Đèo Cả)

Tuy nhiên, tiến độ thực hiện dự án vẫn chịu nhiều thách thức do vướng mắc mặt bằng, thiếu vị trí đổ thải, biến động vật liệu và thời tiết bất lợi. Theo doanh nghiệp dự án, giá vật liệu tại nhiều mỏ hiện cao hơn so với giá Sở Xây dựng công bố, tác động đến tập kết và triển khai thi công. Bên cạnh đó, thời tiết khu vực Đông Bắc diễn biến bất thường, gây khó khăn lớn cho thi công đào, đắp.

Doanh nghiệp dự án báo cáo, dự án sẽ thông tuyến 50km. Trong đó, tuyến chính đoạn cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng thông 37km, tuyến nhánh rẽ cửa khẩu Tân Thanh, cửa khẩu Cốc Nam thông 13km.

Để đảm bảo mục tiêu thông tuyến trước 19/12, doanh nghiệp kiến nghị UBND tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo quyết liệt việc hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và di dời hạ tầng kỹ thuật còn lại trước 10/12. Đồng thời, đơn vị cũng kiến thị tỉnh bàn giao đầy đủ các vị trí bãi đổ thải theo đúng thời hạn để phục vụ tổ chức thi công.

Doanh nghiệp dự án cũng kiến nghị tỉnh Lạng Sơn nhanh chóng tháo gỡ vướng mắc về quy hoạch sử dụng đất, bổ sung kinh phí giải phóng mặt bằng từ nguồn vốn ngân sách để chi trả cho người dân, hoàn tất các thủ tục liên quan trong tháng 12.

Cùng với đó, doanh nghiệp đề nghị đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các khu tái định cư tập trung và thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất tại các điểm tái định cư tại chỗ, bảo đảm 6/6 xã sớm bàn giao mặt bằng sạch.

Đơn vị cũng đề xuất Hội đồng thẩm định giá đất và các cơ quan chuyên môn của tỉnh xem xét điều chỉnh đơn giá đất để bảo đảm cân đối phần vốn ngân sách tham gia dự án ở mức 70% theo chủ trương đã phê duyệt.