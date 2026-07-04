GDP bình quân Việt Nam từng xếp thứ 193/194 thế giới, hiện nhảy bao nhiêu bậc?

Theo cập nhật mới nhất của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), năm 1990, GDP Việt Nam đạt khoảng 122 USD, xếp thứ 193/194 trên thế giới. Đến năm 2025, GDP bình quân của Việt Nam đạt khoảng 4.829 USD, xếp thứ 122 trên thế giới. Theo đó, GDP bình quân Việt Nam năm 2025 đã tăng gấp gần 40 lần, nhảy 71 bậc trên thế giới so với năm 1990.

GDP bình quân Việt Nam giai đoạn 1990 – 2025 và dự báo 2026. Nguồn: IMF.

Năm 2026, GDP bình quân Việt Nam được dự báo đạt khoảng 5.115 USD, xếp thứ 120 trên thế giới.

Theo Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Việt Nam đặt mục tiêu GDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt khoảng 8.500 USD.

Trong khối ASEAN, năm 2025, Singapore là nước có GDP bình quân cao nhất, đạt khoảng 99.365 USD, xếp thứ 5 trên thế giới. Xếp thứ 2 là Brunei với GDP bình quân đạt khoảng 34.678 USD, đứng thứ 36 trên thế giới; xếp thứ 3 là Malaysia với GDP bình quân đạt khoảng 13.948 USD, đứng thứ 72 trên thế giới.

GDP bình quân các nước ASEAN năm 2025. Nguồn: IMF.

Thái Lan xếp thứ 4 với GDP bình quân đạt khoảng 8.056 USD, đứng thứ 93 trên thế giới; Indonesia xếp thứ 5 với GDP bình quân đạt khoảng 5.082 USD, đứng thứ 119 trên thế giới . GDP bình quân Việt Nam xếp thứ 6. Còn lại là Philippines (4.270 USD), đứng thứ 127 thế giới; Campuchia (2.761 USD), đứng thứ 143 thế giới; Lào (2.288 USD), đứng thứ 153 thế giới; Myanmar (1.502 USD), đứng thứ 166 thế giới và Đông Timor (1.463 USD), đứng thứ 167 thế giới.