Những điểm mới về tạm hoãn xuất cảnh theo Nghị định 252/2026/NĐ-CP

Rút ngắn thời gian hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh, bảo đảm quyền lợi NNT

Hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh ngay khi NNT đủ điều kiện

Cục Thuế cho biết, theo quy định mới, ngay khi NNT đáp ứng điều kiện hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh, cơ quan thuế sẽ ban hành thông báo hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh trên Hệ thống thông tin quản lý thuế để gửi cơ quan quản lý xuất nhập cảnh. Trên cơ sở thông báo của cơ quan thuế, cơ quan quản lý xuất nhập cảnh thực hiện hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh theo quy định.

Trước đây, cơ quan thuế thực hiện việc ban hành thông báo hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh trong thời hạn 24 giờ làm việc kể từ khi NNT hoàn thành nghĩa vụ thuế. Việc rút ngắn thời gian xử lý theo quy định mới giúp NNT nhanh chóng được hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ thuế, đồng thời nâng cao hiệu quả phối hợp, trao đổi thông tin giữa các cơ quan nhà nước.

Bổ sung cơ chế xử lý khi dữ liệu nộp thuế chưa được cập nhật

Bên cạnh việc rút ngắn thời gian xử lý, Nghị định cũng bổ sung cơ chế bảo đảm quyền lợi của NNT trong trường hợp đã nộp tiền nhưng thông tin chưa được cập nhật trên Hệ thống thông tin quản lý thuế.

Theo đó, NNT có thể gửi thông tin phản hồi kèm bản chụp chứng từ nộp tiền bằng phương thức điện tử thông qua Hệ thống thông tin quản lý thuế. Sau khi tiếp nhận, cơ quan thuế sẽ kiểm tra, đối chiếu, cập nhật dữ liệu và ban hành thông báo hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh nếu NNT đã đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định.

Quy định này tạo điều kiện để NNT chủ động xử lý các trường hợp chậm cập nhật dữ liệu nộp thuế, hạn chế ảnh hưởng đến việc xuất cảnh do độ trễ trong quá trình đồng bộ thông tin giữa các hệ thống.

Để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của mình, Cục Thuế khuyến nghị NNT thường xuyên theo dõi tình trạng thực hiện nghĩa vụ thuế trên các ứng dụng và cổng thông tin điện tử của ngành Thuế; đồng thời chủ động kiểm tra tình trạng tạm hoãn xuất cảnh và kịp thời phản hồi với cơ quan thuế khi đã hoàn thành nghĩa vụ thuế nhưng thông tin chưa được cập nhật trên hệ thống.

Mở rộng điều kiện hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh, tạo thuận lợi cho NNT

Nhằm tạo điều kiện để NNT khắc phục vi phạm và sớm được hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh, Nghị định số 252/2026/NĐ-CP đã sửa đổi, bổ sung quy định về điều kiện hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh theo hướng linh hoạt, phù hợp hơn với thực tiễn.

Trước đây, NNT chỉ được hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh sau khi đã hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ thuế.

Theo quy định mới, cơ quan thuế thực hiện hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh khi số tiền thuế nợ còn phải nộp dưới 50 triệu đồng đối với cá nhân kinh doanh, hộ kinh doanh hoặc dưới 500 triệu đồng đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

Đối với NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, cơ quan thuế thực hiện hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh khi NNT đã thực hiện thủ tục khôi phục mã số thuế (MST), hoàn thành nghĩa vụ khai thuế, nộp thuế để số tiền thuế nợ còn dưới ngưỡng nêu trên hoặc khi được chấm dứt hiệu lực MST theo quy định.

Việc mở rộng điều kiện hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh giúp NNT được xem xét hủy bỏ biện pháp tạm hoãn xuất cảnh ngay sau khi đã cơ bản khắc phục nghĩa vụ thuế, thay vì phải hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ thuế như trước đây. Đồng thời, quy định mới khuyến khích NNT chủ động thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, hoàn thiện tình trạng pháp lý về MST theo quy định, qua đó vừa bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của NNT, vừa nâng cao hiệu quả quản lý thuế.

Điều chỉnh quy định về tạm hoãn xuất cảnh theo hướng tạo điều kiện cho NNT khắc phục vi phạm

Nghị định số 252/2026/NĐ-CP cơ bản kế thừa các trường hợp tạm hoãn xuất cảnh đã được quy định tại Nghị định số 49/2025/NĐ-CP, đồng thời sửa đổi, bổ sung một số nội dung nhằm bảo đảm thống nhất với Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15 và tạo điều kiện để NNT có thêm thời gian khắc phục vi phạm trước khi bị áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh.

Theo đó, Nghị định bổ sung đối tượng bị tạm hoãn xuất cảnh là cá nhân là chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, bảo đảm thống nhất với quy định của Luật Quản lý thuế.

Đối với trường hợp NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, Nghị định sửa đổi điều kiện áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh theo hướng chỉ áp dụng đối với cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh, cá nhân là chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã khi sau 120 ngày kể từ ngày cơ quan thuế ban hành thông báo NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký mà vẫn không thực hiện thủ tục khôi phục MST hoặc chấm dứt hiệu lực MST theo quy định.

Việc quy định thời hạn 120 ngày trước khi áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh tạo thêm thời gian để NNT chủ động khắc phục vi phạm, thực hiện thủ tục khôi phục hoặc chấm dứt hiệu lực MST theo quy định. Quy định này vừa bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của NNT, vừa góp phần khắc phục tình trạng MST ở trạng thái “không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký” kéo dài, nâng cao tính chính xác của dữ liệu đăng ký thuế và hiệu quả quản lý thuế.