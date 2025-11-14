GDP của thành phố này bằng cả một quốc gia G7

Theo chỉ số tài sản toàn cầu Global Wealth Index 2025 do tạp chí CEOWorld công bố, Tokyo vừa được xếp hạng là thành phố giàu nhất thế giới theo GDP, với giá trị khoảng 2.550 tỉ USD. Báo Japan Times dẫn báo cáo này cho biết, con số trên giúp Tokyo vượt qua New York (2.490 tỉ USD) và vùng Đại Los Angeles (1.620 tỉ USD), đứng đầu bảng xếp hạng 300 thành phố toàn cầu.

Theo báo cáo CEOWorld, bảng xếp hạng được xây dựng dựa trên tỉ trọng đóng góp vào GDP toàn cầu, đồng thời xem xét các yếu tố như năng lực công nghệ, hệ thống tài chính, môi trường kinh doanh và quản trị kinh tế. Nói cách khác, danh hiệu “giàu nhất thế giới” của Tokyo không chỉ dựa trên quy mô tiền tệ, mà còn gắn với vai trò hạ tầng, công nghệ và vị thế tài chính của thành phố trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Trong nhóm thành phố dẫn đầu, Tokyo chỉ nhỉnh hơn New York một khoảng nhỏ về quy mô GDP, nhưng bỏ xa nhiều trung tâm lớn khác. Japan Times cho biết, sau New York và Greater Los Angeles, các thành phố như London, Seoul, Paris cũng nằm trong nhóm giàu nhất thế giới với GDP dao động từ khoảng 1.400 đến 1.500 tỉ USD, thấp hơn đáng kể so với mức 2.550 tỉ USD của Tokyo. Đây là những đô thị được xem là “trụ cột” của kinh tế châu Âu và Đông Á, cho thấy Tokyo đang đứng trên một “nấc thang” rất khác về quy mô.

Tokyo có được vị thế này nhờ nền kinh tế đa dạng và tích hợp cao. Bài phân tích của Housing Japan, dẫn lại dữ liệu CEOWorld, cho biết GDP của Tokyo được tạo ra từ nhiều trụ cột: tài chính – ngân hàng, công nghệ, sản xuất chế tạo giá trị cao (ô tô, điện tử, robot) và dịch vụ chuyên môn. Thành phố là nơi đặt trụ sở của hàng loạt tập đoàn lớn như Mitsubishi UFJ, Sony, các hãng công nghệ, tài chính và bảo hiểm hàng đầu Nhật Bản, đồng thời là trung tâm của thị trường chứng khoán Tokyo.

Nếu so với quy mô quốc gia, con số 2.550 tỉ USD càng gây chú ý. Theo dữ liệu World Economic Outlook mới nhất của IMF, GDP danh nghĩa của Italy năm 2025 vào khoảng 2.540 tỉ USD, còn Tây Ban Nha ở mức 1.800 tỉ USD. Như vậy, chỉ riêng Tokyo đã gần tương đương cả nền kinh tế Italy, một trong những nước thuộc nhóm G7, và lớn hơn khoảng 1,4 lần so với Tây Ban Nha.

GDP Tokyo bằng vài quốc gia cộng lại

Nếu nhìn sang các nền kinh tế châu Á, sự chênh lệch còn rõ hơn. Theo IMF, GDP Hàn Quốc, quốc gia giàu top đầu châu Á năm 2024 là khoảng 1.710 tỉ USD.

Với mức 2.550 tỉ, GDPTokyo lớn hơn nhiều so với GDP Hàn Quốc. Các phép so sánh này cho thấy mức độ “siêu đô thị” của Tokyo: một vùng đô thị duy nhất nhưng nặng ký như cả một nền kinh tế hạng trung đến lớn trên bản đồ thế giới.

Ở chiều ngược lại, nếu đặt cạnh các quốc gia nhỏ và nghèo, quy mô GDP Tokyo gần như “ngoài khung”. Theo dữ liệu của Ngân hàng Thế giới, GDP của quốc đảo nhỏ Tuvalu năm 2023 chỉ khoảng 62,28 triệu USD. Điều đó đồng nghĩa, GDP Tokyo gấp xấp xỉ 41.000 lần Tuvalu. Nhiều quốc gia nhỏ ở Thái Bình Dương hay châu Phi chỉ có GDP vài tỉ USD, nghĩa là chỉ cần một phần rất nhỏ trong tổng sản lượng của Tokyo đã tương đương, hoặc vượt cả nền kinh tế của họ. Dù không cần liệt kê từng nước, bức tranh chung là: một thành phố duy nhất, về mặt sản lượng kinh tế, có thể “bao trùm” hàng chục, thậm chí hàng trăm nền kinh tế nhỏ nhất thế giới.

Sự áp đảo về quy mô của Tokyo cũng thể hiện trong bối cảnh kinh tế Nhật Bản. Theo IMF, GDP Nhật Bản hiện vào khoảng 4.280 tỉ USD. Như vậy, khu vực đô thị Tokyo một mình chiếm hơn nửa quy mô kinh tế cả nước, phản ánh mức độ tập trung cực cao về dân số, doanh nghiệp và hạ tầng tài chính – sản xuất trong vùng thủ đô. Điều này tạo ra lợi thế về hiệu quả, nhưng cũng kéo theo rủi ro mất cân bằng không gian phát triển giữa trung tâm và các địa phương.

Báo cáo của CEOWorld nhấn mạnh, lý do Tokyo đứng đầu không chỉ nhờ tổng GDP lớn, mà còn đến từ năng lực đổi mới và quản trị. Thành phố dẫn đầu trong nhiều lĩnh vực công nghệ cao, từ robot, ô tô điện, đến linh kiện điện tử; đồng thời sở hữu hệ thống giao thông, logistics, cảng biển và sân bay kết nối tốt với chuỗi cung ứng châu Á – toàn cầu. Japan Times dẫn đánh giá của CEOWorld cho rằng Tokyo “vừa là trung tâm tài chính, vừa là đầu tàu sản xuất, vừa là cửa ngõ giao thương” của Nhật Bản với thế giới.

Tất nhiên, danh hiệu “thành phố giàu nhất thế giới theo GDP” không có nghĩa Tokyo không đối mặt thách thức.

Nhật Bản là nền kinh tế tăng trưởng chậm, dân số già hóa nhanh, áp lực nợ công cao. Tuy vậy, nếu chỉ xét về quy mô tuyệt đối, các số liệu mới nhất từ CEOWorld, Japan Times và các cơ sở dữ liệu của IMF, Ngân hàng Thế giới cho thấy: Tokyo là một trong số rất ít thành phố trên hành tinh có quy mô kinh tế ngang, hoặc vượt, nhiều quốc gia phát triển, đồng thời bỏ xa hàng loạt nước nhỏ và nghèo. Và đó là lý do, khi nói về sức mạnh kinh tế đô thị, Tokyo ngày càng được xem như một “quốc gia ẩn trong lòng một thành phố”.