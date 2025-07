GDP Trung Quốc tăng vượt kỳ vọng giữa 'bão' thuế quan

Theo số liệu Cục Thống kê Quốc gia công bố ngày 14/7, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Trung Quốc trong quý 2 tăng 5,2% so với cùng kỳ năm trước. Mức tăng này cao hơn so với dự báo 5,1% của các nhà kinh tế do Reuters khảo sát. Con số này thấp hơn đôi chút so với mức tăng trưởng 5,4% của quý 1.

Doanh số bán lẻ trong tháng 6 chỉ tăng 4,8% so với cùng kỳ năm ngoái, thấp hơn mức tăng 6,4% trong tháng 5 và cũng dưới dự báo 5,4% của giới phân tích.

Sản lượng công nghiệp tăng 6,8%, vượt kỳ vọng là 5,7%.

Đầu tư tài sản cố định trong nửa đầu năm tăng 2,8%, thấp hơn mức dự báo 3,6% trong khảo sát của Reuters.

Tỷ lệ thất nghiệp tại khu vực thành thị giữ ổn định ở mức 5% trong tháng 6, sau khi từng lên tới mức cao nhất trong hai năm là 5,4% vào tháng 2.

Báo cáo về GDP của Trung Quốc cho thấy nền kinh tế tập trung vào sản xuất của nước này đã bị ảnh hưởng bởi thuế quan của Mỹ. 

Tháng 4, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tăng thuế nhập khẩu đối với hàng hóa Trung Quốc lên mức 145%, buộc Bắc Kinh phải triển khai hàng loạt biện pháp kích thích. Các động thái bao gồm hỗ trợ tài chính cho các nhà xuất khẩu gặp khó, trợ cấp cho doanh nghiệp tuyển dụng sinh viên mới tốt nghiệp và mở rộng chương trình đổi mới hàng tiêu dùng nhằm kích cầu nội địa.

Mỹ và Trung Quốc đã đạt được một thỏa thuận vào tháng 5. Đôi bên đồng ý hoãn phần lớn mức thuế quan đã đặt ra. Sau cuộc gặp tại London hồi tháng 6, các trưởng đoàn đàm phán đã vạch ra khuôn khổ mới. Trung Quốc sẽ đẩy nhanh việc phê duyệt xuất khẩu khoáng sản đất hiếm, trong khi Mỹ nới lỏng hạn chế đối với công nghệ tiên tiến, cũng như thị thực dành cho sinh viên Trung Quốc.

Tháng 5, Trung Quốc công bố thêm một loạt biện pháp chính sách nhằm hỗ trợ nền kinh tế bị ảnh hưởng bởi thuế quan, bao gồm cắt giảm lãi suất và bơm thêm thanh khoản vào thị trường.

Các gói kích thích này đã giúp một số lĩnh vực khởi sắc. Các khảo sát đều cho thấy hoạt động sản xuất cải thiện. Xuất khẩu vẫn duy trì được ổn định trong quý vì doanh nghiệp nhanh chóng chuyển hướng sang các thị trường thay thế. Tính đến tháng 6, xuất khẩu sang Mỹ giảm 10,9% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi xuất khẩu sang các nước Đông Nam Á và Liên minh châu Âu lần lượt tăng 13% và 6,6%.

Dù kinh tế Trung Quốc nhìn chung vẫn duy trì nền tảng ổn định nhờ xuất khẩu mạnh và các biện pháp hỗ trợ, nhiều chuyên gia kinh tế tỏ ra thận trọng. Họ kêu gọi chính quyền tung thêm gói kích thích tài khóa mới.

Cố vấn Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) Huang Yiping cho rằng chính phủ cần bổ sung tới 1.500 tỷ nhân dân tệ để thúc đẩy tiêu dùng hộ gia đình, bù đắp tác động từ thuế quan của Mỹ, đồng thời tiếp tục hạ lãi suất.

Dù các dữ liệu kinh tế gần đây cho thấy tăng trưởng quý 2 có thể vượt mốc 5%, nhóm chuyên gia cảnh báo rằng các chỉ số như CPI yếu, chỉ số PMI kém và tỷ lệ thất nghiệp cao trong nhóm lao động nhập cư đang phản ánh những khó khăn tiềm ẩn.

Theo CNBC