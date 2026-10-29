GELEX Electric vượt kế hoạch năm, lợi nhuận cốt lõi tăng 32%

Công ty cổ phần Điện lực GELEX (GELEX Electric, mã chứng khoán: GEE) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026. Doanh thu thuần quý III đạt gần 9.672 tỷ đồng, tăng 50% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế đạt hơn 1.013 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần 26.293 tỷ đồng, tăng 44,2%; lợi nhuận trước thuế đạt 2.718 tỷ đồng. Với kết quả này, GELEX Electric hoàn thành 96,5% kế hoạch doanh thu và 100,5% kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2026.

Chủ động nâng năng lực sản xuất

Điểm nhấn trong kết quả kinh doanh là lợi nhuận trước thuế từ hoạt động cốt lõi thiết bị điện đạt hơn 2.717 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ năm 2025.

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất giảm 23% do nền so sánh cao của năm trước, khi doanh nghiệp ghi nhận gần 1.473 tỷ đồng lợi nhuận từ thoái các khoản đầu tư. Trong 9 tháng năm nay, GELEX Electric không ghi nhận khoản thu nhập này.

Tăng trưởng cốt lõi gắn với các giải pháp chủ động tại những đơn vị thành viên: củng cố năng lực sản xuất, bảo đảm nguồn nguyên liệu, tối ưu vận hành và quản trị rủi ro linh hoạt. Các giải pháp giúp doanh nghiệp nâng khả năng cung ứng và hiệu quả sản xuất trước biến động thị trường.

Song song, GELEX Electric chú trọng nghiên cứu, cải tiến sản phẩm có hàm lượng công nghệ, giá trị gia tăng cao hơn. Doanh nghiệp cũng định hướng tối ưu chuỗi cung ứng, quản lý tồn kho, chi phí sản xuất và mở rộng thị trường.

Sự chuẩn bị từ bên trong tạo điều kiện để GELEX Electric nắm bắt cơ hội khi nhu cầu thiết bị điện gia tăng. Kết quả kinh doanh được hỗ trợ đồng thời bởi nhu cầu thị trường và năng lực đáp ứng của doanh nghiệp.

Hạ tầng và công nghiệp tạo nhu cầu dài hạn

Mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao kéo theo nhu cầu điện cho sản xuất, hạ tầng và đô thị. Việc phát triển nguồn điện cần đi cùng mở rộng, nâng cấp hệ thống truyền tải và phân phối.

Bên cạnh việc gia tăng đầu tư lưới điện, nhu cầu còn đến từ các dự án hạ tầng, công trình trọng điểm và hoạt động mở rộng sản xuất của doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp FDI. Việc xây dựng nhà máy, khu công nghiệp, công trình giao thông và đô thị tạo thị trường cho dây cáp điện, máy biến áp và các sản phẩm liên quan.

Với hệ sinh thái sản xuất thiết bị điện, GELEX Electric có điều kiện tiếp cận nhiều nhóm khách hàng và dự án. Nhu cầu đầu tư hạ tầng, phát triển công nghiệp diễn ra trong nhiều năm cũng tạo cơ sở để doanh nghiệp hoạch định năng lực sản xuất và phát triển sản phẩm dài hạn.

Doanh nghiệp thành viên mở rộng xuất khẩu

Cùng với thị trường trong nước, các đơn vị thành viên của GELEX Electric đang chủ động tìm kiếm cơ hội quốc tế.

CADIVI xác định đẩy mạnh xuất khẩu là một ưu tiên phát triển. Sản phẩm dây cáp điện của doanh nghiệp đã có mặt tại hơn 14 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có Mỹ, Canada, Australia và Nhật Bản. CADIVI tiếp tục hướng tới mở rộng hiện diện tại các thị trường có yêu cầu cao.

Khách tham quan gian hàng THIBIDI tại Visión Frontera 2026, tại Cúcuta, Colombia

Với THIBIDI, GELEX Electric định hướng đưa sản phẩm máy biến áp tiếp cận thêm các thị trường quốc tế. Trước đó, doanh nghiệp đã xác định Lào, Philippines và Nhật Bản là những thị trường mục tiêu.

Việc tìm kiếm thị trường mới đi cùng quá trình cải tiến công nghệ, nâng cao chất lượng và đáp ứng tiêu chuẩn của khách hàng. Đây là hướng đi giúp các đơn vị mở rộng tệp khách hàng và tạo thêm dư địa tăng trưởng cho GELEX Electric.

Củng cố nền tảng cho định hướng mới

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản hợp nhất của GELEX Electric đạt khoảng 19.504 tỷ đồng, tăng gần 19,6% so với đầu năm. Quy mô tài sản mở rộng cùng kết quả lợi nhuận cốt lõi tăng trưởng là nền tảng để doanh nghiệp tiếp tục đầu tư cho sản xuất và phát triển sản phẩm.

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc đổi tên doanh nghiệp thành Công ty cổ phần Công nghiệp GELEX (GELEX Industries). Tên gọi mới gắn với định hướng mở rộng từ nền tảng thiết bị điện sang các lĩnh vực công nghiệp, nguyên vật liệu và công nghệ.

Trên nền năng lực công nghiệp hiện có, việc tiếp tục nâng hiệu quả vận hành, đầu tư công nghệ và cải tiến sản phẩm sẽ giúp doanh nghiệp khai thác cơ hội tại thị trường trong nước và quốc tế.