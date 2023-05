Gemadept (GMD) đặt mục tiêu lợi nhuận đi lùi, tạm dừng kế hoạch chào bán hơn 100 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

CTCP Gemadept (mã GMD) vừa công bố tài liệu cuộc Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 dự kiến tổ chức vào sáng ngày 9/6 tới đây với nhiều nội dung quan trọng.

Tại Đại hội, HĐQT Gemadept dự kiến trình cổ đông kế hoạch kinh doanh năm 2023 với doanh thu hợp nhất đạt 3.920 tỷ đồng, tăng nhẹ 3% so với năm trước. Tuy nhiên, chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế lại giảm 13% so với so với cùng kỳ, xuống mức 1.136 tỷ đồng.

Kế hoạch kinh doanh 2023 của Gemadept. Nguồn: tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2023

Gemadept cũng lưu ý rằng khoản lợi nhuận bất thường từ việc chuyển nhượng phần vốn tại Cảng Nam Hải Đình Vũ sẽ được ghi nhận tại ngày hoàn thành bàn giao cho bên nhận chuyển nhượng. Trước đó, Gemadept và Viconship (VSC) cùng các bên nhận chuyển nhượng khác đã ký hợp đồng chuyển chuyển nhượng toàn bộ vốn của Gemadept tại Cảng Nam Hải Đình Vũ vào ngày 19/4.

Theo báo cáo mới đây của SSI Research, giá trị giao dịch chưa được tiết lộ nhưng Gemadept đã ghi nhận khoản đặt cọc 1.000 tỷ đồng, được trả trước trong quý 4/2022. SSI Research ước tính tổng vốn đầu tư vào thương vụ vào khoảng 2.250 tỷ đồng cho 51 - 75% cổ phần, tương ứng giá trị 3.000 tỷ đồng cho toàn bộ cảng. Với việc sở hữu 85% vốn tại cảng Nam Hải Đình Vũ, Gemadept có thể ghi nhận khoản lãi 2.000 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh quý 1/2023, Gemadept ghi nhận doanh thu đạt 901 tỷ đồng, tăng nhẹ 2,5% so với cùng kỳ tuy nhiên lợi nhuận sau thuế lại giảm 20,3% xuống mức 254 tỷ đồng. Theo giải trình, nguyên nhân dẫn đến biến động trên chủ yếu do lợi nhuận từ hoạt động khai thác cảng và logistics tăng hơn 58 tỷ đồng, lợi nhuận từ công ty liên doanh, liên kết giảm hơn 104 tỷ đồng, trong khi chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tăng hơn 25 tỷ đồng.

Dừng kế hoạch chào bán hơn 100 triệu cổ phiếu

Trở lại với tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2023, Gemadept dự kiến sẽ trình cổ đông việc tạm dừng phương án phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu. Lý do được đưa ra là điều kiện thị trường chưa thuận lợi để tiếp tục thực hiện phương án. Đồng thời, trên cơ sở kết quả kinh doanh năm 2022, việc hoàn thành chuyển nhượng Cảng Nam Hải ĐÌnh Vũ, công ty đảm bảo được dòng tiền và nguồn vốn để triển khai các dự án và kế hoạch kinh doanh năm nay.

Theo kế hoạch được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, Gemadept dự kiến phát hành hơn 100 triệu cổ phiếu với giá 20.000 đồng/cp, tương ứng số tiền dự thu hơn 2.000 tỷ đồng. Số tiền huy động được dự kiến sẽ dùng để tăng vốn vào các công ty con gồm CTCP Cảng Nam Hải Đình Vũ, CTCP Cảng Cái Mép Gemadept - Terminal Link và đầu tư tài sản cố định.

Kế hoạch sử dụng vốn từ đợt chào bán đã được ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua. Nguồn: tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2023

Tuy nhiên, Gemadept cho biết công ty cũng sẽ điều chỉnh lại kế hoạch, phương án sử dụng nguồn vốn để đảm bảo phù hợp nhu cầu thực tế của công ty và trình lại ĐHĐCĐ xem xét thông qua phương án mới nếu điều kiện thị trường thuận lợi, phù hợp với nhu cầu vốn sau điều chỉnh. Sau nhiều lần bổ sung, sửa đổi, đến tháng 1/2023, UBCKNN đã thông báo dừng xem xét hồ sơ đăng ký phát hành của công ty vì lý do thủ tục, giấy tờ.

HĐQT Gemadept cũng sẽ dự kiến trình cổ đông thông qua kế hoạch chia cổ tức năm 2022 bằng tiền với tỷ lệ 20% (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Với hơn 300 triệu cổ phiếu đang lưu hành, công ty dự kiến sẽ chi khoảng 600 tỷ cho cổ tức năm 2022. Ngoài ra, Gemadept còn xin ý kiến về việc bổ sung các ngành nghề của công ty liên quan đến lĩnh vực công nghệ thông tin.