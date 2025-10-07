Gemadept hoàn tất phát hành hơn 6,3 triệu cổ phiếu cho 101 nhân viên

Công ty Cổ phần Gemadept (MCK: GMD, sàn HoSE) đã có văn bản báo cáo về kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP).

Theo đó, kết thúc đợt phát hành ngày 2/10/2025, Gemadept đã hoàn tất phân phối hơn 6,3 triệu cho 101 người lao động trong công ty. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu trong tháng 10 - tháng 11/2025.

Theo kế hoạch, Gemadept sẽ chào bán số cổ phiếu nêu trên cho cán bộ nhân viên có thành tích xuất sắc năm 2024 với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, dự kiến thu về hơn 63 tỷ đồng, sẽ bổ sung vào vốn lưu động của công ty.

Ảnh minh họa

Cổ phiếu sẽ bị phong tỏa (hạn chế chuyển nhượng) trong vòng 2 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành, trong năm thứ 3 sẽ giải tỏa 50% số cổ phiếu và trong năm thứ 4 sẽ giải tỏa 50% số cổ phiếu còn lại.

Sau đợt phát hành, số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Gemadept tăng từ gần 420,2 triệu cổ phiếu lên gần 426,5 triệu cổ phiếu, tương đương vốn điều lệ tăng từ hơn 4.201,9 tỷ đồng lên gần 4.265 tỷ đồng.

Theo danh sách người nội bộ và người có liên quan đăng ký mua cổ phiếu ESOP lần này của Gemadept, ông Đỗ Văn Nhân- Chủ tịch HĐQT và ông Chu Đức Khang- Phó Chủ tịch HĐQT được mua nhiều nhất với 102.000 cổ phiếu mỗi người.

Trong một diễn biến khác, trước đó, Gemadept đã công bố Nghị quyết về việc góp vốn và thay đổi đại diện vốn tại Công ty Cổ phần ICD Nam Hải.

Theo đó, Gemadept sẽ mua thêm 8 triệu cổ phần phổ thông, tương đương tổng mệnh giá 80 tỷ đồng do ICD Nam Hải phát hành thêm.

Sau khi hoàn tất việc mua thêm cổ phần, Gemadept sẽ sở hữu 15,8 triệu cổ phần phổ thông, tương đương tổng mệnh giá là 158 tỷ đồng , chiếm tỷ lệ 79% vốn điều lệ tại ICD Nam Hải.

Được biết, Công ty Cổ phần ICD Nam Hải được thành lập từ tháng 6/2025, ngành nghề chính là kinh doanh kho bãi và lưu giữ hàng hóa, trụ sở chính đặt tại Lô CN3, Khu công nghiệp MP Đình Vũ, phường Đông Hải, TP.Hải Phòng.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm 2025, Gemadept mang về doanh thu thuần gần 2.770,7 tỷ đồng, tăng 28,5% so với 6 tháng đầu năm 2024; lợi nhuận sau thuế đạt gần 1.131,8 tỷ đồng, tăng nhẹ 2,8%.

Tính đến ngày 30/6/2025, tổng tài sản của Gemadept tăng 6% so với đầu năm, lên mức gần 19.086 tỷ đồng; tổng nợ phải trả đang ở mức gần 5.308 tỷ đồng, tăng 25,6%.



