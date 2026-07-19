Gen Z lương 10 triệu/tháng gây tranh luận vì chi 4 triệu tiền ăn: Người bảo quá tay, người nói "ăn còn không đủ thì lấy gì đi làm?"

Bạn trẻ Gen Z than thở: "Lương 10 triệu/tháng, ăn hết 4 triệu, còn tiền thuê nhà, điện nước, đi lại..."

Theo chia sẻ, mức lương của bạn là 10 triệu/tháng. Trong đó, 2,5 triệu dành cho tiền thuê nhà, 4 triệu tiền ăn, 500k tiền điện nước, 1 triệu tiền đi lại vì đặc thù công việc phải di chuyển nhiều. Sau khi trừ các khoản chi cố định, số tiền còn lại chỉ khoảng 2 triệu để trang trải mọi nhu cầu phát sinh trong cả tháng.

"Với mức lương 10 triệu/tháng, còn lại đúng 2 triệu để chi tiêu cá nhân trong tháng, không hiểu Gen Z đang sống hay đang tòn tại" - chàng trai chia sẻ.

Điều khiến cuộc thảo luận trở nên sôi nổi không phải tiền thuê nhà hay chi phí đi lại, mà là khoản 4 triệu dành cho ăn uống. Nhiều người cho rằng đây là mức chi khá cao đối với một người sống một mình, đặc biệt khi thu nhập chỉ ở mức 10 triệu/tháng.

Tiền ăn 4 triệu/tháng: Phù hợp với nhu cầu... hay đang quá lãng phí so với mức thu nhập

Một số ý kiến cho rằng khoảng tiền ăn 4 triệu/tháng là khá cao so với mức lương 10 triệu, nhất là khi bạn trẻ này còn độc thân, chưa vướng bận con cái. Theo họ, cắt giảm thêm khoảng 1 triệu đồng tiền ăn sẽ giúp bạn trẻ có thêm khoản dự phòng hoặc tiết kiệm.

- "Tiền ăn 4 triệu/tháng, tính ra mỗi ngày 130k là nhiều rồi, tôi không nấu ở nhà, ăn sáng 20k, trưa cơm bụi 30k, tối cơm bụi 30k, tính tròn 100k/ngày, nhiều người nấu ở nhà còn dùng ít hơn ấy".

- "40k/bữa ngày nào cũng ăn ngoài thì rơi tầm 2,5 - 3 triệu/tháng, mà còn không hẳn ngày nào cũng ăn ngoài, mình ngày nào cũng có bữa vặt, ăn ngoài khoảng 5-10 ngày/tháng mà ăn chưa đến 2 triệu đây".

Không ít người cũng cho rằng giải pháp tối ưu là tự nấu ăn thay vì ăn ngoài. Với việc chủ động mua thực phẩm và chuẩn bị bữa ăn tại nhà, chi phí có thể giảm đáng kể, đồng thời vẫn đảm bảo dinh dưỡng.

Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, rất nhiều người bày tỏ sự đồng cảm với chàng trai Gen Z này. Theo chia sẻ, anh chàng làm công việc phải di chuyển ngoài đường nhiều, tiêu tốn khá nhiều sức lực mỗi ngày. Trong trường hợp đó, việc ưu tiên ăn uống đầy đủ để đảm bảo sức khỏe được xem là điều hợp lý.

Nhiều bình luận cũng chỉ ra rằng mặt bằng giá cả hiện nay tại Hà Nội đã thay đổi đáng kể. Một suất cơm bình dân hiện có giá khoảng 40k, chưa kể bữa sáng, nước uống hay những bữa ăn phát sinh trong ngày. Nếu tính đủ 3 bữa với mức chi trung bình 120-150k/ngày, tổng tiền ăn trong một tháng hoàn toàn có thể chạm mốc 4 triệu hoặc hơn.

- "Họ đi làm, sống một mình, họ áp lực nhiều vấn đề đến nỗi cảm thấy ăn ở nhà một mình rất ngột ngạt. Và không phải bữa ăn nào cũng 40k. Dĩa cơm bây giờ 45k rồi. Nếu tính cả bữa sáng - trưa - tối theo đúng dinh dưỡng thì 150k/ngày là bình thường chưa bao gồm phí ăn vặt rồi đấy. Như tôi nhịn đói sáng để ăn trưa và tối rồi bị dạ dày bao tử xong lại đổ tiền vào thuốc men".

- "Hỏi thật tiền ăn 4 triệu/tháng là nhiều hả mọi người, cứ nghĩ tới cảnh mình đi làm từ sáng tới tối đêm mới về đi mà ăn bát mì tôm quanh năm thì lúc đó vô bệnh viện rồi thì mọi người sẽ biết tiền ăn hay tiền chữa bệnh tốn hơn, bây giờ cái gì cũng tăng giá".

- "4 triệu tiền ăn thì phải bù vào thời gian họ đi làm chứ, chứ làm quần quật ngoài đường ăn mỳ gói bữa đói bữa no thì sao đủ sức mà làm".

Nhiều người cũng bày tỏ sự đồng cảm, cho rằng với những người sống một mình, lịch làm việc bận rộn và thường xuyên ăn ngoài, mức chi 4 triệu đồng/tháng cho ăn uống là không quá bất hợp lý.

Theo họ, tiết kiệm quá mức bằng cách cắt giảm bữa ăn hay ăn uống thiếu chất có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, thậm chí sau này còn tốn kém hơn cho việc chữa bệnh.Theo họ, trong bối cảnh giá thực phẩm và dịch vụ đều tăng, 4 triệu cho tiền ăn mỗi tháng không phải là con số quá xa xỉ.

Độc thân, sống ở Hà Nội, chuyện chi tiêu cá nhân cũng không hề đơn giản

Thực tế, không có một công thức chung cho bài toán chi tiêu. Người có thời gian nấu ăn hoàn toàn có thể tiết kiệm tiền ăn, nhưng với những người làm việc cường độ cao hoặc thường xuyên phải ăn ngoài, mức chi 4 triệu đồng/tháng cũng không phải quá bất hợp lý.

Điều đáng nói hơn là sau khi thanh toán các khoản chi thiết yếu, bạn trẻ chỉ còn khoảng 2 triệu đồng để lo mọi chi phí phát sinh và tích lũy. Trong bối cảnh chi phí sinh hoạt ngày càng tăng, đây cũng là áp lực chung của nhiều người trẻ, khiến câu hỏi "đang sống hay chỉ đang tồn tại" nhận được nhiều sự đồng cảm.