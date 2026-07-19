Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khám xét căn hộ của Sùng Thị Hoản SN 2000, thu giữ hơn 1,3 kg vàng: Hé lộ chiêu lừa khiến nhiều tiệm vàng sập bẫy

| | Sống

Khám xét căn hộ của Sùng Thị Hoản SN 2000, thu giữ hơn 1,3 kg vàng: Hé lộ chiêu lừa khiến nhiều tiệm vàng sập bẫy

Công an TP Hải Phòng đã triệt phá đường dây có người Trung Quốc cấu kết với người Việt Nam sản xuất, tiêu thụ vàng giả để lừa bán cho các tiệm vàng, thu giữ hơn 1,3 kg vàng giả và nhiều tang vật liên quan.

Theo thông tin từ Công an TP Hải Phòng, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã triệt phá một ổ nhóm tội phạm có người Trung Quốc cấu kết với người Việt Nam, chuyên sản xuất và tiêu thụ vàng giả để lừa bán cho các tiệm vàng tại nhiều tỉnh, thành phố.

Các đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: CA TP Hải Phòng

Trước đó, ngày 31/5/2026, một cửa hàng vàng trên địa bàn Hải Phòng bị các đối tượng lừa bán số trang sức giả với tổng giá trị gần 150 triệu đồng. Quá trình điều tra xác định, nhóm này hoạt động liên tỉnh, thường thuê xe di chuyển đến các tiệm vàng và sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm qua mặt chủ cửa hàng.

Đến ngày 25/6/2026, khi các đối tượng tiếp tục thực hiện hành vi tại tỉnh Hà Tĩnh, lực lượng Công an đã tổ chức bắt giữ 4 đối tượng gồm Nguyễn Thị Lụa (SN 1995, trú xã Đan Phượng, tỉnh Phú Thọ), Nguyễn Thị Lan Anh (SN 2001, trú xã Bát Xát, tỉnh Lào Cai), cùng hai công dân Trung Quốc là CHEN ZHIZHI (SN 1988) và TANG LIANG (SN 1987).

Văn phòng Cơ quan CSĐT thu giữ tại nhà của Sùng Thị Hoản nhiều tang vật liên quan. Ảnh: CA TP Hải Phòng

Tang vật công an thu giữ. Ảnh: CA TP Hải Phòng

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng khám xét nơi ở của Sùng Thị Hoản (SN 2000) tại Chung cư Lâm Viên, phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai và thu giữ khoảng 1,32 kg vàng giả, nhiều trang sức giả, điện thoại di động cùng tiền mặt.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định các đối tượng sử dụng hợp kim đồng và volfram phủ một lớp vàng mỏng để chế tác thành trang sức, sau đó mang đến các tiệm vàng giả vờ bán nhằm chiếm đoạt tiền. Ngoài Hải Phòng, đường dây này được xác định đã gây án tại nhiều địa phương như Nghệ An, Hà Tĩnh và Thanh Hóa.

Người đàn ông cho tiệm vàng “thuê” hơn 107 kg bạc và 82 chỉ vàng để nhận lãi, khi đòi lại tài sản thì bị từ chối, chủ tiệm còn tuyên bố: “Anh thích thì đi mà kiện”

Theo Nam An

Đời sống và Pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nóng: Khởi tố vụ sai phạm thi tốt nghiệp THPT tại Quảng Trị sau tin nhắn gửi Bộ GD-ĐT

Nóng: Khởi tố vụ sai phạm thi tốt nghiệp THPT tại Quảng Trị sau tin nhắn gửi Bộ GD-ĐT Nổi bật

Gan có thể tổn thương tới 60-70% mới lộ dấu hiệu: 8 biểu hiện nhiều người vẫn tưởng bệnh vặt

Gan có thể tổn thương tới 60-70% mới lộ dấu hiệu: 8 biểu hiện nhiều người vẫn tưởng bệnh vặt Nổi bật

Vì sao gọi cha mẹ là "ông bô", "bà bô"?

Vì sao gọi cha mẹ là "ông bô", "bà bô"?

20:06 , 19/07/2026
Cô gái 25 tuổi tử vong vì ung thư thận, 1 tuần trước khi ra đi lên mạng cầu cứu bởi 1 điều…

Cô gái 25 tuổi tử vong vì ung thư thận, 1 tuần trước khi ra đi lên mạng cầu cứu bởi 1 điều…

19:20 , 19/07/2026
Bao nhiêu tiền mới được coi là đủ để nghỉ hưu? Không có một con số chung, nhưng ai cũng nên tự trả lời 5 câu hỏi này

Bao nhiêu tiền mới được coi là đủ để nghỉ hưu? Không có một con số chung, nhưng ai cũng nên tự trả lời 5 câu hỏi này

19:05 , 19/07/2026
Điều đặc biệt nhất của trận chung kết Argentina - Tây Ban Nha không chỉ nằm trên sân cỏ

Điều đặc biệt nhất của trận chung kết Argentina - Tây Ban Nha không chỉ nằm trên sân cỏ

19:00 , 19/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên