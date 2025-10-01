Ghét đời thượng lưu, thiếu gia chọn cảnh vô gia cư, sống với 370.000 đồng/tháng

Chàng trai Zhao Dian (32 tuổi) từng sống ở Thượng Hải, Trung Quốc trước khi chuyển đến New Zealand lúc 10 tuổi. Bất chấp áp lực không ngừng từ cha mẹ, anh vẫn quyết tâm theo đuổi hành trình tri thức. Anh lấy hai bằng cử nhân và ba bằng thạc sỹ tài chính khi sống ở Sydney (Australia), New York (Mỹ), Bắc Kinh (Trung Quốc) và Paris (Pháp).

Zhao (bên trái) bị đè nặng bởi áp lực trưởng thành và sự dạy bảo hà khắc của cha mẹ. (Ảnh: Handout)

Hồi tưởng về tuổi thơ đầy sóng gió của mình, Zhao kể lại mối quan hệ xa cách với cha mẹ, được đánh dấu bằng sự trừng phạt hà khắc của cha vì anh thuận tay trái và sự bất lực của mẹ trước những khó khăn của anh. Đối với anh, cuộc sống thượng lưu cùng bố mẹ như gông cùm.

Sau nhiều năm xa xứ, anh phải vật lộn với nỗi cô đơn sâu sắc, thường chỉ tìm thấy sự an ủi giữa những người Hoa kiều đồng hương. Khi ở Paris, Zhao nhận việc trong bếp của một nhà hàng Trung Hoa, nơi anh tìm thấy niềm vui trong việc thực hiện những công việc đơn giản.

“Rửa bát có thể mang lại hạnh phúc, vậy tại sao phải chờ đợi một công việc lý tưởng?”, anh bày tỏ một cách tin tưởng.

Năm 2023, Zhao trở về Trung Quốc, ban đầu làm bồi bàn tại một lễ hội bia địa phương và làm việc trong một khách sạn. Năm ngoái, anh tìm đường đến Đại Lý (tỉnh Vân Nam) và đưa ra quyết định táo bạo là sống lang thang trên đường phố.

Thiếu gia chọn sống vô gia cư, với 371 nghìn đồng mỗi tháng.

Thói quen hàng ngày của anh là thức dậy lúc 7h và đi ngủ lúc 21h, thỉnh thoảng tắm rửa, giặt giũ tại nhà trọ. Anh nuôi sống bản thân bằng cách ăn tại các nhà hàng chay miễn phí và xoay xở để sống tối giản với mức lương 100 nhân dân tệ (370 nghìn đồng) mỗi tháng, với tổng số tiền tiết kiệm cá nhân khoảng 2.500 nhân dân tệ (9,2 triệu đồng).

Quần áo của Zhao đều là đồ cũ và anh luôn mang theo chiếc máy đọc sách để dành thời gian đọc, đi du lịch và tham gia các dự án có ý nghĩa, bao gồm tổ chức câu lạc bộ sách, chia sẻ video tư vấn tâm lý trực tuyến.

Thỉnh thoảng anh tắm giặt ở nhà trọ và chọn ăn chay miễn phí.

Anh đã cắt đứt quan hệ với cha mẹ (họ đang sống ở New Zealand) nhưng vẫn khao khát có được mối quan hệ gần gũi. Zhao đã trải qua 9 mối tình và có một cô con gái 10 tuổi từ mối quan hệ trước đó ở New York. Họ vẫn giữ liên lạc qua mạng.

Mặc dù được học tại các cơ sở giáo dục danh tiếng, Zhao tin rằng nhiều bạn trẻ cảm thấy lạc lõng vì môi trường giáo dục độc hại. Để giải quyết vấn đề này, anh khởi động dự án cung cấp các trải nghiệm nghề nghiệp để giúp trẻ em tìm thấy đam mê thực sự của mình.

Zhao cảm thấy rằng, việc từ bỏ lối sống thượng lưu để theo đuổi lối sống tiết kiệm đã nâng cao đáng kể cảm giác viên mãn, mặc dù những lựa chọn này đã gây ra nhiều phản ứng trái chiều. Một số người tỏ ra thông cảm và thấu hiểu, trong khi những người khác lại chỉ trích anh là quá lý tưởng hóa và vô trách nhiệm.

Zhao cảm thấy hạnh phúc với lối sống hiện tại.

Một người bày tỏ sự đồng cảm: “Tôi hiểu tại sao anh ấy lại chọn đi lang thang do cha mẹ độc đoán, môi trường xa lạ đầy khó khăn và tuổi thơ cô đơn. Zhao đang chữa lành vết thương tình cảm của mình theo cách mà anh ấy thấy hợp lý".

Ngược lại, người khác nói: "Zhao quá lý tưởng hóa. Bố mẹ anh ấy đã đầu tư rất nhiều vào việc nuôi dạy con, vậy mà anh ấy lại cắt đứt quan hệ với họ. Anh ấy cũng đang lơ là trách nhiệm của một người cha".