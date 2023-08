GHomes Ha Long: Tiến độ thi công ấn tượng, điểm tựa cho khách hàng

Tiến độ thi công nhanh chóng – Bảo chứng uy tín của chủ đầu tư

GHomes Ha Long (Dự án nhà ở xã hội thuộc Khu dân cư Đồi Ngân hàng) duy trì tốc độ xây dựng ổn định, đúng quy trình, vượt tiến độ so với cam kết, cho thấy tinh thần trách nhiệm cao và tính chuyên nghiệp của một nhà phát triển bất động sản có uy tín, chủ đầu tư và nhà thầu nỗ lực hết mức để tiến độ xây dựng được theo đúng tiến độ.

Ghé thăm công trường vào thời điểm này, cảnh quan dự án GHomes Ha Long đang thay da đổi thịt từng ngày với tốc độ xây dựng hối hả của hàng trăm công nhân cùng nhiều xe cẩu, xe vật liệu tấp nập ra vào. Dự án có diện tích 25.900 m2, bao gồm 2 tòa G1, G2 với 790 căn hộ (630 căn hộ nhà ở xã hội để bán và 160 căn hộ nhà ở xã hội cho thuê) với tổng vốn đầu tư hơn 1.360 tỷ đồng.

Theo thông tin mới nhất từ đại diện chủ đầu tư Global Invest, hiện tại hai tòa G1 và G2 bước vào giai đoạn hoàn thành đổ bê tông dầm sàn tầng 2, gia công lắp dựng cốt thép, bê tông cột, vách tầng 3 và đổ bê tông dầm sàn tầng 4. Dự kiến trong tháng 8, dự án hoàn thành thi công sàn tầng 4 đảm bảo vượt mốc tiến độ thi công đã cam kết với khách hàng.

Tiến độ thi công tại dự án GHomes Ha Long

Chị Minh Huệ (TP Hạ Long, Quảng Ninh) là một trong những khách hàng đầu tiên đến nộp hồ sơ mua, thuê nhà ở xã hội GHomes Ha Long. Lý do quan trọng nhất giúp chị đưa ra quyết định chính là bảo chứng uy tín của chủ đầu tư. "Với dự án nhà ở xã hội GHomes Ha Long, tôi hoàn toàn có thể yên tâm về yếu tố pháp lý và chất lượng, đặc biệt là tiến độ xây dựng. Tôi cũng thi thoảng ghé qua dự án, tôi tin tưởng vào cam kết của chủ đầu tư về đảm bảo tiến độ".



Cùng với đó, các công trình tiện ích nội khu, công viên cây xanh, các dịch vụ như trung tâm thương mại, khu tập gym… nhằm phục vụ cho những cư dân tương lai cũng được đẩy nhanh tiến độ để sớm vể đích theo kế hoạch.

GHomes Ha Long là dự án nhà ở xã hội tiêu chuẩn quốc tế tại TP Hạ Long, Quảng Ninh

Chạm tới giấc mơ căn hộ tiêu chuẩn Nhật Bản cùng GHomes Ha Long



Bên cạnh tiến độ thi công, chất lượng xây dựng theo phong cách, tiêu chuẩn Nhật Bản tiên phong tại Quảng Ninh cũng là yếu tố khiến cho GHomes Ha Long nhận được lượng lớn khách hàng quan tâm mỗi ngày.

Khác với suy nghĩ của nhiều người về việc nhà ở xã hội thường đặt xa trung tâm thành phố, GHomes Ha Long sở hữu tọa độ vị trí lý tưởng thuộc Đồi Ngân hàng (Hạ Long, Quảng Ninh) với tầm nhìn Vịnh Hạ Long "đắt giá". Vị trí này được đánh giá là "trung tâm của trung tâm" khi dễ dàng di chuyển với các khu vực trọng điểm của thành phố như: trường học, bệnh viện, cơ quan hành chính, các điểm tham quan du lịch nổi tiếng…

Bên cạnh đó, Global Invest còn đặc biệt đầu tư hệ thống tiện ích và dịch vụ tiêu chuẩn "all in one", tương đương với các phân khúc chung cư trung cấp trở lên như công viên cây xanh, đường dạo bộ, khu tập gym ngoài trời, khi vui chơi trẻ em, vường vọng cảnh tầng cao…

Các căn hộ đều được thiết kế với diện tích đa dạng, tối ưu công năng

Mang cảm hứng từ triết lý sống của người Nhật Bản "càng tối giản càng hạnh phúc", GHomes Ha Long đặc biệt chú trọng đến sự tiện nghi và thoải mái tuyệt đối cho chủ căn hộ. Chất lượng dự án sẽ không còn là yếu tố khiến khách hàng do dự khi từng "tổ ấm" nhỏ tại GHomes Ha Long được chủ đầu tư chăm chút tỉ mỉ, bố trí gọn gàng và tối ưu công năng với diện tích căn hộ đa dạng.



Lưu ý: Chủ đầu tư không ủy quyền cho bất kỳ tổ chức, cá nhân nào thực hiện việc hướng dẫn và tư vấn đăng ký hồ sơ mua, thuê nhà ở xã hội GHomes Ha Long. Việc hướng dẫn, tư vấn hồ sơ chỉ thực hiện tại địa điểm duy nhất nêu trên.

Để tránh những sai sót trong quá trình hoàn thiện hồ sơ và không bị những đối tượng môi giới, cò mồi lừa đảo, trục lợi, chủ đầu tư khuyến cáo khách hàng có nhu cầu mua, thuê mua nhà ở xã hội GHomes Ha Long liên hệ trực tiếp với chủ đầu tư theo địa chỉ nêu trên.