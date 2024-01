GHTK trước lùm xùm ‘vỡ trận': start - up giao hàng lãi lớn nhất Việt Nam, lợi nhuận gấp 34 lần sau 5 năm, từng định giá 1 tỷ USD

Mới đây MXH xôn xao trước thông tin về việc nhiều nhân viên đơn vị vận chuyển Giao Hàng Tiết Kiệm (GHTK) đình công, dẫn đến việc các đơn hàng gặp khó khăn trong việc chuyển phát đến khách hàng. Nhiều chủ shop online "kêu trời" vì đơn hàng đã giao cho đơn vị vận chuyển nhiều ngày nhưng khách hàng vẫn chưa nhận được. Thậm chí có những shop đã phải ngừng nhận đơn hàng đi một số tỉnh thành vì không thể tìm được đơn vị vận chuyển.

Không chỉ các chủ cơ sở kinh doanh kêu trời mà khách hàng cũng rất lo lắng trước những thông tin trên. Đặc biệt chỉ còn ít ngày nữa sẽ đến Tết Nguyên đán, hầu hết hàng hoá mà khách hàng đặt chủ yếu để sử dụng, phục vụ dịp này. Trong một đoạn clip được đăng tải trên TikTok, một TikToker đã tìm đến một kho hàng của đơn vị này ở Hà Nội để xác minh và chứng kiến cảnh tượng hàng dài xe tải chở hàng đỗ bên đường mà không có tài xế.

Lên tiếng trước tình trạng này, đại diện Giao hàng tiết kiệm cho biết: "Trong 2 tuần giáp Tết gần đây, lượng hàng hoá mua sắm thông qua các trang thương mại điện tử đưa vào mạng lưới tăng cao đột biến gây ảnh hưởng đến chất lượng vận hành. Vì vậy, Giao hàng tiết kiệm buộc phải tạm ngừng nhận đơn ở một số khu vực cục bộ nhằm đảm bảo chất lượng vận hành".

Giao hàng tiết kiệm cũng cam kết sẽ nỗ lực hết sức nhằm thúc đẩy năng suất xử lý đơn hàng để có thể nhận thêm đơn, kịp thời chuyển hàng Tết cho các chủ shop bán hàng.

Có thể nhiều người không biết, trước khi những lùm xùm gần đây xảy ra, GHTK đang là start - up giao hàng lãi lớn nhất tại Việt Nam.

Ai thực sự đứng sau GHTK?

GHTK được sáng lập và điều hành bởi ông Phạm Hồng Quân – cựu sinh viên Đại học Thủy lợi Hà Nội. Vị CEO sinh năm 1987 này từng làm chuyên viên xây dựng sản phẩm cho Zamba, sàn thương mại điện tử của VCCorp (đã giải thể). Làm trong lĩnh vực thương mại điện tử, ông Quân nhận thấy dịch vụ chuyển phát thời đó "khá tệ" và nảy ra ý định lập ra công ty giao hàng đem đến những trải nghiệm tốt hơn.

GHTK chuyên hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ bưu chính và chuyển phát, là đơn vị vận chuyển dành cho thương mại điện tử (eLogistics); cung cấp dịch vụ giao hàng tận nơi (Last-Mile Delivery) và thu tiền tận nơi (Cash-on Delivery) cho các cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh trực tuyến.

Trong danh sách các cổ đông sáng lập của công ty còn có ông Mai Thanh Bình – đồng sáng lập Garena Việt Nam và Phó chủ tịch VNLife.

Theo công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của GHTK vào tháng 9/2017, ông Phạm Hồng Quân nắm giữ 16,387% cổ phần; một cổ đông khác là Nguyễn Nguyệt Minh nắm 1,156% cổ phần. Tuy nhiên chủ nhân của gần 78,46% cổ phần còn lại không được tiết lộ.

Đến tháng 6/2020, cơ cấu cổ đông của GHTK có sự thay đổi khi 42% cổ phần thuộc sở hữu của một công ty Singapore. Trong khi đó, báo cáo tài chính cả năm 2020 và 2021 của Kerry Logistics đều cho thấy tập đoàn chuyển phát có trụ sở tại Hong Kong (Trung Quốc) này nắm giữ gián tiếp 42% cổ phần của GHTK.

Trước những thông tin đồn đoán về việc GHTK sẽ về tay Sea hay Kerry Logistics, CEO Phạm Hồng Quân nói với Forbes Việt Nam rằng công ty này đang sắp xếp lại cổ phần trước IPO. "GHTK sẽ là công ty của Việt Nam, do người Việt lãnh đạo và phát triển bằng công nghệ Việt. Cổ đông ngoại sẽ không giữ quá 49% cổ phần và chỉ có vai trò đối tác tài chính", vị CEO khẳng định. Theo thông tin từ TechInAsia và DealStreetAsia, GHTK đã từng lên kế IPO trong năm 2022 với định giá lên đến 1 tỷ USD.

GHTK lãi hàng trăm tỷ đồng mỗi năm tại Việt Nam

Không phải ngẫu nhiên mà GHTK từng được định giá lên đến 1 tỷ USD. Trong những năm qua, kết quả kinh doanh của đơn vị vận chuyển này đã liên tục đón những dấu hiệu khả quan. Ví dụ như trong năm 2022, GHTK mang về 8.600 đồng doanh thu, tăng 25% so với năm 2021 và gấp đến 25 lần so với cách đó 5 năm. Khấu trừ chi phí, doanh nghiệp này lãi 620 tỷ đồng, gấp 2 lần năm 2021 và gấp 34 lần so với năm 2017.

Được biết, công ty của ông Phạm Hồng Quân có vốn điều lệ 12,9 tỷ đồng – một con số khá nhỏ bé nếu nhìn vào doanh thu và lợi nhuận hàng năm của công ty.

Sau 11 năm xuất hiện trên thị trường giao nhận, GHTK hiện có mặt tại 63 tỉnh thành với hơn 1.500 điểm giao nhận. Công ty có khoảng 30.000 nhân viên giao hàng và sở hữu hệ thống 600.000 m2 nhà kho. Hiện đơn vị này cán mốc 1,5 tỷ đơn hàng luân chuyển qua hệ thống.