Giá bạc hôm nay 20/3: Ngược chiều giá vàng

Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc hôm nay đảo chiều giảm nhẹ, niêm yết ở mức 1.269.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.308.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội.

Trong khi đó, loại bạc thỏi 999 1kg có giá 33.839.915 đồng/thỏi (mua vào) và 34.879.913 đồng/thỏi (bán ra), cập nhật lúc 8:37 ngày 20/3.

Trên thị trường thế giới, tại thời điểm khảo sát lúc 08:02:01, giá bạc giao ngay dừng tại mức 34,04 USD/ounce, giảm 0,14 % so với phiên giao dịch trước đó 19/3. Hiện niêm yết ở mức 865.000 - 870.000 VND/ounce (giảm nhẹ 2.000 VND/ounce ở chiều mua vào và bán ra).

Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), giá bạc thiết lập mức giá cao nhất 5 tháng qua trong phiên giao dịch mới đây, sắc xanh lấn át trên bảng giá kim loại. Các mặt hàng nhóm kim loại quý đang chịu tác động mạnh từ các yếu tố địa chính trị, trong khi đó hầu hết các mặt hàng kim loại cơ bản giá phục hồi nhờ dữ liệu kinh tế tích cực của Mỹ và lo ngại nguồn cung bị thắt chặt.

Nhu cầu trú ẩn an toàn vào kim loại quý tiếp tục gia tăng do tình hình căng thẳng tại khu vực Trung Đông. Các diễn biến mới tại Gaza sau thời gian ngừng bắn đã làm dấy lên lo ngại về an ninh khu vực. Song song đó, khả năng gia tăng bảo hộ thương mại toàn cầu dưới chính sách của Nhà Trắng cũng thúc đẩy dòng tiền tìm kiếm tài sản trú ẩn an toàn.

Trong khi đó, giá vàng thế giới đã vọt lên mốc gần 3.050 USD/ounce, giá vàng nhẫn trong nước lập kỷ lục lịch sử, chạm mốc hơn 100 triệu đồng/lượng.