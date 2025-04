Giá bạc hôm nay 7/4: đi ngang sau khi mất hơn 10% vào tuần trước

Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc hôm nay đi ngang, niêm yết ở mức 1.190.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.227.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội.

Trong khi đó, loại bạc thỏi 999 1kg có giá 31.733.254 đồng/thỏi (mua vào) và 32.719.918 đồng/thỏi (bán ra), cập nhật lúc 8:52 ngày 7/4. Tuần vừa qua, giá bạc trong nước đã giảm hơn 10% và đạt mức thấp nhất hơn 1 tháng qua.

Giá bạc thế giới tại thời điểm khảo sát lúc 07:40:09 hôm nay 7/4/2025, giá bạc duy trì đi ngang, hiện niêm yết ở mức 775.000 - 781.000 VND/ounce mua vào - bán ra.

Giá bạc đã giảm mạnh cùng với giá vàng trong tuần vừa qua. Theo Kitco, căng thẳng thương mại toàn cầu gia tăng, chủ yếu do các mức thuế mới được Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố, đã khiến các thị trường tài chính lao dốc.

Chứng khoán Mỹ đã chứng kiến sự sụt giảm mạnh liên tiếp. Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ đã giảm xuống dưới 4%, báo hiệu lo ngại về suy thoái. Mặc dù các chỉ số chưa xác nhận suy thoái, nhưng chi tiêu của người dân đang dừng lại một cách rõ rệt.

Về các tài sản trú ẩn an toàn, ông Chris Vermeulen, người sáng lập và Giám đốc Đầu tư tại TheTechnicalTraders.com cho biết: “Không có nơi nào là hoàn toàn an toàn. Đây là lý do tại sao giá vàng và bạc lại giảm, và tại sao các công ty khai thác lại lao dốc".

Mặc dù giá bạc đang giảm, nhưng kim loại quý này và các kim loại quý khác có thể nhận được sự hỗ trợ trở lại khi lo ngại về suy thoái kinh tế gia tăng. Các nhà giao dịch ngày càng đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ giảm lãi suất trong những tháng tới, dự đoán rằng các biện pháp này sẽ làm tăng nhu cầu đối với các tài sản an toàn như bạc.