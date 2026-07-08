Giá bạc hôm nay 8/7/2026: Trong nước giảm, thế giới tăng

Giá bạc trong nước hôm nay 8/7/2026

Cập nhật lúc 9h30 sáng nay 8/7/2026, giá bạc miếng Phú Quý được niêm yết ở mức 2,265 - 2,335 triệu đồng/lượng, giảm 51.000 đồng/lượng (mua vào) và giảm 50.000 đồng/lượng (bán ra) so với sáng qua.

Giá bạc thỏi tại Phú Quý giao dịch ở mức 60,399 - 62,266 triệu đồng/kg, giảm 1,36 triệu đồng/kg (mua vào) và giảm 1,41 triệu đồng/kg (bán ra) so với sáng qua.

Giá bạc trong nước tiếp tục giảm. (Ảnh minh họa: AI)

Giá bạc miếng tại Sacombank-SBJ niêm yết ở mức 2,265 - 2,334 triệu đồng/lượng, giảm 60.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với sáng qua.

Giá bạc thỏi tại Sacombank-SBJ giao dịch ở mức 60,4 - 62,24 triệu đồng/kg, giảm 1,6 triệu đồng/kg ở cả hai chiều mua - bán so với sáng qua.

Bảng giá bạc trong nước, cập nhật lúc 10h30 ngày 8/7/2026

Thương hiệu Sản phẩm Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị Phú Quý Bạc miếng Phú Quý 999 1 lượng 2.286.000 2.357.000 đồng/lượng Bạc thỏi Phú Quý 999 10 lượng, 5 lượng 2.286.000 2.357.000 đồng/lượng Bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo 60.959.848 62.853.176 đồng/kg Sacombank-SBJ Bạc Kim-Phúc-Lộc SBJ 999 loại 1L, 10L, 50L 2.289.000 2.358.000 đồng/lượng Bạc Kim-Phúc-Lộc SBJ 999 loại 1 kg 61.040.000 62.880.000 đồng/kg Ancarat Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 1 lượng 2.282.000 2.341.000 đồng Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 5 lượng 11.410.000 11.705.000 đồng Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 500 gram 30.427.000 31.213.000 đồng Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 1000 gram 60.854.000 62.481.000 đồng Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 375 gram 22.525.000 23.222.000 đồng Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 500 gram 30.033.000 30.963.000 đồng Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 1000 gram 60.066.000 61.926.000 đồng Doji Bạc Doji 999 - 1 lượng 2.284.000 2.360.000 đồng Bạc Doji 999 - 5 lượng 11.405.000 11.785.000 đồng

Giá bạc thế giới hôm nay 8/7/2026

Trên thị trường quốc tế, tại thời điểm 10h08 ngày 8/7/2026, giá bạc giao ngay ở mức 60,45 USD/ounce, tăng 0,62 USD mỗi ounce so với hôm qua.

Trước đó, trong phiên giao dịch đêm qua 7/7 (giờ Việt Nam), giá bạc thế giới duy trì dưới mức 60 USD/ounce sau khi giảm hơn 3% trong phiên trước đó.

Giá bạc giảm khi quân đội Mỹ tiến hành các cuộc không kích mới vào Iran. Đà leo thang mới này đe dọa thỏa thuận hòa bình tạm thời giữa Mỹ và Iran và đẩy giá dầu lên cao, làm dấy lên lo ngại về lạm phát và làm tăng khả năng tăng lãi suất.

Mỹ cũng đã thu hồi giấy phép cho phép Iran bán dầu thô trên thị trường toàn cầu, trong khi các hành động thù địch mới nhất đã khiến các chủ tàu và nhà sản xuất trong khu vực không muốn sử dụng eo biển Hormuz, làm tăng nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Trong khi đó, các nhà đầu tư chờ đợi biên bản cuộc họp tháng 6 của Cục Dự trữ Liên bang để có thêm manh mối về triển vọng chính sách.