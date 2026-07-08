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Công an điều tra loạt tài khoản có hạn mức giao dịch trên 1 tỷ đồng/ngày: Nhiều người sinh năm 8X, 9X bị bắt

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Các tài khoản được sử dụng vào mục đích đánh bạc với tổng số tiền hơn 200 tỉ đồng.

Một số đối tượng trong vụ án

Vừa qua, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình đã tổ chức đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án 176B, kiểm tra, phát hiện, bắt giữ các đối tượng gồm Trần Văn Tuấn, sinh năm 1987; Trần Quý Phái, sinh năm 1991; Phạm Quang Tuyến, sinh năm 1978, cùng trú tại xã Kim Sơn; Bùi Văn Dũng, sinh năm 1986; Trần Thị Hằng, sinh năm 1963; Nguyễn Văn Nhân, sinh năm 1982; Nguyễn Văn Tới, sinh năm 1979; Đỗ Mạnh Hùng, sinh năm 1990; Vũ Văn Quang, sinh năm 1980, cùng trú tại xã Khánh Hội và Bùi Văn Đức, sinh năm 1996, trú tại xã Chất Bình, tỉnh Ninh Bình.

Quá trình điều tra xác định: Thông qua ứng dụng Telegram, Trần Văn Tuấn nhận tài khoản đánh bạc cá độ bóng đá cấp độ Master với hạn mức giao dịch 1,3 tỷ đồng/ngày và tài khoản mua bán số lô, số đề trên các trang mạng xã hội và Internet.

Sau khi có tài khoản cá độ bóng đá cấp độ Master, Tuấn chia nhỏ thành nhiều tài khoản cấp Agent, giao cho Bùi Văn Đức và một số đối tượng khác để tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá. Ngoài ra Tuấn còn nhận số lô, số đề của Nguyễn Văn Nhân, Phạm Quang Tuyến, Bùi Văn Dũng, Trần Quý Phái sau đó tổng hợp rồi chuyển lên trang web để hưởng tiền hoa hồng. Quá trình điều tra xác định từ tháng 5/2026 đến ngày 17/6/2026, tổng số tiền các đối tượng đã huy động vào mục đích đánh bạc là hơn 200 tỉ đồng.

Căn cứ các quy định của pháp luật. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can về hành vi Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Công an tỉnh Ninh Bình﻿

Linh San

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