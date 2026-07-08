Vay tiền ngân hàng có bắt buộc phải mua bảo hiểm?

Trả lời:

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Đây cũng là băn khoăn của nhiều người khi vay vốn. Thực tế, nhiều khách hàng cho rằng muốn được giải ngân hoặc được hưởng lãi suất ưu đãi thì bắt buộc phải mua bảo hiểm. Tuy nhiên, quy định của pháp luật hiện hành đã nêu rất rõ: ngân hàng không được ép khách hàng mua bảo hiểm không bắt buộc khi cấp tín dụng.

Mua bảo hiểm khi vay vốn có bắt buộc không?

Theo Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024 (có hiệu lực từ ngày 1/7/2024), tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và nhân viên ngân hàng bị nghiêm cấm gắn việc bán sản phẩm bảo hiểm không bắt buộc với việc cung ứng sản phẩm, dịch vụ ngân hàng dưới mọi hình thức.

Điều đó đồng nghĩa với việc, nếu khoản bảo hiểm là sản phẩm tự nguyện, khách hàng có quyền quyết định mua hoặc không mua. Việc từ chối mua bảo hiểm không phải là căn cứ để ngân hàng gây khó khăn hoặc coi đó là điều kiện bắt buộc để cấp khoản vay.

Vì sao ngân hàng vẫn tư vấn mua bảo hiểm?

Hiện nay, nhiều ngân hàng là đại lý phân phối sản phẩm bảo hiểm. Vì vậy, nhân viên có thể giới thiệu các gói bảo hiểm phù hợp với nhu cầu của khách hàng.

Đối với bảo hiểm khoản vay, nếu người vay gặp những rủi ro như tử vong, thương tật toàn bộ vĩnh viễn hoặc một số trường hợp được quy định trong hợp đồng, doanh nghiệp bảo hiểm sẽ chi trả theo điều khoản bảo hiểm, giúp giảm gánh nặng tài chính cho người vay hoặc gia đình.

Tuy nhiên, đây là sản phẩm mang tính tự nguyện, khách hàng cần được tư vấn đầy đủ về quyền lợi, phạm vi bảo hiểm, mức phí, trường hợp loại trừ trách nhiệm và cân nhắc trước khi quyết định tham gia.

Người vay cần lưu ý gì?

Để bảo vệ quyền lợi của mình, người vay nên lưu ý:

- Hỏi rõ bảo hiểm có phải là sản phẩm tự nguyện hay thuộc trường hợp pháp luật quy định bắt buộc (nếu có).

- Đề nghị nhân viên giải thích đầy đủ quyền lợi, mức phí, thời hạn bảo hiểm và các trường hợp không được chi trả.

- Không ký hợp đồng bảo hiểm nếu chưa đọc kỹ điều khoản hoặc chưa thực sự có nhu cầu.

- Nếu cho rằng mình bị ép mua bảo hiểm như một điều kiện để được vay vốn, khách hàng có thể phản ánh tới bộ phận chăm sóc khách hàng của ngân hàng hoặc cơ quan quản lý có thẩm quyền để được xem xét, xử lý theo quy định.

Có thể thấy, mua bảo hiểm khi vay vốn không phải là nghĩa vụ bắt buộc đối với các sản phẩm bảo hiểm tự nguyện. Người vay nên cân nhắc nhu cầu thực tế, khả năng tài chính và đọc kỹ hợp đồng trước khi quyết định tham gia để vừa bảo vệ quyền lợi của mình, vừa tránh phát sinh những chi phí không cần thiết.