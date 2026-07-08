Tính năng mới khi thanh toán đơn hàng TikTok từ 7/7, người dùng cần biết

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Ngày 7/7, Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) và TikTok Shop công bố ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai dịch vụ thanh toán trực tuyến trên nền tảng thanh toán số Digital Payment Platform (DPP) của NAPAS.

Thông qua hợp tác này người dùng TikTok Shop sẽ có thêm lựa chọn thanh toán khi mua sắm trực tuyến thông qua thẻ NAPAS và tài khoản thanh toán của 44 ngân hàng kết nối với hệ thống. Việc tích hợp được kỳ vọng giúp quá trình thanh toán diễn ra thuận tiện hơn trên nền tảng thương mại điện tử này.

Trong những năm gần đây, thương mại điện tử tại Việt Nam tiếp tục tăng trưởng cùng với sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng. Người mua ngày càng ưu tiên các nền tảng trực tuyến có trải nghiệm mua sắm và thanh toán nhanh chóng, đồng thời tích hợp nhiều hình thức tương tác. Bên cạnh các sàn thương mại điện tử truyền thống, TikTok Shop đã trở thành một trong những nền tảng có tốc độ mở rộng nhanh, đặc biệt trong nhóm khách hàng trẻ.

Trong khi đó, NAPAS hiện là đơn vị vận hành hạ tầng thanh toán bán lẻ quốc gia, kết nối các ngân hàng, tổ chức trung gian thanh toán và nhiều đối tác trong nước, quốc tế. Hệ thống của NAPAS đang cung cấp nhiều dịch vụ thanh toán điện tử như thanh toán bằng thẻ NAPAS, chuyển tiền nhanh NAPAS 247, thanh toán bằng mã QR cùng nhiều giải pháp thanh toán số khác.

Theo NAPAS, nền tảng thanh toán số DPP được phát triển nhằm tạo một nền tảng kết nối thống nhất giữa doanh nghiệp thương mại điện tử, đơn vị chấp nhận thanh toán và các tổ chức cung cấp dịch vụ thanh toán. Thông qua nền tảng này, việc kết nối kỹ thuật giữa các bên có thể được rút ngắn thời gian triển khai, đồng thời đảm bảo các giao dịch được xử lý ổn định và đáp ứng các yêu cầu về an toàn, bảo mật.

Việc TikTok Shop kết nối với DPP cho phép nền tảng này mở rộng các phương thức thanh toán dành cho người dùng, bao gồm thanh toán bằng thẻ NAPAS, tài khoản ngân hàng và ứng dụng thanh toán của các ngân hàng hoặc trung gian thanh toán tham gia hệ thống. Các giao dịch được thực hiện thông qua cơ chế xác thực theo tiêu chuẩn của từng tổ chức cung cấp dịch vụ thanh toán.