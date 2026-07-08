Nhân viên tự mua hợp đồng bảo hiểm cho mình rồi trục lợi 66 triệu đồng của công ty

Dưới đây là vụ việc đã được Tòa án nhân dân khu vực 15 – Lâm Đồng xét xử sơ thẩm ngày 28/4/2026.

Theo bản án được công bố, Lê Thị Đ (sinh năm 1987, tỉnh Lâm Đồng) từng là nhân viên kiêm đại lý bảo hiểm của một công ty bảo hiểm nhân thọ từ tháng 02/2019 đến tháng 10/2025. Trong thời gian làm việc, chị Đ ký hợp đồng bảo hiểm của chính công ty này cho bản thân và hai con gái, với quyền lợi được hưởng 500.000 đồng mỗi ngày nằm viện (cho chị Đ) và 200.000 đồng mỗi ngày (cho mỗi con).

Vì hiểu rõ quy trình thanh toán từ bên trong, người phụ nữ này nhận ra một lỗ hổng, đó là hệ thống thanh toán trực tuyến của công ty không đủ chặt chẽ để phát hiện hồ sơ giả. Khi gặp khó khăn tài chính, Lê Thị Đ nảy sinh ý định lợi dụng điều này.

Từ đầu năm 2023 đến tháng 01/2025, nữ nhân viên này thu thập giấy ra viện của các khách hàng mà mình từng hỗ trợ làm thủ tục bảo hiểm, rồi yêu cầu con gái lớn (sinh năm 2008) dùng điện thoại thông minh cắt ghép, thay thế tên bệnh nhân trên các giấy tờ đó bằng tên của chị Đ và hai con.

Tổng cộng 39 giấy ra viện bị làm giả theo cách này, từ nhiều bệnh viện khác nhau ở Bình Thuận, TP.HCM và Đồng Nai, những nơi mà trên thực tế chị Đ và các con chưa từng điều trị nội trú.

Sau khi có hồ sơ, Lê Thị Đ nộp đề nghị thanh toán trực tuyến qua điện thoại. Công ty M duyệt chi 31 trong số 39 hồ sơ, chuyển tổng cộng hơn 66 triệu đồng vào tài khoản Vietcombank của chị Đ. Tám hồ sơ còn lại bị từ chối do không phù hợp điều khoản hợp đồng.

Toàn bộ số tiền được dùng vào chi tiêu cá nhân.

Tại phiên xử ngày 28/4/2026, bị cáo Lê Thị Đ thừa nhận toàn bộ hành vi như cáo trạng, không tranh luận, chỉ xin giảm nhẹ hình phạt.

Viện kiểm sát truy tố bị cáo Đ về tội "Gian lận trong kinh doanh bảo hiểm" theo điểm c khoản 1 Điều 213 Bộ luật Hình sự, đề nghị mức án từ 12 đến 18 tháng cải tạo không giam giữ.

Hội đồng xét xử ghi nhận nhiều tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, phạm tội lần đầu, đã hoàn trả toàn bộ hơn 66 triệu đồng cho Công ty bảo hiểm trước khi xét xử, hoàn cảnh gia đình khó khăn, là lao động chính và đang nuôi hai con trong độ tuổi đi học.

Tòa tuyên phạt Lê Thị Đ 1 năm cải tạo không giam giữ, giao cho UBND phường La Gi giám sát, giáo dục.

Đối với người trực tiếp dùng điện thoại chỉnh sửa các giấy tờ là con gái lớn của bị cáo, tòa xác định trong giai đoạn đầu thực hiện hành vi, H chưa đủ 16 tuổi nên chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự. Hội đồng xét xử không bỏ qua chi tiết này trong phần nhận định: là người mẹ, bị cáo có trách nhiệm làm gương và giáo dục con cái tuân thủ pháp luật — thế nhưng vì vụ lợi, bị cáo đã kéo chính con gái mình vào hành vi phạm tội.