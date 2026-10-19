Giá bạc thỏi, bạc miếng ngày 19/10 tại DOJI, Phú Quý, Sacombank, Bảo Tín Mạnh Hải
Giá bạc hồi phục sau khi giảm 5% trong 7 ngày qua.
- 18-10-2026Giá bạc giảm 6% trong một tuần, bạc thỏi Phú Quý mất gần 3,5 triệu đồng/kg
- 15-10-2026Giá bạc sáng ngày 15/10 rơi mạnh tại Phú Quý, DOJI, Sacombank, Bảo Tín Mạnh Hải
- 16-10-2026Giá bạc thỏi, bạc miếng ngày 16/10 tại Ancarat, Sacombank, DOJI, Bảo Tín Mạnh Hải
Sáng ngày 19/10, tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc đang niêm yết ở mức 2 triệu đồng/lượng (mua vào) và 2,062 triệu đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội.
Loại bạc thỏi 999 1kg có giá 53,33 triệu đồng/thỏi (mua vào) và 54,986 triệu đồng/thỏi (bán ra), hồi phục so với phiên cuối tuần trước. Trong 1 tuần qua, giá bạc đã giảm 5%.
Cùng thời điểm, Sacombank SBJ có giá mua vào – bán ra ở mức 1,998-2,064 triệu đồng/lượng; bạc thỏi 1kg mua vào – bán ra ở mức 53,28-55,04 triệu đồng/kg. Trong khi đó, DOJI ghi nhận mức giá 2,052 triệu đồng/lượng (mua vào) và 2,137 triệu đồng/lượng (bán ra). Bảo Tín Mạnh Hải Ngân Gia Bảo Tứ Quý đạt mức 2,359 triệu đồng/lượng (bán ra).
Trên thị trường thế giới, giá bạc đã tăng lên hơn 57 USD/ounce, tiếp tục đà tăng gần đây, tương đương 1,796 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá bạc trong nước khoảng 266.000 đồng.
Giá giao dịch thực tế tại mỗi thị trường, bên cạnh các yếu tố vĩ mô và tỷ giá, còn chịu tác động trực tiếp từ quan hệ cung – cầu tại chính thị trường đó.
Việc chênh lệch giữa giá vàng, bạc trong nước và thế giới đang thu hẹp là một biểu hiện rõ nét của yếu tố này. Khi thị trường trong nước hạ nhiệt, nhu cầu mua giảm trong khi lượng khách hàng có nhu cầu bán lại gia tăng, các doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc sẽ phải điều chỉnh giá mua – bán phù hợp để cân đối cung cầu, duy trì thanh khoản cho thị trường và đảm bảo hoạt động kinh doanh.
Những phát biểu ôn hòa từ Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Kevin Warsh khiến các nhà giao dịch giảm bớt kỳ vọng về việc tăng lãi suất vào tháng 10.
Phát biểu tại cuộc họp thường niên của IMF ở Bangkok hôm thứ Sáu 16/10, ông Warsh đã tránh đưa ra tín hiệu về kết quả cuộc họp FOMC tháng này nhưng lưu ý rằng lạm phát cao hơn dự kiến không làm thay đổi đánh giá của ông về nền kinh tế Mỹ. Kể từ đó, Fed đã bước vào giai đoạn im lặng trước cuộc họp chính sách ngày 27-28 tháng 10, với thị trường dự đoán xác suất lãi suất không thay đổi là khoảng 84%.
Kim loại quý cũng được hưởng lợi từ nhu cầu trú ẩn an toàn khi những lo ngại ngày càng tăng về các khoản đầu tư liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) đã gây ra đợt bán tháo cổ phiếu và đẩy lợi suất trái phiếu xuống thấp hơn.
Trong khi đó, căng thẳng địa chính trị leo thang ở Trung Đông và Đông Âu đã giữ giá dầu ở mức cao, đồng thời các cuộc biểu tình bạo lực ở Pháp và các nước châu Âu khác làm gia tăng sự bất ổn trên thị trường.
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