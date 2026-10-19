Giá bạc thỏi, bạc miếng ngày 19/10 tại DOJI, Phú Quý, Sacombank, Bảo Tín Mạnh Hải

Trên thị trường thế giới, giá bạc đã tăng lên hơn 57 USD/ounce, tiếp tục đà tăng gần đây, tương đương 1,796 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá bạc trong nước khoảng 266.000 đồng.

Giá giao dịch thực tế tại mỗi thị trường, bên cạnh các yếu tố vĩ mô và tỷ giá, còn chịu tác động trực tiếp từ quan hệ cung – cầu tại chính thị trường đó.

Việc chênh lệch giữa giá vàng, bạc trong nước và thế giới đang thu hẹp là một biểu hiện rõ nét của yếu tố này. Khi thị trường trong nước hạ nhiệt, nhu cầu mua giảm trong khi lượng khách hàng có nhu cầu bán lại gia tăng, các doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc sẽ phải điều chỉnh giá mua – bán phù hợp để cân đối cung cầu, duy trì thanh khoản cho thị trường và đảm bảo hoạt động kinh doanh.﻿

Những phát biểu ôn hòa từ Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Kevin Warsh khiến các nhà giao dịch giảm bớt kỳ vọng về việc tăng lãi suất vào tháng 10.

Phát biểu tại cuộc họp thường niên của IMF ở Bangkok hôm thứ Sáu 16/10, ông Warsh đã tránh đưa ra tín hiệu về kết quả cuộc họp FOMC tháng này nhưng lưu ý rằng lạm phát cao hơn dự kiến không làm thay đổi đánh giá của ông về nền kinh tế Mỹ. Kể từ đó, Fed đã bước vào giai đoạn im lặng trước cuộc họp chính sách ngày 27-28 tháng 10, với thị trường dự đoán xác suất lãi suất không thay đổi là khoảng 84%.

Kim loại quý cũng được hưởng lợi từ nhu cầu trú ẩn an toàn khi những lo ngại ngày càng tăng về các khoản đầu tư liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) đã gây ra đợt bán tháo cổ phiếu và đẩy lợi suất trái phiếu xuống thấp hơn.

Trong khi đó, căng thẳng địa chính trị leo thang ở Trung Đông và Đông Âu đã giữ giá dầu ở mức cao, đồng thời các cuộc biểu tình bạo lực ở Pháp và các nước châu Âu khác làm gia tăng sự bất ổn trên thị trường.