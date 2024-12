Giá ca cao lập đỉnh mới

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho biết, sắc đỏ quay lại chiếm ưu thế trên bảng giá hàng hóa nguyên liệu thế giới trong ngày 16/12. Nhóm nguyên liệu công nghiệp gây được sự chú ý khi đi ngược với xu hướng chung của toàn thị trường. Nổi bật, giá ca cao tiếp tục bứt phá leo lên đỉnh lịch sử trong bối cảnh lo ngại thiếu hụt nguồn cung. Đóng cửa, chỉ số MXV-Index giảm 0,12% xuống 2.221 điểm.

Khép lại phiên giao dịch đầu tuần, chỉ số MXV-Index nhóm nguyên liệu công nghiệp tăng, đi ngược với xu hướng chung của toàn thị trường. Tâm điểm chú ý của thị trường thuộc về ca cao khi giá mặt hàng này quay lại đỉnh lịch sử đã từng thiết lập hồi tháng 4 năm nay.

Cụ thể, giá ca cao trên Sở Giao dịch liên lục địa (ICE-US) tăng thêm 4,61%, thiết lập lại đỉnh lịch sử. Trong phiên, có thời điểm giá đã tiến sát mốc 12.000 USD/tấn. Giới đầu cơ tiếp tục tăng mua do lo ngại thiếu hụt nguồn cung.

(Ảnh minh họa: Getty Images)

Các nhà xuất khẩu ca cao tại Bờ Biển Ngà ước tính từ 1/10 đến 8/12 năm nay, lượng ca cao cập cảng tại quốc gia này tăng 34% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, mức tăng cao này là do năm 2023, sản lượng thu hoạch và khối lượng xuất khẩu của Bờ Biển Ngà ở mức thấp và giảm mạnh. Nếu so với năm 2022, lượng ca cao nhập cảng trên thấp hơn khoảng 12%. Hiện thời tiết khô hạn tại Bờ Biển Ngà đang dấy lên lo ngại rằng điều này sẽ ảnh hưởng đến năng suất và sản lượng sắp tới.

Trước đó, các hợp tác xã cho biết phần lớn vụ thu hoạch chính đã được hoàn thành vào tháng 11 và tình trạng thiếu hụt dự kiến sẽ kéo dài đến tháng 2 hoặc tháng 3. Trong khi đó, các nhà xuất khẩu đa quốc gia lại lo ngại có thể không đáp ứng đủ các đơn hàng do nguồn cung từ nông dân thiếu hụt trong những tháng tới.

Bên cạnh ca cao, giá cà phê trong phiên hôm qua cũng ghi nhận mức tăng tốt, đặc biệt là cà phê Arabica. Theo đó, giá cà phê Arabica hợp đồng tháng 3/2025 tăng 2,47% và giá cà phê Robusta hợp đồng tháng 3/2025 tăng 0,37% so với tham chiếu. Lượng mưa dưới mức trung bình lịch sử tại vùng trồng cà phê chính của Brazil làm dấy lại lo ngại về nguồn cung tại Brazil trước bối cảnh thông tin cơ bản đang trái chiều.

Cơ quan Khí tượng Somar đưa tin lượng mưa tại Minas Gerais, bang trồng cà phê Arabica lớn nhất của Brazil chỉ đạt 35,2 mm vào tuần trước, chỉ bằng 65% so với lượng mưa trung bình trong lịch sử. Như vậy, vùng trồng cà phê chính của Brazil đã liên tục ghi nhận lượng mưa thấp kể từ tháng 4 đến nay. Điều này gây ảnh hưởng xấu lên quá trình phát triển của cây cà phê niên vụ 2025 - 2026, từ đó đưa đến triển vọng nguồn cung tiêu cực.

Tại thị trường nội địa, giá cà phê tại Tây Nguyên và Đông Nam Bộ trong sáng nay (17/12) ghi nhận ở mức 123.500 - 125.200 đồng/kg, không thay đổi so với ngày 16/12. Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm ngoái giá cà phê hiện đã tăng gấp đôi.