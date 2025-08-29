Giá cà phê hôm nay 29-8: Mạch tăng giá bị cắt, Mỹ trồng cà phê

Kết thúc phiên giao dịch đêm qua, rạng sáng nay 29-8 (giờ Việt Nam), giá cà phê Robusta trên sàn London – Anh giảm từ 1,09%-1,44% còn Arabica trên sàn NewYork – Mỹ cùng giảm 1,7%-2,02%.

Giá cà phê hôm nay đồng loạt giảm

Ở kỳ hạn giao tháng 11-2025, giá Robusta giảm 70 USD/tấn, còn 4.808 USD/tấn; trong khi giá Arabica giao tháng 12-2025 giảm tới 170 USD/tấn, còn 8.320 USD/tấn.

Ở kỳ hạn sắp kết thúc là tháng 9-2025, giá Robusta cũng giảm 49 USD còn 5.008 USD/tấn; giá Arabica giảm 130 USD/tấn, còn 8.550 USD/tấn.

Giá cà phê hôm nay ở thị trường trong nước có thể điều chỉnh nhẹ từ mức bình quân 123.700 đồng/kg cuối ngày hôm qua.

Giá cà phê giảm trong phiên giao dịch này không lạ khi đã trải qua một đợt tăng giá liên tục đến 6 phiên nên sẽ phải giảm vì giá không thể tăng mãi.

Mạch tăng giá của cà phê bị đứt

Nông dân Mỹ trồng cà phê giữa cơn sốt giá

Thị trường cà phê toàn cầu đang xuất hiện nhiều yếu tố có thể tác động đến giá trong thời gian tới.



Chính phủ Mỹ vừa thông báo miễn thuế đối ứng 19% với một số nông sản của Indonesia như ca cao, dầu cọ và cao su. Tuy vậy, thời điểm áp dụng chưa rõ và mặt hàng cà phê – vốn là một trong những nông sản xuất khẩu chủ lực của Indonesia – chưa được đề cập.

Indonesia hiện là quốc gia xuất khẩu cà phê lớn thứ 4 thế giới, trong khi Mỹ chỉ tự sản xuất chưa đến 1% nhu cầu tiêu dùng nội địa.

Theo công ty nghiên cứu Bernstein, giá bán lẻ cà phê rang xay tại Mỹ trong tháng 7-2025 đạt 18,55 USD/kg, tương đương khoảng 490.000 đồng, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Đơn vị này dự báo giá có thể tăng thêm 15%-20% trong thời gian tới nếu ảnh hưởng của chính sách thuế đối ứng tiếp tục lan rộng.

Trước tình trạng giá leo thang, người tiêu dùng Mỹ đang dần thay đổi thói quen, chuyển từ uống cà phê tại quán sang tự pha tại nhà để tiết kiệm chi phí.

Một số nông dân tại bang California gần đây đã thử nghiệm trồng cà phê, song chi phí sản xuất cao hơn nhiều so với giá nhập khẩu từ Brazil, ngay cả khi tính thêm mức thuế đối ứng 50%. Vì vậy, mô hình này được đánh giá chỉ phù hợp với phân khúc cà phê đặc sản cao cấp.

Bloomberg cho biết từ tháng 1-2026, Starbucks sẽ cắt giảm lịch hoạt động tại 5 nhà máy rang xay và đóng gói cà phê ở Mỹ, từ 7 ngày xuống còn 5 ngày/tuần, đồng thời giới hạn mức tăng lương để tiết kiệm chi phí vận hành.