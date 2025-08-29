Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giá cà phê hôm nay 29-8: Mạch tăng giá bị cắt, Mỹ trồng cà phê

29-08-2025 - 09:19 AM | Thị trường

Giá cà phê hôm nay chốt phiên đã giảm dù đầu phiên có lúc tăng 3 con số nhưng không giữ được

Kết thúc phiên giao dịch đêm qua, rạng sáng nay 29-8 (giờ Việt Nam), giá cà phê Robusta trên sàn London – Anh giảm từ 1,09%-1,44% còn Arabica trên sàn NewYork – Mỹ cùng giảm 1,7%-2,02%. 

Giá cà phê hôm nay đồng loạt giảm

Ở kỳ hạn giao tháng 11-2025, giá Robusta giảm 70 USD/tấn, còn 4.808 USD/tấn; trong khi giá Arabica giao tháng 12-2025 giảm tới 170 USD/tấn, còn 8.320 USD/tấn.

Ở kỳ hạn sắp kết thúc là tháng 9-2025, giá Robusta cũng giảm 49 USD còn 5.008 USD/tấn; giá Arabica giảm 130 USD/tấn, còn 8.550 USD/tấn.

Giá cà phê hôm nay ở thị trường trong nước có thể điều chỉnh nhẹ từ mức bình quân 123.700 đồng/kg cuối ngày hôm qua.

Giá cà phê giảm trong phiên giao dịch này không lạ khi đã trải qua một đợt tăng giá liên tục đến 6 phiên nên sẽ phải giảm vì giá không thể tăng mãi.

Giá cà phê hôm nay 29-8: Mạch tăng giá bị cắt, Mỹ trồng cà phê- Ảnh 1.

Mạch tăng giá của cà phê bị đứt

Nông dân Mỹ trồng cà phê giữa cơn sốt giá

Thị trường cà phê toàn cầu đang xuất hiện nhiều yếu tố có thể tác động đến giá trong thời gian tới.

Chính phủ Mỹ vừa thông báo miễn thuế đối ứng 19% với một số nông sản của Indonesia như ca cao, dầu cọ và cao su. Tuy vậy, thời điểm áp dụng chưa rõ và mặt hàng cà phê – vốn là một trong những nông sản xuất khẩu chủ lực của Indonesia – chưa được đề cập. 

Indonesia hiện là quốc gia xuất khẩu cà phê lớn thứ 4 thế giới, trong khi Mỹ chỉ tự sản xuất chưa đến 1% nhu cầu tiêu dùng nội địa.

Theo công ty nghiên cứu Bernstein, giá bán lẻ cà phê rang xay tại Mỹ trong tháng 7-2025 đạt 18,55 USD/kg, tương đương khoảng 490.000 đồng, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Đơn vị này dự báo giá có thể tăng thêm 15%-20% trong thời gian tới nếu ảnh hưởng của chính sách thuế đối ứng tiếp tục lan rộng.

Trước tình trạng giá leo thang, người tiêu dùng Mỹ đang dần thay đổi thói quen, chuyển từ uống cà phê tại quán sang tự pha tại nhà để tiết kiệm chi phí.

Một số nông dân tại bang California gần đây đã thử nghiệm trồng cà phê, song chi phí sản xuất cao hơn nhiều so với giá nhập khẩu từ Brazil, ngay cả khi tính thêm mức thuế đối ứng 50%. Vì vậy, mô hình này được đánh giá chỉ phù hợp với phân khúc cà phê đặc sản cao cấp.

Bloomberg cho biết từ tháng 1-2026, Starbucks sẽ cắt giảm lịch hoạt động tại 5 nhà máy rang xay và đóng gói cà phê ở Mỹ, từ 7 ngày xuống còn 5 ngày/tuần, đồng thời giới hạn mức tăng lương để tiết kiệm chi phí vận hành.

Giá cà phê hôm nay 28-8: Khó tin, Robusta tăng mạnh phiên thứ 6 liên tiếp

Theo Ngọc Ánh

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thêm một cứu tinh từ Campuchia đổ bộ giúp Việt Nam xuất khẩu bỏ xa thế giới: Nước ta sở hữu hơn 100.000 ha, thế giới đang ngày càng khan hiếm

Thêm một cứu tinh từ Campuchia đổ bộ giúp Việt Nam xuất khẩu bỏ xa thế giới: Nước ta sở hữu hơn 100.000 ha, thế giới đang ngày càng khan hiếm Nổi bật

Không phải Mỹ hay Nga, châu Âu sắp đón nhận nguồn cung khí đốt mới: Công suất 5,6 triệu tấn/năm, là nhà sản xuất lớn thứ 5 thế giới

Không phải Mỹ hay Nga, châu Âu sắp đón nhận nguồn cung khí đốt mới: Công suất 5,6 triệu tấn/năm, là nhà sản xuất lớn thứ 5 thế giới Nổi bật

Một mẫu xe tay ga Honda được ưu đãi khủng dịp Quốc khánh: Người mua được tặng kèm xe máy điện

Một mẫu xe tay ga Honda được ưu đãi khủng dịp Quốc khánh: Người mua được tặng kèm xe máy điện

07:40 , 29/08/2025
Đối tác Apple thưởng nóng hơn 200 triệu cho nhân viên sản xuất iPhone 17

Đối tác Apple thưởng nóng hơn 200 triệu cho nhân viên sản xuất iPhone 17

07:13 , 29/08/2025
Xu hướng mới trên thị trường xe máy điện Việt Nam

Xu hướng mới trên thị trường xe máy điện Việt Nam

06:43 , 29/08/2025
Xuyên Việt hơn 2.000km bằng Skoda Kodiaq: ‘Chạy 500km/ngày chỉ như uống cà phê ngoài phố’

Xuyên Việt hơn 2.000km bằng Skoda Kodiaq: ‘Chạy 500km/ngày chỉ như uống cà phê ngoài phố’

21:07 , 28/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên