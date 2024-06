Giá cao su tăng, lợi nhuận Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam khả quan

Ngày 17-6, tại TP HCM, VRG tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Cập nhật về kết quả sản xuất kinh doanh 5 tháng đầu năm 2024 với cổ đông, ông Trần Công Kha, Chủ tịch HĐQT VRG, cho biết rất khả quan và tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm 2023. Cụ thể, 5 tháng đầu năm doanh thu hợp nhất hơn 7.100 tỉ đồng, đạt 28,5% kế hoạch năm 2024; lợi nhuận 1.108 tỉ đồng, đạt hơn 32% so với kế hoạch năm 2024. Đối với lĩnh vực đóng góp doanh thu chính là mủ cao su đã tiêu thụ được 150.000 tấn, đạt 29% kế hoạch năm với giá bán bình quân 38,4 triệu đồng/tấn, cao hơn 6 triệu đồng/tấn so với cùng kỳ năm 2023.

Ông Trần Công Kha, Chủ tịch HĐQT VRG, phát biểu tại đại hội

"VRG đã tạo việc làm và thu nhập ổn định cho hơn 83.130 lao động, trong đó có 20.500 người đồng bào thiểu số, 21.500 lao động người Lào, Campuchia. Tập đoàn tiếp tục làm tốt công tác quốc phòng an ninh, an sinh xã hội tại vùng sâu vùng xa, nơi tập đoàn đứng chân" – Chủ tịch HĐQT VRG thông tin thêm.

Theo kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển đã được đại hội cổ đông bất thường VRG ngày 29-3 phê duyệt thì năm 2024, chỉ tiêu doanh thu hợp nhất năm 2024 là 24.999 tỉ đồng (bằng 101,2% so với năm 2023); lợi nhuận sau thuế 3.437 tỉ đồng (bằng 102% so với năm 2023).

Báo cáo thường niên năm 2023 của VRG cho biết doanh thu đạt 24.699 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế 3.372 tỉ đồng và duy trì việc làm ổn định cho hơn 83.000 lao động với mức thu nhập bình quân 8,24 triệu đồng/người/tháng.

Đại hội chụp hình lưu niệm cùng 2 thành viên HĐQT và kiểm soát viên (cầm hoa) được bầu bổ sung

Phát biểu tại đại hội, ông Đỗ Hữu Huy – Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, cho biết bên cạnh những thành tích đạt được thì cần nhìn nhận kết quả sản xuất kinh doanh của VRG những năm gần đây có sự chững lại. Nguyên nhân chủ yếu do thị trường đầu ra gặp nhiều khó khăn cả về sản lượng, giá cả, hiệu quả từ một số khoản đầu tư tài chính của tập đoàn có sự suy giảm và tiến độ xây dựng một số KCN chậm so với dự kiến. Thực tế trên đòi hỏi công tác điều hành của VRG và các thành viên phải có sự đổi mới, chuyển hướng mạnh mẽ hơn trong năm và những năm tiếp theo.

Ông Đỗ Hữu Huy – Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp phát biểu tại đại hội.

Ông Đỗ Hữu Huy yêu cầu VRG xây dựng hệ sinh thái ngành cao su bao gồm các ngành kinh doanh chính và ngành phụ trợ; hình thành các nhà máy, các trung tâm chế biến cao su, chế biến sản phẩm cao su và chế biến gỗ cao su tiên tiến hiện đại phục vụ cho nhu cầu trong nước và xuất khẩu. Đặc biệt, lưu ý khu vực Campuchia khi vườn cây cao su của Tập đoàn đầu tư đã sắp hết chu kỳ khai thác thứ nhất phải cưa cắt gỗ để tái canh.

"Cần phát triển các sản phẩm mang thương hiệu của VRG theo đúng tiêu chuẩn, đồng bộ, có thương hiệu, bản sắc riêng của VRG vươn tầm quốc tế. Từ đó, ngày càng nâng cao vai trò, vị trí dẫn dắt của VRG trong ngành nông nghiệp và sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước đúng như mong muốn và chỉ đạo của Thủ tướng" – ông Huy nhấn mạnh.