Giá chung cư tại nhiều dự án ở Long Biên chạm mốc hơn 70 triệu đồng/m2, tương đương giá chung cư tại Cầu Giấy

Dữ liệu khảo sát của đơn vị nghiên cứu thị trường batdongsan.com ghi nhận, giá chung cư tại Long Biên tăng biến động trong vòng 5 năm trở lại đây. Nếu như giai đoạn 2015-2017, các dự án chung cư đa phần thuộc phân khúc bình dân, nhà ở xã hội như Rice City, Sài Đồng, Thượng Thanh; Ecohome Phúc Lợi, CT2B Thạch Bàn, Happy Star Tower, NO8 Long Biên… với giá chỉ từ 13-17 triệu/m2.

Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, nhiều ông lớn bất động sản, đặc biệt là VinGroup bắt đầu triển khai các dự án, khu đô thị quy mô tại Long Biên, kéo mặt bằng giá chung cư tại Long Biên lên mặt bằng mới.

Cụ thể, nhiều dự án tại Long Biên hiện có mặt bằng giá quanh mốc 40 triệu/m2 trở lên như: Vinhomes Symphony Riverside sở hữu mức giá 50-72 triệu đồng/m2, tương đương với giá của một số toà chung cư mới tại Cầu Giấy.

Một số dự án khác như Sunshine Green Iconic có giá 44-52 triệu đồng/m2; PHC Complex: 42-47 triệu đồng/m2; Khai Sơn City: 40-47 triệu đồng/m2; Mipec Riverside: 44 triệu đồng/m2; HC Golden City: 46-61 triệu đồng/m2; Berriver Jardin: 43-49 triệu đồng/m2; Le Grand Jardin Sài Đồng: 34-42 triệu đồng/m2…

Trong khi đó, tại Cầu Giấy, giá chung cư trung bình năm 2022 khoảng 41 triệu đồng/m2, bao gồm cả những chung cư đã bàn giao nhiều năm, giá khá rẻ. Trong khi đó, nguồn cung chung cư mới trên địa bàn triển khai khoảng 3-5 năm trở lại ghi nhận mặt bằng giá cao.

Cụ thể, dự án Summit Building sở hữu mức giá 59 triệu/m2; Epic Tower: 81 triệu/m2; Mipec Rubik: 56 triệu/m2; The Nine Phạm Văn Đồng: 58 triệu/m2; Golden Park Tower: 56 triệu/m2; Chelsea Residences: 55 triệu/m2

Tại Nam Từ Liêm, giai đoạn 2018-2020, nguồn cung sản phẩm bất động sản tầm trung – cao cấp ồ ạt tung ra thị trường như The Sun Mễ Trì, Vimefulland, The Emerald, Sunshine Center, Florence Mỹ Đình, Iris Garden, The Zei Mỹ Đình … Khảo sát thực tế cho thấy, mức giá tại toà chung cư này dao động từ 35 triệu đồng-65 triệu đồng/m2.

Trong khi đó, nguồn cung mới chung cư giai đoạn 2020 đến nay tập trung vào một số dự án The Tonkin, Masteri West Heights, Imperia Smart City trong Khu đô thị Vinhomes Smart City với mức giá từ 40-70 triệu đồng/m2. Tại dự án như Hoàng Thành Pearl, The Matrix One ghi nhận mức giá trung bình từ 55 triệu đồng/m2-65 triệu đồng/m2.

Theo dữ liệu của batdongsan.com.vn, tại Thanh Xuân, giá chung cư tăng trung bình khoảng 8,96%/năm trong 5 năm (2018-2022), tương đương mức tăng trung bình của thị trường chung cư Hà Nội. Mặt bằng giá hiện cũng chưa quá cao, dao động từ 32-55 triệu/m2, tuy nhiên các dự án mới chủ yếu thuộc phân khúc cao cấp, không có dự án giá rẻ. Số dự án phát sinh nguồn cung năm 2020-2023 chỉ đếm trên đầu ngón tay với giá như sau: Trinity Tower: 40-47 triệu/m2; Harmony Square 45-51 triệu/m2; The Golden Palm: 46-51 triệu/m2; The Legacy: 42-55 triệu/m2

Các chung cư trên địa bàn quận Thanh Xuân phân bổ không đều, chủ yếu tập trung ở 2 phường Nhân Chính và Thanh Xuân Trung, trong đó các tuyến đường Lê Văn Lương, Nguyễn Tuân, Vũ Trọng Phụng. Ngoài ra, là các dự án tại một số khu đô thị mới gồm KĐT Hạ Đình, KĐT Pandora, một phần KĐT Mandarin Garden (phường Nhân Chính) và hàng nghìn căn hộ tại dự án phức hợp Royal City.

Đơn vị nghiên cứu thị trường của đơn vị này ghi nhận, nguồn cung ít ỏi nên thực tế vài năm gần đây, giao dịch chung cư tại Thanh Xuân không có nhiều biến động, chủ yếu là sản phẩm mua đi bán lại. Cũng như các địa bàn khác, giá căn hộ chung cư năm 2022 tại Thanh Xuân tăng mạnh, khoảng 19% so với năm 2021, mức tăng cao nhất trong 5 năm qua. Tuy nhiên, giao dịch hiện khá chững, do thị trường trầm lắng, ảnh hưởng từ các chính sách siết tín dụng, tăng lãi suất và suy thoái kinh tế. Dù ít giao dịch nhưng giá chung cư chỉ giảm nhẹ hoặc đi ngang, chưa có dấu hiệu giảm sâu, ngoại trừ một vài dự án có vướng mắc pháp lý hoặc tranh chấp.