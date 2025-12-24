Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Giá cổ phiếu STB vượt VCB, trở thành mã chứng khoán có thị giá cao nhất ngành ngân hàng

24-12-2025 - 16:03 PM | Tài chính - ngân hàng

Với mức giá đóng cửa 57.900 đồng/cp, STB hiện là cổ phiếu ngân hàng có thị giá cao nhất.


Phiên giao dịch 24/12, cổ phiếu STB của Sacombank tiếp tục là tâm điểm của nhóm ngân hàng khi dẫn đầu mức tăng giá. Cổ phiếu này đóng cửa ở mức 57.900 đồng/cp, tăng 3,39%.

Như vậy, trong 8 phiên tăng liên tục vừa qua, cổ phiếu STB đã tăng giá 27%. Đồng thời, phiên 24/12 cũng đánh dấu mốc quan trọng khi STB vượt qua VCB (Vietcombank) trở thành mã ngân hàng có thị giá cao nhất – điều mà chưa cổ phiếu ngân hàng nào làm được trong 10 năm qua.

Trong khi STB tăng giá, VCB hôm nay đóng cửa bằng giá tham chiếu 57.200 đồng/cp. Hiện VCB vẫn là cổ phiếu ngân hàng có vốn hóa cao nhất ngành, đạt hơn 477 nghìn tỷ đồng.

Ngoài STB, nhiều mã ngân hàng khác cũng diễn biến tích cực trong phiên 24/12 như SHB (+3,37%), LPB (+1,79%), VIB (+1,41%),…

Giá cổ phiếu STB vượt VCB, trở thành mã có thị giá cao nhất ngành ngân hàng - Ảnh 1.

Cổ phiếu STB và LPB đang là tâm điểm quan tâm trong những ngày gần đây khi lãnh đạo thượng tầng có sự biến động mạnh. Ngày 23/12, LPBank đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường, thông qua việc miễn nhiệm Chủ tịch Hôi đồng quản trị đối với ông Nguyễn Đức Thụy. Đồng thời, LPBank bầu ông Hồ Nam Tiến lên vị trí Chủ tịch HĐQT.

Đáng chú ý, ngay trong ngày 23/12, Sacombank bất ngờ công bố ông Nguyễn Đức Thụy chính thức đảm nhiệm vị trí Quyền Tổng Giám đốc. Đồng thời, bà Nguyễn Thị Kiều Anh là Phó TGĐ LPBank cũng chuyển sang làm Phó TGĐ Sacombank.

Trong diễn biến khác, ngày 23/12, Hội đồng quản trị Sacombank đã họp và có Nghị quyết về việc cử ông Dương Minh, Chủ tịch HĐQT đại diện Sacombank trong giao dịch dân sự, quan hệ công tác với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tham gia quan hệ tố tụng và các quan hệ pháp luật khác.


Lan Anh

An ninh tiền tệ

