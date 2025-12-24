Thống đốc yêu cầu các thành viên trong Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc của ngành Ngân hàng về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 phải nghiên cứu sâu các nhiệm vụ được giao, chủ động tham mưu cho Ban Lãnh đạo NHNN. Thống đốc cũng đề nghị các TCTD tiếp tục nghiên cứu ứng dụng công nghệ trong phát triển các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng, trong việc cấp tín dụng qua kênh số, chủ động rà soát quy trình, đề nghị các cơ quan phối hợp trong xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung. Thống đốc cũng nhấn mạnh thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo luôn đi cùng việc đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin, đồng thời chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao về công nghệ thông tin.

Tại phiên họp, Phó Thống đốc Phạm Tiến Dũng đề nghị các ngân hàng thương mại (NHTM) thảo luận tập trung vào nhận diện những rủi ro, thách thức trong chuyển đổi số, an ninh, an toàn thông tin năm 2026; đề xuất hướng xử lý những thách thức đó; đồng thời mong muốn các đơn vị chia sẻ bài học kinh nghiệm, kiến nghị, đề xuất, cách thức triển khai thời gian tới.

Ông Lê Hoàng Chính Quang - Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin (NHNN) - Thường trực Ban Chỉ đạo cho biết, trong triển khai Đề án 06, tính đến hết ngày 12/12/2025, cả ngành Ngân hàng đã có hơn 140 triệu hồ sơ khách hàng cá nhân (CIF) được đối chiếu sinh trắc học qua căn cước công dân (CCCD) gắn chip hoặc ứng dụng VNeID. Đối với khách hàng tổ chức, đã đối chiếu thông tin sinh trắc học hơn 1,5 triệu hồ sơ. Bên cạnh đó có 57 TCTD và 39 tổ chức trung gian thanh toán (TGTT) đã triển khai ứng dụng thẻ CCCD gắp chip qua ứng dụng điện thoại; 63 TCTD đã triển khai ứng dụng thẻ CCCD gắn chip qua thiết bị tại quầy; 32 TCTD và 15 TGTT đang triển khai ứng dụng VNeID trong đó có 19 đơn vị đã triển khai chính thức; 29 TCTD đã ký kết với C06 để triển khai làm sạch dữ liệu khách hàng mở tài khoản thanh toán…

Về dữ liệu số, hiện tại, kho dữ liệu của NHNN đã đạt dung lượng hơn 16TB với hơn 40 tỷ dòng dữ liệu. Hiệu quả của dữ liệu số được thể hiện rõ nét thông qua Hệ thống giám sát các tài khoản thanh toán, ví điện tử nghi ngờ gian lận, giả mạo (SIMO). Theo Vụ Thanh toán (NHNN), tính đến ngày 19/12/2025, đã có 122/149 đơn vị báo cáo thành công lên hệ thống, với tổng số 596 nghìn bản ghi tài khoản thanh toán và ví điện tử có dấu hiệu nghi ngờ gian lận, lừa đảo, vi phạm pháp luật. Hệ thống đã hỗ trợ cảnh báo hơn 2,26 triệu lượt khách hàng, trong đó trên 700 nghìn lượt khách hàng đã tạm dừng hoặc hủy bỏ giao dịch sau khi nhận cảnh báo, với tổng giá trị giao dịch tương ứng hơn 2,78 nghìn tỷ đồng.



