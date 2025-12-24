Ngân hàng PGBank vừa tiếp tục điều chỉnh tăng lãi suất tiền gửi lần thứ hai trong tháng, với mức tăng thêm 0,3%/năm đối với các kỳ hạn từ 6 đến 36 tháng.

Theo biểu lãi suất huy động mới nhất, lãi suất tiền gửi VND tại PGBank được điều chỉnh tăng mạnh ở nhóm kỳ hạn trung và dài. Cụ thể, kỳ hạn 6–9 tháng hiện được niêm yết ở mức 6,8%/năm, trong khi kỳ hạn 12–13 tháng tăng lên 6,9%/năm, áp dụng cho hình thức lĩnh lãi cuối kỳ.

Đáng chú ý, mức lãi suất cao nhất theo niêm yết tại PGBank đã lên tới 7%/năm, áp dụng cho các khoản tiền gửi kỳ hạn từ 18 đến 36 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ. Đây hiện là mức lãi suất niêm yết cao nhất trong nhóm ngân hàng thương mại đối với các kỳ hạn này.

Trong khi đó, PGBank giữ nguyên lãi suất đối với các kỳ hạn ngắn. Cụ thể, tiền gửi kỳ hạn 1–5 tháng tiếp tục được áp dụng mức 4,75%/năm. Mức lãi suất này được đánh giá đã chạm ngưỡng trần lãi suất theo quy định hiện hành của Ngân hàng Nhà nước đối với tiền gửi ngắn hạn.

Ở hình thức trả lãi hàng tháng, lãi suất tại PGBank thấp hơn so với lĩnh lãi cuối kỳ, dao động từ 6,71%/năm ở kỳ hạn 6 tháng và giảm dần về 6,37%/năm ở kỳ hạn 36 tháng.

Lãi suất tiết kiệm mới nhất của ngân hàng PGBank.

Ngoài PGBank, hiện nay một số ngân hàng cũng đang triển khai các chương trình cộng thêm lãi suất, qua đó đưa mức lãi tiết kiệm thực nhận lên từ 7%/năm trở lên.

Tại ngân hàng PVcomBank, khách hàng cá nhân mở tài khoản trực tuyến vào các ngày thứ Sáu hằng tuần được cộng thêm 1,5%/năm so với lãi suất niêm yết. Với khoản tiền gửi từ 100 triệu đồng trở lên, kỳ hạn trên 12 tháng, lãi suất thực nhận dao động 7,6–8,3%/năm, tùy theo chi nhánh và quy mô tiền gửi.

Cake by VPBank cũng áp dụng chính sách ưu đãi dành cho khách hàng gửi tiền lần đầu, với mức cộng thêm tối đa 0,6%/năm. Nhờ đó, lãi suất cao nhất tại ngân hàng số này đạt 7,5%/năm đối với các kỳ hạn từ 6–36 tháng.

VPBank cũng áp dụng lãi suất từ 7%/năm trở lên tập trung chủ yếu ở kỳ hạn 6–7 tháng, áp dụng cho nhóm khách hàng Diamond và không yêu cầu số tiền gửi quá lớn.

Cụ thể, chỉ từ 100 triệu đồng, khách hàng gửi tại quầy đã có thể hưởng lãi suất 7%/năm cho kỳ hạn 6 tháng và 7,1%/năm cho kỳ hạn 7 tháng. Khi số tiền tăng lên từ 500 triệu đồng, lãi suất tương ứng được nâng lên 7,1–7,2%/năm. Với các khoản tiền gửi lớn hơn, từ 3 tỷ đồng trở lên, lãi suất cao nhất tại quầy dao động 7,4–7,5%/năm cho kỳ hạn 6–7 tháng.

Ở kênh gửi online, điều kiện tiếp cận lãi suất cao càng thuận lợi hơn. Chỉ từ 100 triệu đồng, khách hàng đã được hưởng 7,1–7,2%/năm cho kỳ hạn 6–7 tháng. Mức lãi suất cao nhất trên kênh online đạt 7,6%/năm, áp dụng cho nhóm khách hàng gửi từ 50 tỷ đồng trở lên.

Trong tháng 12/2025, Techcombank cũng triển khai chương trình cộng thêm 1%/năm lãi suất tiết kiệm cho các khoản tiền gửi kỳ hạn 3, 6 và 12 tháng. Với chương trình này, lãi suất khách hàng có thể nhận được cao nhất lên tới 7,1%/năm, nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện áp dụng.

OCB cũng triển khai nhiều chính sách lãi suất theo quy mô tiền gửi. Với khoản tiền gửi từ 500 triệu đồng, kỳ hạn 36 tháng, lãi suất được niêm yết lên tới 7,1%/năm. Trong khi đó, gửi tiết kiệm tại quầy kỳ hạn 6 tháng với cùng mức tiền gửi, lãi suất có thể đạt 7%/năm.

Bên cạnh đó, một số ngân hàng áp dụng chính sách lãi suất đặc biệt, gắn với điều kiện số dư tiền gửi rất cao. Cụ thể, PVcomBank niêm yết lãi suất đặc biệt 9%/năm cho kỳ hạn 12–13 tháng khi gửi tiền tại quầy, với điều kiện duy trì số dư tối thiểu 2.000 tỷ đồng.

HDBank áp dụng mức lãi suất 8,1%/năm cho kỳ hạn 13 tháng và 7,7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng, với điều kiện số dư tối thiểu 500 tỷ đồng.

Vikki Bank triển khai lãi suất 8,4%/năm đối với tiền gửi kỳ hạn từ 13 tháng trở lên, với số tiền gửi tối thiểu 999 tỷ đồng; trong khi đó, OCB duy trì mức lãi suất 7,1%/năm cho khoản tiền gửi trên 500 triệu đồng, kỳ hạn 36 tháng.