ĐHCĐ bất thường NCB: Phát hành riêng lẻ 1 tỷ cổ phiếu tăng vốn, bầu HĐQT nhiệm kỳ mới

Tại ĐHĐCĐ này, NCB sẽ trình cổ đông phương án tăng vốn điều lệ trong năm 2026 thông qua phát hành cổ phiếu riêng lẻ. Theo phương án, NCB sẽ phát hành 1 tỷ cổ phiếu phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng giá trị phát hành 10.000 tỷ đồng.

Trước đợt phát hành, vốn điều lệ của NCB ở mức 19.279,8 tỷ đồng. Sau khi hoàn tất, vốn điều lệ dự kiến tăng lên 29.279,8 tỷ đồng, tương đương mức tăng 51,87% so với thời điểm chào bán.

Số cổ phiếu trên dự kiến được thực hiện trong 1 đợt, với giá chào bán không thấp hơn mệnh giá. Theo NCB, việc tăng vốn điều lệ giúp nâng cao năng lực tài chính và khả năng chống chịu trước rủi ro, đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn quy định của NHNN.Tăng vốn điều lệ là cơ sở quan trọng để NCB nâng cao năng lực tài chính, mở rộng quy mô hoạt động, bổ sung nguồn vốn kinh doanh, đáp ứng tốt hơn nhu cầu vốn

Tại Đại hội, NCB cũng sẽ bầu HĐQT nhiệm kỳ mới với 8 thành viên, trong đó có 2 thành viên độc lập và Ban Kiểm soát gồm 5 thành viên.

Theo tài liệu công bố, danh sách ứng viên HĐQT NCB nhiệm kỳ 2025–2030 gồm 8 người. Trong đó, 5 ứng viên là các thành viên đang tham gia HĐQT NCB trong nhiệm kỳ hiện tại, gồm bà Bùi Thị Thanh Hương – Chủ tịch HĐQT; bà Hoàng Thu Trang – Phó Chủ tịch HĐQT; ông Dương Thế Bằng – thành viên HĐQT; bà Nguyễn Thị Hài Hòa – thành viên HĐQT và bà Trịnh Thanh Mai – thành viên độc lập HĐQT.

Ba ứng viên mới được đề cử trong danh sách này là ông Tạ Kiều Hưng - Tổng Giám đốc NCB, bà Đỗ Thị Thu Hương và bà Lâm Thùy Dung.

Bà Đỗ Thị Thu Hương, sinh năm 1985, có trình độ đại học chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán và thạc sĩ Quản trị kinh doanh. Bà Hương có nhiều năm công tác trong lĩnh vực tài chính, đảm nhiệm các vị trí như Trưởng phòng Nguồn vốn kiêm Trưởng phòng Hỗ trợ và kiểm soát rủi ro, Giám đốc quản lý guồn vốn và thanh khoản, Giám đốc Tài chính... của ngân hàng và tập đoàn lớn.

Bà Lâm Thùy Dung, sinh năm 1985, có trình độ đại học chuyên ngành tài chính doanh nghiệp. Bà từng làm việc tại Công ty TNHH Canon Việt Nam, Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam, Ngân hàng Techcombank và Công ty TNHH Đầu tư Tập đoàn Mặt Trời..

Đối với việc bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025–2030, danh sách NCB công bố gồm 5 ứng viên với 3 ứng viên mới.

Trong đó, bà Đỗ Thị Đức Minh, hiện là Trưởng Ban kiểm soát NCB, tiếp tục được đề cử. Các ứng viên Ban kiểm soát còn lại gồm bà Vũ Kim Phượng và ông Nguyễn Văn Quang (đều đang là thành viên Ban kiểm soát NCB); bà Phạm Thị Hiền – hiện là Phó Tổng Giám đốc NCB; cùng hai ứng viên mới là ông Nguyễn Việt Sơn và ông Lê Văn Quý.

Ông Nguyễn Việt Sơn, sinh năm 1976, có trình độ chuyên môn đại học chuyên ngành Marketing, Ngoại ngữ và Luật kinh tế. Ông từng đảm nhiệm các vị trí Trưởng ban Pháp chế, Trưởng ban Thanh tra và Trưởng ban kiểm soát tại Công ty CP Tập đoàn Mặt Trời. Ông từng là cố vấn Hội đồng quản trị ngân hàng NCB trong năm 2023.

Từ tháng 9/2024 đến nay, ông đảm nhiệm vị trí Luật sư, Trợ lý Tổng Giám đốc, Trưởng phòng Bảo hiểm - Công ty TNHH Đầu tư Mặt Trời.

Ông Lê Văn Quý, sinh năm 1979 có trình độ đại học chuyên ngành Kinh tế, Kế toán tổng hợp. Ông từng đảm nhiệm các vị trí kế toán, kế toán trưởng, trợ lý Tổng Giám đốc và giám đốc tại một số doanh nghiệp. Từ tháng 6/2024 đến nay, ông Lê Văn Quý là Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Tây Hà Nội.

Bên cạnh hai nội dung trên, ĐHĐCĐ NCB cũng dự kiến thông qua một số nội dung khác thuộc thẩm quyền đại hội.

Phần hỏi đáp với cổ đông

Cổ đông: Đề nghị Ban lãnh đạo ngân hàng chia sẻ về kết quả kinh doanh sơ bộ năm 2025 và dự phóng năm 2026

Chủ tịch Bùi Thị Thanh Hương: Liên quan đến nội dung dự phóng kết quả kinh doanh năm 2025 của toàn NCB, xin được báo cáo đến Đại hội như sau.

Theo số liệu ngân hàng đã công bố thông tin tại thời điểm ngày 30/9, tổng tài sản của ngân hàng đạt 154.000 tỷ đồng. Dư nợ cho vay khách hàng đạt 95.000 tỷ đồng. Vốn huy động đạt khoảng 126.800 tỷ đồng. Tại thời điểm này, ngân hàng chưa hoàn thành đợt tăng vốn điều lệ 7.500 tỷ đồng vừa qua, do đó vốn điều lệ khi đó ở mức 11.800 tỷ đồng.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, vốn điều lệ của ngân hàng đã chính thức được ghi nhận ở mức 19.280 tỷ đồng vào cuối tháng 10. Theo dự báo của Ban lãnh đạo ngân hàng, xin báo cáo với Đại hội, dự kiến đến cuối năm 2025, tổng tài sản của ngân hàng sẽ tiếp tục tăng, chủ yếu nhờ phần vốn điều lệ tăng thêm 7.500 tỷ đồng trong thời gian vừa qua và tăng trưởng từ các hoạt động phi tín dụng.

Riêng đối với hoạt động tín dụng, đến hết ngày 30/9, ngân hàng đã hoàn thành toàn bộ chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng 35% được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt. NCB chưa từng vượt hạn mức tăng trưởng tín dụng được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt. Do đó, con số dư nợ tín dụng đến cuối năm dự kiến vẫn giữ ở mức khoảng 95.000 tỷ đồng.

Tuy nhiên, trong cơ cấu tăng trưởng tín dụng này có một sự biến chuyển rất thực chất và tích cực, đó là chất lượng danh mục tín dụng. Theo Đề án tái cơ cấu đã được Ngân hàng Nhà nước thông qua trong năm nay, ngân hàng đã xử lý được 3.669 tỷ đồng nợ xấu, nợ có vấn đề tồn tại trong quá khứ. Trong năm 2025, NCB cam kết tối thiểu đạt và có thể vượt nhẹ mức cam kết này với Ngân hàng Nhà nước trong Đề án tái cơ cấu.

Mặc dù tăng trưởng tín dụng theo tỷ lệ là khoảng 35%, nhưng về giá trị tuyệt đối, ngân hàng đã có sự dịch chuyển thêm gần 4.000 tỷ đồng nhờ việc thu hồi các khoản nợ cũ và giải ngân các khoản vay mới. Trên cơ sở đó, lợi nhuận trước phân bổ của ngân hàng trong năm 2025 dự kiến đạt gần 900 tỷ đồng.

Tuy nhiên, theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và phê duyệt tại Đề án tái cơ cấu, toàn bộ lợi nhuận phát sinh của NCB sẽ được sử dụng để bù đắp các tổn thất tài chính do nợ xấu đã được nhận diện trong Đề án tái cơ cấu. Do đó, theo công bố dự kiến, lợi nhuận sau phân bổ của ngân hàng đến cuối năm 2025 sẽ là 0 đồng.

Cổ đông: Đề nghị Ban lãnh đạo ngân hàng chia sẻ về hoạt động quản trị nợ và kiểm soát rủi ro

Chủ tịch Bùi Thị Thanh Hương: Liên quan đến câu hỏi của cổ đông về chiến lược quản trị nợ và kiểm soát rủi ro của NCB, xin báo cáo đến quý cổ đông: đến thời điểm hiện tại, tỷ lệ nợ có vấn đề của NCB ở mức dưới 1%. Tỷ lệ này bao gồm cả nợ quá hạn và nợ xấu phát sinh mới, không bao gồm danh mục nợ đã được nhận diện và đưa vào Đề án tái cơ cấu tồn tại trước năm 2021 – thời điểm Ban lãnh đạo cấp cao mới tham gia tái cơ cấu ngân hàng.

Đây là tỷ lệ thấp nhất trên thị trường hiện nay. Theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, một ngân hàng hoạt động lành mạnh được phép có tỷ lệ nợ xấu tối đa là 3%. Trong danh mục tín dụng mới phát sinh, NCB đang kiểm soát tỷ lệ nợ quá hạn và nợ xấu ở mức dưới 1%.

Để đạt được kết quả này, tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2025, Tổng Giám đốc cùng Ban lãnh đạo ngân hàng đã báo cáo rõ định hướng tăng trưởng tín dụng vào các ngành nghề trọng điểm, cũng như các chính sách và công cụ kiểm soát rủi ro.

Trong giai đoạn vừa qua, NCB tập trung cho vay doanh nghiệp và cá nhân có mức độ tín nhiệm cao, lịch sử tín dụng tốt và năng lực tài chính rõ ràng. Mỗi lần tăng vốn điều lệ, ngân hàng đều căn cứ trên tình hình kinh doanh thực tế của khách hàng để điều chỉnh hạn mức vay ngắn hạn và trung – dài hạn, theo một lộ trình chặt chẽ, bài bản và có kiểm soát.

Trên cơ sở đó, tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 sắp tới, Ban điều hành và Hội đồng Quản trị sẽ tiếp tục trình các chỉ tiêu kế hoạch và cam kết duy trì tỷ lệ nợ có vấn đề phát sinh mới dưới 1%.

Chủ tịch Bùi Thị Thanh Hương

Cổ đông: Đề nghị Ban lãnh đạo ngân hàng chia sẻ về tầm quan trọng của việc tăng vốn

Chủ tịch Bùi Thị Thanh Hương: Liên quan đến nội dung tăng vốn, xin báo cáo đến quý cổ đông và cơ quan quản lý: vốn điều lệ, đặc biệt là vốn tự có, chính là "mạch máu" của một tổ chức tín dụng. Nếu không có quy mô vốn đủ lớn và tỷ trọng vốn tự có hợp lý, ngân hàng sẽ phụ thuộc rất nhiều vào nguồn vốn huy động bên ngoài, ảnh hưởng đến hệ số an toàn vốn cũng như chi phí huy động.

Trong năm 2025, với sự ủng hộ của các nhà đầu tư, NCB đã hoàn thành đợt tăng vốn 7.500 tỷ đồng. Đây là nguồn vốn đặc biệt quan trọng giúp ngân hàng cải thiện hiệu quả kinh doanh. Dù hạn mức tăng trưởng tín dụng đã sử dụng hết, nhưng trong bối cảnh lãi suất trên thị trường liên ngân hàng ở mức cao, nguồn vốn mới vẫn được sử dụng hiệu quả, có trách nhiệm và mang lại hiệu quả kinh doanh ngay lập tức.

Việc tiếp tục đề xuất tăng vốn thêm 10.000 tỷ đồng trong năm 2026 là bước quan trọng và là bước cuối cùng theo cam kết trong Đề án tái cơ cấu đã trình Ngân hàng Nhà nước từ năm 2022. Sau năm 2026, ngân hàng sẽ tiếp tục xử lý các tồn đọng trong quá khứ bằng nguồn lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh và có thể sử dụng một phần vốn điều lệ để làm sạch bảng cân đối kế toán.

Trong trường hợp thu hồi được các khoản nợ đã xử lý bằng vốn tự có, ngân hàng sẽ ghi nhận lợi nhuận bất thường trong tương lai. Ban lãnh đạo kỳ vọng đến hết năm 2026 sẽ hoàn thành khoảng 3/5 chỉ tiêu chính trong Đề án tái cơ cấu, các chỉ tiêu còn lại sẽ hoàn thành trong các năm tiếp theo.

Sau khi hoàn thành toàn bộ các chỉ tiêu tại Đề án tái cơ cấu, ngân hàng sẽ tiếp tục mời gọi nhà đầu tư, tiến tới phát hành vốn cho cổ đông hiện hữu khi đủ điều kiện theo quy định.

