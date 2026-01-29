Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Gia đình chính là quý nhân lớn nhất: 4 con giáp đổi vận nhờ người thân cuối năm

29-01-2026 - 11:00 AM | Sống

Với 4 con giáp dưới đây, quý nhân lớn nhất cuối năm không ở đâu xa, mà ở ngay trong gia đình.

Cuối năm, khi nhiều người mải miết tìm quý nhân bên ngoài: cơ hội mới, mối quan hệ mới, nguồn tiền mới thì có những con giáp lại đổi vận theo cách rất âm thầm: nhờ chính gia đình. Không phải ai cũng nhận ra rằng, khi nhà yên, lòng vững, thì vận trình tự khắc xoay chiều. Với 4 con giáp dưới đây, quý nhân lớn nhất cuối năm không ở đâu xa, mà ở ngay trong gia đình.

Tuổi Mão: Được người thân dẫn lối, việc khó cũng hóa dễ

Gia đình chính là quý nhân lớn nhất: 4 con giáp đổi vận nhờ người thân cuối năm- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Cuối năm, tuổi Mão bước vào giai đoạn mà mọi thứ tưởng như chững lại: công việc không bứt phá, tiền bạc vừa đủ xoay, tinh thần đôi lúc chùng xuống. Nhưng chính lúc này, người thân trong gia đình lại trở thành điểm tựa quan trọng nhất.

Một lời khuyên đúng lúc từ cha mẹ, sự hỗ trợ thầm lặng từ anh chị em, hay sự cảm thông từ bạn đời giúp tuổi Mão nhìn ra hướng đi mới. Có những việc tưởng phải bỏ, nhưng nhờ gia đình động viên, tuổi Mão kiên trì thêm chút nữa và bắt đầu thấy kết quả.

Không ồn ào, không bùng nổ, nhưng vận trình của tuổi Mão được kéo lên từng chút một, đủ để cuối năm không còn nặng gánh như trước.

Tuổi Dậu: Gia đình đứng sau, vận tài chính xoay chuyển rõ rệt

Tuổi Dậu vốn quen gánh trách nhiệm, nhiều khi tự mình lo hết mọi thứ. Suốt một thời gian dài, họ vừa áp lực công việc, vừa căng thẳng chuyện tiền nong, đến mức quên mất mình cũng cần một chỗ dựa.

Cuối năm nay, gia đình chính là quý nhân giúp tuổi Dậu đổi vận. Người bạn đời san sẻ gánh nặng, người thân hỗ trợ đúng lúc, hoặc đơn giản là cả nhà đồng lòng, không tạo thêm áp lực. Khi tinh thần nhẹ hơn, tuổi Dậu đưa ra những quyết định tài chính tỉnh táo hơn, tránh được rủi ro, giữ được tiền.

Vận không đến từ bên ngoài, mà đến từ việc không còn phải chiến đấu một mình.

Gia đình chính là quý nhân lớn nhất: 4 con giáp đổi vận nhờ người thân cuối năm- Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Tuổi Hợi: Phúc khí gia đình kéo vận may trở lại

Trong 4 con giáp, tuổi Hợi là người cảm nhận rõ nhất sự "đổi chiều" nhờ gia đình. Trước đó, họ dễ rơi vào trạng thái mệt mỏi, cho đi nhiều nhưng nhận lại ít, cả về tình cảm lẫn công việc.

Cuối năm, tuổi Hợi được gia đình nâng đỡ theo cách rất tự nhiên. Người thân quan tâm hơn, bạn đời thấu hiểu hơn, sẵn sàng gánh bớt trách nhiệm. Nhờ vậy, tuổi Hợi dần lấy lại cân bằng, tinh thần ổn định kéo theo vận trình khởi sắc.

Tiền bạc không tăng đột biến, nhưng đủ đầy và dễ thở, quan trọng hơn là cảm giác an tâm – thứ mà tuổi Hợi đã thiếu suốt một thời gian dài.

Tuổi Thìn: Gia đình là điểm tựa để bật lên cuối năm

Tuổi Thìn thường có xu hướng tập trung vào sự nghiệp, đôi khi bỏ quên những xáo trộn trong gia đình. Nhưng cuối năm nay, họ nhận ra rằng chỉ khi giải quyết xong chuyện nhà, vận bên ngoài mới thông.

Khi các mâu thuẫn được hóa giải, gia đình trở lại trạng thái ổn định, tuổi Thìn có điều kiện tập trung toàn lực cho công việc. Nhờ hậu phương vững vàng, họ đưa ra được những quyết định quan trọng, đúng thời điểm, giúp vận trình cuối năm chuyển biến tích cực.

Với tuổi Thìn, gia đình không chỉ là chỗ dựa tinh thần, mà còn là "đòn bẩy vận mệnh".

Lời kết:

Cuối năm, không phải ai gặp quý nhân cũng đổi vận. Nhưng với 4 con giáp này, gia đình chính là quý nhân lớn nhất. Khi người thân đồng hành, khi nhà cửa yên ổn, thì dù vận trình có chậm một chút, cũng không đi lệch hướng. Đôi khi, để đổi vận, chỉ cần quay về đúng chỗ, nơi luôn sẵn sàng đứng sau mình, dù mình có thành công hay chưa.

* Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

4 con giáp càng gần cuối năm càng giàu, bước vào giai đoạn may mắn bùng nổ, dễ gặp quý nhân

Theo Ngọc Anh

Thanh niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Một mùa không thưởng Tết, nguy cơ mất việc khi ra Giêng và nỗi khủng hoảng những lần nhận điện thoại từ bố mẹ

Một mùa không thưởng Tết, nguy cơ mất việc khi ra Giêng và nỗi khủng hoảng những lần nhận điện thoại từ bố mẹ Nổi bật

10 năm mua vàng không thiếu tháng nào, tôi quyết định đã đến lúc phải dừng lại

10 năm mua vàng không thiếu tháng nào, tôi quyết định đã đến lúc phải dừng lại Nổi bật

Phát hiện 1 loại cây "hút vàng" từ độ sâu 30m: "500 cây mới cho ra lượng vàng đủ để làm 1 chiếc nhẫn cưới"

Phát hiện 1 loại cây "hút vàng" từ độ sâu 30m: "500 cây mới cho ra lượng vàng đủ để làm 1 chiếc nhẫn cưới"

11:00 , 29/01/2026
Chi tiết mức phạt nồng độ cồn 2026 đối với tất cả các loại xe

Chi tiết mức phạt nồng độ cồn 2026 đối với tất cả các loại xe

10:40 , 29/01/2026
Giá vàng vượt mốc 190 triệu đồng/lượng, hàng triệu người dân đang giữ vàng băn khoăn: Từ 9/2, vàng nhẫn, vàng miếng mất hóa đơn có bán được không?

Giá vàng vượt mốc 190 triệu đồng/lượng, hàng triệu người dân đang giữ vàng băn khoăn: Từ 9/2, vàng nhẫn, vàng miếng mất hóa đơn có bán được không?

10:31 , 29/01/2026
Giáo viên 30 năm đứng lớp nói thẳng: Thà con học kém một chút, còn hơn vội vàng đưa con đi học thêm

Giáo viên 30 năm đứng lớp nói thẳng: Thà con học kém một chút, còn hơn vội vàng đưa con đi học thêm

10:14 , 29/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên