Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Gia đình có 3 người cùng mắc 1 loại ung thư, người đàn ông kinh hoàng phát hiện...

15-10-2025 - 00:18 AM | Sống

Gia đình có 3 người cùng mắc 1 loại ung thư, người đàn ông kinh hoàng phát hiện...

Bệnh nhân đi khám vì đau ngực, gia đình có bố, chú ruột, anh trai đều mất vì mắc ung thư đại tràng. Từ thông tin này, bác sĩ tư vấn bệnh nhân thực hiện nội soi đại tràng, kết quả phát hiện tổn thương tiền ung thư.

Trước đó, ông M. (54 tuổi, Hà Nội) chưa từng nội soi đại tràng vì sợ làm thủ thuật. Nội soi dạ dày ghi nhận viêm dạ dày, HP âm tính, có túi thừa tá tràng. Nội soi đại tràng phát hiện túi thừa manh tràng và 2 polyp tại đại tràng ngang và đại tràng sigma, đã được cắt qua nội soi và gửi làm xét nghiệm mô bệnh học. 

Kết quả mô bệnh học cho thấy:

- Polyp đại tràng ngang: U tuyến ống, loạn sản độ thấp. 

- Polyp đại tràng sigma: U tuyến ống, loạn sản độ cao, diện cắt không còn tế bào u. 

Các xét nghiệm chỉ dấu ung thư, bao gồm CEA (1,85 ng/mL) và CA 19-9 đều trong giới hạn bình thường. Chụp CT ổ bụng có tiêm thuốc cản quang ghi nhận giãn nhẹ đường mật trong và ngoài gan, kèm một số túi thừa manh tràng.  

Xét nghiệm tầm soát gen ung thư di truyền cho nam giới (dạ dày, đại tràng, tiền liệt tuyến...) kết quả không phát hiện đột biến. 

Gia đình có 3 người cùng mắc 1 loại ung thư, người đàn ông kinh hoàng phát hiện...- Ảnh 1.

Gia đình có 3 người cùng mắc 1 loại ung thư, người đàn ông kinh hoàng phát hiện...- Ảnh 2.

Dựa vào kết quả trên, ông M. được chẩn đoán mắc polyp đại tràng sigma loạn sản độ cao và polyp đại tràng ngang đã được cắt qua nội soi. Bệnh nhân được kê đơn điều trị và theo dõi định kỳ. Trong vòng 1 năm, tái khám và nội soi kiểm tra 2 lần đều không ghi nhận tái phát tại vị trí polyp loạn sản độ cao. 

Theo ThS.BSNT Lưu Tuấn Thành - Phó Giám đốc Trung tâm Tiêu hóa Medlatec, loạn sản độ cao là tình trạng các tế bào niêm mạc đại tràng hoặc dạ dày phát triển bất thường, với sự thay đổi rõ rệt về cấu trúc và chức năng, gần giống tế bào ung thư nhưng chưa xâm lấn. Đây là tổn thương tiền ác tính, được xếp vào nhóm tổn thương có nguy cơ cao tiến triển thành ung thư. 

Nếu không được can thiệp (cắt polyp qua nội soi), loạn sản độ cao có thể tiến triển thành ung thư biểu mô tại chỗ hoặc ung thư xâm lấn trong vòng vài tháng đến vài năm. Tốc độ tiến triển phụ thuộc vào kích thước polyp, mức độ loạn sản và các yếu tố nguy cơ như tiền sử gia đình hoặc bệnh lý nền (viêm loét đại tràng, bệnh Crohn). 

Bác sĩ Thành khuyến cáo, đối với những trường hợp như bệnh nhân M., có polyp loạn sản độ cao, tiền sử gia đình nhiều người mắc ung thư đại tràng, việc cắt polyp qua nội soi là cần thiết và phải được theo dõi định kỳ bằng nội soi 6 tháng/lần trong ít nhất 2 năm đầu. 

Bên cạnh đó, với những bệnh nhân nghi ngờ có yếu tố di truyền, xét nghiệm tầm soát gen ung thư di truyền (khảo sát 145 gen, bao gồm 30 gen liên quan đến ung thư đại trực tràng di truyền) giúp đánh giá nguy cơ mắc ung thư trong cuộc đời, từ đó xây dựng kế hoạch tầm soát ung thư cá thể hóa cũng như ngăn ngừa di truyền gen bệnh cho thế hệ sau. 

Theo Bạch Hoa

Đời sống Pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Người phụ nữ mất lắc tay 21 chỉ vàng trị giá 166 triệu đồng khi qua cửa an ninh: 48 giờ tìm kiếm và hành động gây ngỡ ngàng của người lao công

Người phụ nữ mất lắc tay 21 chỉ vàng trị giá 166 triệu đồng khi qua cửa an ninh: 48 giờ tìm kiếm và hành động gây ngỡ ngàng của người lao công Nổi bật

Cửa hàng vàng mới mở ế khách nhưng vẫn đạt doanh thu hơn 37 tỷ đồng/tháng: Cơ quan chức năng phải vào cuộc điều tra dòng tiền bất thường

Cửa hàng vàng mới mở ế khách nhưng vẫn đạt doanh thu hơn 37 tỷ đồng/tháng: Cơ quan chức năng phải vào cuộc điều tra dòng tiền bất thường Nổi bật

Hari Won từ hồi trẻ đến khi làm vợ Trấn Thành chỉ si mê món rẻ bèo này

Hari Won từ hồi trẻ đến khi làm vợ Trấn Thành chỉ si mê món rẻ bèo này

22:59 , 14/10/2025
Chăm ông 5 năm, cháu "hờ" được chia 17 triệu, cháu ruột ngồi không hưởng 3 căn biệt thự: Cuộc gọi đảo ngược tình thế!

Chăm ông 5 năm, cháu "hờ" được chia 17 triệu, cháu ruột ngồi không hưởng 3 căn biệt thự: Cuộc gọi đảo ngược tình thế!

22:30 , 14/10/2025
Công an Hà Nội nói về tình trạng hôn nhân của Shark Bình và Phương Oanh

Công an Hà Nội nói về tình trạng hôn nhân của Shark Bình và Phương Oanh

22:22 , 14/10/2025
Boss Ngân Collagen Cần Thơ “biến mất”?

Boss Ngân Collagen Cần Thơ “biến mất”?

22:21 , 14/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên