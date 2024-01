Giá dự kiến 2 mẫu SUV của Lynk & Co: 01 giá hơn 1 tỷ ngang CR-V, 05 giá hơn 1,7 tỷ ngang BMW X3 bản tiêu chuẩn

Một tư vấn bán hàng phía Nam vừa thông báo mức giá dự kiến của mẫu xe Lynk & Co 01 và 05 tại thị trường Việt Nam. Theo đó, Lynk & Co 01 có giá dự kiến hơn 1 tỷ đồng và Lynk & Co 05 giá dự kiến hơn 1,7 tỷ đồng.

Phía Lynk & Co Việt Nam chưa xác nhận thông tin này. Thông thường, giá bán dự kiến được đại lý hoặc nhân viên tư vấn bán hàng đưa ra nhằm mục đích để khách hàng tham khảo, hoàn toàn có thể giống hoặc không giống giá bán chính thức.

Lynk & Co 01 có giá bán dự kiến hơn 1 tỷ đồng tại Việt Nam.

Nhưng không thể phủ nhận rằng, giá bán dự kiến của Lynk & Co 01 và 05 khá hợp lý nếu nhìn vào cách định giá của mẫu xe 09. Hiện tại, Lynk & Co 09 có giá 2,199 tỷ đồng, tức ngang với nhóm xe phổ thông cùng cỡ như Ford Explorer (2,439 tỷ đồng) và Volkswagen Teramont (2,499 tỷ đồng) dù Lynk & Co 09 thuộc phân khúc cận sang.

Trong khi đó, với giá dự kiến hơn 1 tỷ đồng, Lynk & Co 01 chỉ ngang nhóm SUV/CUV hạng C phổ thông như Honda CR-V, Mazda CX-5 hay Kia Sportage. Lynk & Co 05 khó tham chiếu hơn vì không có đối thủ trực tiếp tại Việt Nam.

Lynk & Co được định vị ở phân khúc cận sang nhưng giá chỉ ngang xe phổ thông cùng hạng.

Trong dải sản phẩm của Lynk & Co Việt Nam, 01 là mẫu SUV được định vị thấp nhất. Xe sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.549 x 1.860 x 1.689 mm, trục cơ sở 2.734 mm. Khoang cabin có thiết kế tối giản với ít nút bấm vật lý. Có 2 màn hình lớn gồm loại 12,3 inch sau vô lăng, 12,8 inch cảm ứng trung tâm, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto.

Nội thất xe được bố trí 5 chỗ ngồi. Ghế lái chỉnh điện 8 hướng. Ghế phụ chỉnh cơ 6 hướng. Vật liệu bọc ghế là da. Phía trên có cửa sổ trời toàn cảnh. Động cơ là loại 2.0L tăng áp, công suất 218 mã lực và mô-men xoắn 325 Nm, kết hợp số 8 cấp và dẫn động cầu trước.

Nội thất Lynk & Co 01.

Điểm nổi trội bậc nhất của Lynk & Co 01 là công nghệ an toàn. Mẫu xe này có nhiều tính năng ADAS như hỗ trợ phanh chủ động, nhận diện biển báo, hỗ trợ giữ làn đường, ga tự động thích ứng, đèn pha thông minh... Một số trang bị an toàn khác còn có camera 360 độ, cảm biến va chạm sau, cảnh báo áp suất lốp...

Lynk & Co 05 có giá dự kiến hơn 1,7 tỷ đồng.

Trong khi đó, Lynk & Co 05 là phiên bản coupe của 01. Thiết kế SUV Coupe thể hiện khá rõ nét ở phần đuôi vuốt dốc hẳn về phía sau. Xe được trang bị hệ thống đèn LED hoàn toàn. Cụm đèn trước chiếu sáng thích ứng (adaptive) là trang bị cao cấp hơn so với 01. Bộ mâm kích thước lên tới 20 inch, lớn hơn 1 inch so với 01, đi kèm lốp 235/45R20.

Nội thất cũng có 5 chỗ ngồi. Ghế lái chỉnh điện 12 hướng có nhớ vị trí và thông gió làm mát, còn ghế phụ chỉnh điện 8 hướng. Vật liệu hoàn thiện nội thất khá cao cấp, với da Nappa cho ghế, cánh cửa kết hợp một số chi tiết da thường ở xung quanh.



Động cơ Lynk & Co 05 là máy 2.0L tăng áp nhưng mạnh hơn 01, cho công suất 254 mã lực và mô-men xoắn 350 Nm, kết hợp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động AWD.