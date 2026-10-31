Giá gần 640 triệu đồng một đêm, khách sạn này sao lại thu hút sự chú ý đến vậy?

Theo thông tin, 'ngôi sao' nhạc pop Justin Bieber đã lưu trú tại một căn phòng khách sạn siêu sang với chi phí 33 triệu won mỗi đêm (khoảng gần 640 triệu đồng/đêm) trong chuyến thăm Hàn Quốc gần đây.

Theo các nguồn tin từ ngành khách sạn và truyền thông nước ngoài, nơi lưu trú của Justin Bieber là "Josun Grand Masters Suite", hạng phòng cao cấp nhất tại khách sạn Josun Palace (Seoul Gangnam), tọa lạc trên đường Teheran-ro, quận Gangnam, Seoul.

Căn hộ dành cho khách này nằm trên tầng 35 của khách sạn, với diện tích khoảng 413m2. Căn hộ 8gồm ba phòng ngủ, một phòng khách rộng rãi, khu vực ăn uống, phòng để quần áo, phòng vệ sinh phụ và các phòng tắm riêng.

Nơi đây còn có quầy bar và không gian làm việc riêng biệt, được thiết kế để phục vụ nhu cầu sinh hoạt độc lập thay vì chỉ đơn thuần là một nơi lưu trú. Tọa lạc tại tầng 35, căn phòng này sở hữu tầm nhìn bao quát trung tâm Gangnam. Được biết, giá thuê mỗi đêm tại đây rơi vào khoảng 33 triệu won (gần 640 triệu đồng).

Josun Palace, được mệnh danh là "huyền thoại sáu sao", tự hào với thiết kế nội thất tinh tế cùng dịch vụ được cá nhân hóa ở mức độ cao. Căn phòng đặc biệt này được xem là biểu tượng của khách sạn, không chỉ bởi quy mô và các tiện nghi vượt trội, mà còn là minh chứng cho chất lượng dịch vụ đẳng cấp mà khách sạn mang lại.

Bieber đã đến Hàn Quốc vào ngày 23/10 cùng với vợ mình, Hailey Bieber. Chuyến thăm này trùng với thời điểm ra mắt cửa hàng pop-up đầu tiên tại Hàn Quốc cho thương hiệu thời trang và phong cách sống của anh, "SKYLARK". Đây là lần trở lại Hàn Quốc của nam ca sĩ sau khoảng 13 năm kể từ buổi hòa nhạc đầu tiên của anh tại quốc gia này vào năm 2013.

Bieber đã lưu trú tại Seoul trong bốn ngày ba đêm trước khi rời đi vào ngày 26/10. Mặc dù số tiền thực tế chi trả hoặc thông tin về người thanh toán chi phí lưu trú không được tiết lộ, nhưng ước tính tổng chi phí cho chuyến đi này, giả định anh ở cùng một phòng trong suốt thời gian lưu trú sẽ rơi vào khoảng 100 triệu won (tương đương khoảng gần 2 tỷ đồng).

Bieber là một 'ngôi sao' nhạc pop người Canada, ra mắt vào năm 2009. Anh trở nên nổi tiếng toàn cầu với nhiều bản hit như Baby, Sorry và Peaches. Anh kết hôn với người mẫu Hailey Bieber vào năm 2018, và cặp đôi đã chào đón con trai đầu lòng vào năm 2024. Gần đây, anh đang mở rộng phạm vi hoạt động của mình sang lĩnh vực thời trang và phong cách sống, bên cạnh sự nghiệp âm nhạc.