Thông tin mới nhất về cưỡng chế di dời cụm 8 chung cư ở Thanh Đa

Theo thông tin từ UBND phường Bình Quới (TPHCM), tính đến ngày 28/10, có 1.183 trong tổng số 1.354 căn hộ thuộc dự án cải tạo cụm 8 chung cư lô số tại Cư xá Thanh Đa (phường Bình Quới) được vận động đã đồng thuận di dời. Số còn lại chưa di dời là 171 căn.

Phường Bình Quới đã ban hành, giao 250 quyết định cưỡng chế di dời đối với những hộ sở hữu tư nhân.

Ông Nguyễn Tiến Phước - Trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị UBND phường Bình Quới cho biết, quá trình vận động được địa phương đẩy mạnh từ tháng 10/2025. Sau một năm, tỷ lệ đồng thuận đã đạt hơn 87% nhưng việc bàn giao mặt bằng vẫn chưa hoàn tất.

Theo ông Phước, số hộ đồng ý di dời thay đổi từng ngày. Phường Bình Quới đã thành lập 6 tổ công tác, do các thành viên Ban Thường vụ Đảng ủy phường Bình Quới tham gia phụ trách, để gặp gỡ và giải quyết những trường hợp còn vướng mắc.

Song song với vận động, phường Bình Quới bắt đầu các thủ tục cưỡng chế từ giữa tháng 10. Trong các ngày 14, 15 và 17/10, phường đã ban hành, giao 250 quyết định cưỡng chế di dời đối với những hộ sở hữu tư nhân.

Danh sách này gồm cả trường hợp đã đồng ý chuyển đi nhưng chưa bàn giao mặt bằng lẫn người chưa chấp thuận phương án. Theo kế hoạch, việc cưỡng chế đối với những trường hợp tiếp tục không chấp hành sẽ được tổ chức trong tháng 11.

Theo ông Phước, nguyên nhân khiến quá trình di dời kéo dài là liên quan đến quyền lợi của từng hộ dân. Người dân có nhiều ý kiến liên quan đến diện tích căn hộ, hệ số bồi thường theo vị trí, chính sách dành cho người thuê nhà thuộc sở hữu Nhà nước, tiền tạm cư và đơn giá bồi thường.

Chính quyền đã phối hợp với chủ đầu tư rà soát, giải thích và điều chỉnh một số khoản hỗ trợ nhằm tạo thêm sự đồng thuận. Với tiền tạm cư, mức hỗ trợ cho hộ có tối đa 4 nhân khẩu được nâng từ 8 triệu lên 12 triệu đồng/tháng. Từ nhân khẩu thứ 5, mức cộng thêm tăng lên 3 triệu đồng/người/tháng.

Khoản tiền này giúp những hộ chọn phương án tái định cư có kinh phí thuê chỗ ở trong thời gian chờ căn hộ mới. Thời gian và tổng mức hỗ trợ thực tế còn phụ thuộc phương án được áp dụng cho từng trường hợp.

Với người chọn nhận bồi thường bằng tiền để tự lo nơi ở mới được xem xét theo phương án khác. Ngoài tiền bồi thường tính theo diện tích và hệ số vị trí, chủ đầu tư hỗ trợ thêm 300 triệu đồng đối với căn hộ tầng trệt và 200 triệu đồng đối với căn ở các tầng trên.

Theo ông Phước, phương án bồi thường cũng áp dụng hệ số 1,29 lần cho căn hộ tầng trệt và 1,17 lần đối với căn hộ ở tầng trên. Đây là những hệ số dùng để xác định quyền lợi theo vị trí, không phải khoản tiền hỗ trợ độc lập.

Ngoài tiền bồi thường tính theo diện tích và hệ số vị trí, chủ đầu tư hỗ trợ thêm 300 triệu đồng đối với căn hộ tầng trệt và 200 triệu đồng đối với căn ở các tầng trên.

Ngoài ra, địa phương còn xem xét các khoản dành cho hộ chính sách, chi phí vận chuyển và trường hợp có hoạt động kinh doanh. Những người thuê nhà thuộc sở hữu Nhà nước cũng được xử lý theo chính sách riêng, phù hợp với tình trạng pháp lý của căn hộ.