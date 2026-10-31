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Tây Thăng Long: Nhà đã tháo dỡ, mặt bằng bỏ trống hơn 3 tháng

| | Bất động sản

TPO - Hơn 3 tháng sau khi được bàn giao mặt bằng, đoạn đường Tây Thăng Long qua phường Đông Ngạc (Hà Nội) vẫn chưa thi công trở lại. Dọc tuyến, nhiều khu vực còn ngổn ngang đất đá, phế thải xây dựng, trong khi người dân vẫn phải đi lại qua những lối đường dân sinh sát hành lang dự án.

Cận cảnh đoạn đường Tây Thăng Long chưa thi công trở lại qua phường Đông Ngạc.
Tây Thăng Long: Nhà đã tháo dỡ, mặt bằng bỏ trống hơn 3 tháng- Ảnh 1.

Từ trên cao, đoạn tuyến Tây Thăng Long qua phường Đông Ngạc hiện rõ giữa khu dân cư. Đoạn từ đường Phạm Văn Đồng đến đường Văn Tiến Dũng dài hơn 3,2 km, có tổng mức đầu tư 2.344 tỷ đồng, quy mô 10 làn xe.

Tây Thăng Long: Nhà đã tháo dỡ, mặt bằng bỏ trống hơn 3 tháng- Ảnh 2.

Tuyến Tây Thăng Long được quy hoạch là trục giao thông quan trọng ở phía Tây Bắc Hà Nội, song đoạn qua phường Đông Ngạc vẫn chưa hoàn thiện để phát huy vai trò kết nối.

Tây Thăng Long: Nhà đã tháo dỡ, mặt bằng bỏ trống hơn 3 tháng- Ảnh 3.

Giữa tháng 7/2026, mặt bằng phục vụ dự án đoạn qua phường Đông Ngạc được bàn giao sau nhiều năm vướng mắc. Nhiều công trình, nhà ở trong phạm vi tuyến đường đã được tháo dỡ, để lại khoảng đất trống dọc khu dân cư.

Tây Thăng Long: Nhà đã tháo dỡ, mặt bằng bỏ trống hơn 3 tháng- Ảnh 4.

Hơn 3 tháng sau khi được bàn giao, nhiều vị trí trên tuyến vẫn là những khoảng đất trống, chưa ghi nhận hoạt động thi công trở lại.

Tây Thăng Long: Nhà đã tháo dỡ, mặt bằng bỏ trống hơn 3 tháng- Ảnh 5.

Sau khi bị tháo dỡ, một số công trình vẫn còn trơ lại phần kết cấu và những mảng tường cũ dọc hành lang dự án.

Tây Thăng Long: Nhà đã tháo dỡ, mặt bằng bỏ trống hơn 3 tháng- Ảnh 6.

Đất đá, vật liệu xây dựng và rác thải tập kết ngổn ngang sát đường dân sinh, ảnh hưởng đến cảnh quan và gây khó khăn cho việc đi lại của người dân.

Tây Thăng Long: Nhà đã tháo dỡ, mặt bằng bỏ trống hơn 3 tháng- Ảnh 7.

Khoảng đất đã giải phóng mặt bằng chạy giữa hai dãy nhà dân, song vẫn chưa được triển khai thành mặt đường.

Tây Thăng Long: Nhà đã tháo dỡ, mặt bằng bỏ trống hơn 3 tháng- Ảnh 8.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng Hà Nội công bố giữa tháng 10/2026, giá trị sản lượng xây lắp đoạn Phạm Văn Đồng – Văn Tiến Dũng đạt 245,8 tỷ đồng, bằng 59,3% kế hoạch điều chỉnh và không tăng so với kỳ báo cáo trước. Trong khi đó, đoạn qua phường Đông Ngạc vẫn chưa ghi nhận hoạt động thi công trở lại dù mặt bằng cơ bản đã được bàn giao.

Tây Thăng Long: Nhà đã tháo dỡ, mặt bằng bỏ trống hơn 3 tháng- Ảnh 9.

Người dân khu vực mong muốn các đơn vị liên quan sớm triển khai thi công, hoàn thiện tuyến đường để cải thiện kết nối và điều kiện đi lại trong khu vực.

Tây Thăng Long: Nhà đã tháo dỡ, mặt bằng bỏ trống hơn 3 tháng- Ảnh 10.

Sơ đồ minh họa đoạn tuyến Tây Thăng Long qua phường Đông Ngạc, dài hơn 3,2 km, nối đường Phạm Văn Đồng với đường Văn Tiến Dũng. Sơ đồ được tạo bằng AI.

Theo Trọng Tài

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