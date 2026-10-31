Lạ mắt những vòm cây xanh phủ kín trụ metro, hầm chui ở Hà Nội

Sở Xây dựng Hà Nội vừa triển khai phương án thí điểm trồng, cải tạo và bổ sung cây xanh tại một số công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị. Các vị trí được lựa chọn gồm 3 trụ đường sắt đô thị trên đường Nguyễn Trãi, đoạn trước Royal City; hầm chui Lê Văn Lương - Tố Hữu; cầu vượt Lê Văn Lương - Láng Hạ và 3 nhà chờ xe buýt trên các tuyến Lê Thánh Tông, Trần Phú và tại số 69 Lý Thường Kiệt.

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News ngày 30/10 trên đường Nguyễn Trãi, 3 trụ đường sắt đô thị, đoạn trước Royal City đang được bao quanh bởi hệ thống cây xanh. Đơn vị thi công lắp đặt giàn thép bao quanh thân trụ, tạo không gian cho cây phát triển theo chiều đứng.

Các loại cây được sử dụng gồm cỏ lan chi, bảy sắc cầu vồng và sử quân tử. Hệ thống khung thép cao khoảng 5-6m được dựng cách thân trụ khoảng 0,5m, vừa tạo không gian cho cây phát triển, vừa bảo đảm khoảng trống phục vụ công tác duy tu công trình định kỳ.

Chị Khánh Linh, sinh sống tại phường Hà Đông, cho rằng việc bổ sung cây xanh ở các công trình giao thông là hướng làm cần thiết đối với đô thị có mật độ xây dựng cao như Hà Nội. Theo chị Linh, những khu vực như chân cầu vượt, trụ đường sắt hay thành hầm chui thường có nhiều bề mặt bê tông, ít tạo cảm giác gần gũi với thiên nhiên. “Nếu được bố trí cây xanh phù hợp và chăm sóc thường xuyên, các vị trí này có thể trở nên dễ nhìn hơn, góp phần cải thiện cảnh quan đường phố”, chị Linh chia sẻ.

Cùng quan điểm, anh Trọng Tài, người dân ở khu vực Chính Kinh, mong muốn thành phố tiếp tục nghiên cứu, mở rộng những mô hình tương tự tại các tuyến đường và không gian công cộng có điều kiện phù hợp. Theo anh Tài, việc tận dụng các vị trí sẵn có để trồng cây sẽ giúp tăng thêm mảng xanh mà không nhất thiết phải mở rộng diện tích đất dành riêng cho cây trồng.

Hệ thống giàn thép tại các trụ đường sắt được lắp đặt bao quanh thân trụ nhưng không khoan, đục trực tiếp vào kết cấu công trình. Giàn được bố trí cách bề mặt bê tông một khoảng phù hợp, vừa tạo điều kiện cho cây sinh trưởng, vừa thuận tiện cho việc kiểm tra, bảo trì trụ cầu.

Khu vực cầu vượt Lê Văn Lương - Láng Hạ đã hoàn thành việc cải tạo, bổ sung cây xanh.

Phần cây trồng cũ, già cỗi được dọn bỏ, thay bằng những hàng trúc xanh chạy dọc hai bên mái taluy. Các hàng cây tạo thành dải xanh liên tục, thay đổi diện mạo khu vực vốn có nhiều bề mặt bê tông.

Tại hầm chui Lê Văn Lương - Tố Hữu, phương án phủ xanh được thực hiện theo cách khác. Các chậu cây được bố trí thành từng cụm dọc mép trên thành hầm, phía dưới hệ thống lan can, kéo dài khoảng 300m.

Thay vì trồng cây dưới mặt đất, cây được lựa chọn để phát triển và buông rủ xuống mặt trong thành hầm. Theo phương án, trong giai đoạn đầu, chiều dài phần cây rủ được khống chế ở mức 2-3m, đồng thời cắt tỉa định kỳ. Việc chăm sóc phải bảo đảm cây không che khuất biển báo, hệ thống chiếu sáng, thiết bị kỹ thuật hoặc gây cản trở hoạt động giao thông.

Trước đợt thí điểm này, hầm chui Trung Hòa, đoạn nối đường Trần Duy Hưng với Đại lộ Thăng Long, đã có những dải cúc tần Ấn Độ được trồng dọc thành hầm.

Sau nhiều năm phát triển, cây xanh buông rủ thành từng dải, tạo điểm nhấn cảnh quan tại khu vực cửa ngõ phía Tây Hà Nội.

Lạ mắt những vòm cây xanh phủ kín trụ metro, hầm chui ở Hà Nội

Việc thí điểm bổ sung cây xanh tại các công trình giao thông được triển khai trong bối cảnh Hà Nội ban hành Đề án quản lý, phát triển hệ thống cây xanh, công viên, vườn hoa và mặt nước. Trong đó, bổ sung cây xanh tại các công trình giao thông, kiến trúc và đường phố là một trong những giải pháp được đặt ra nhằm tăng cường không gian xanh cho đô thị.